Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые имена

Погрузитесь в атмосферу древнего Полоцка, узнайте о его исчезнувших постройках и легендах. Пройдите по улицам, которые помнят историю
Путешествие по Полоцку - это уникальная возможность прикоснуться к истории города.

Узнайте, как выглядели дома полочан в 9-11 веках, разберитесь с мифами Воловьего озера и отыщите следы Полоцкой ратуши.

Прогулка по улицам
города подарит вам возможность увидеть старинные открытки и фотографии, а также ощутить атмосферу еврейского квартала.

Возможно, вы даже встретите привидение! Эта экскурсия - отличный способ провести время и узнать больше о Полоцке

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Полоцка
  • 📜 Легенды и мифы древнего города
  • 🖼️ Старинные фото и открытки
  • 👻 Возможность встретить привидение
  • 🏞️ Прогулка по живописным местам
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Софийский собор
  • Верхний замок
  • Камни-идолы
  • Земляной вал
  • Поселение балтов
  • Мост у Полоты
  • Здания бывших орденов
  • Первый каменный дом Полоцка
  • Проспект Скорины
  • «Тарелочка» и улица-музей
  • Здание бывшего кинотеатра

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Софийский собор и Верхний замок — раскроем тайны исчезнувших церквей, княжеского терема и кринички у собора.
  • Камни-идолы и земляной вал — прикоснёмся к культовым камням и услышим истории духов, живущих на древнем укреплении.
  • Поселение балтов — побываем на месте одного из древнейших поселений региона.
  • Мост у Полоты — узнаем, где по преданиям живут русалки.
  • Здания бывших орденов — прогуляемся по местам францисканцев, доминиканцев и бернардинцев.
  • Первый каменный дом Полоцка — увидим здание, которое помнит Петра I.
  • Проспект Скорины — рассмотрим фасады бывших гостиниц «Гранд-отель», «Лондон» и «Бристоль».
  • «Тарелочка» и улица-музей — откроем названия и образы, ушедшие из повседневной памяти.
  • Здание бывшего кинотеатра — ощутим магию старого кинематографа.

Вы узнаете:

  • Где находился легендарный остров, на котором возник первый храм в Восточной Европе.
  • Кто такой человек-гигант из газет начала 20 века и как он связан с Полоцком.
  • Что скрывает сталинский ампир и как он связан с забытыми символами.
  • Какое место называют белорусским Стоунхенджем.
  • Какие легенды связаны с подземными ходами, исчезнувшими храмами и «русалочьими» местами.

Организационные детали

  • Пешком мы пройдём 3–4 км.
  • Достопримечательности и локации осматриваем только снаружи.
  • По договорённости можем расширить программу — добавить посещение музеев, Спасо-Евфросиньевского монастыря и т. д. (доплату обсудите в переписке с гидом).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Полоцке
Провёл экскурсии для 49 туристов
Меня зовут Олег. Я —лицензированный экскурсовод, человек, который по-настоящему влюблён в Полоцк. Попробую превратить вашу прогулку в настоящее приключение. Хотите пройти по следам князей, солдат и гениев? Тогда присоединяйтесь. Как говорят: «Прошлое не умирает. Оно ждёт, чтобы его рассказали».
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
О
Окольникова
21 июл 2025
Прекрасная экскурсия, не смотря на ливень и невзгоды погоды, много интересных фактов, экскурсия подстроена и для детей 12 и 14 лет. Олег преподносит информацию легко и доступно. Прошлись по самым главным местам города, Олег дополнял факты интересными фото и репродукциями из папки. Сувениры на память приятно порадовали.
Дата посещения: 20 июля 2025
К
Катерина
8 июн 2025
Благодарим Олега за наше знакомство с Полоцком! Узнали для себя очень много нового об этом прекрасном древнем городе во все его эпохи, об архитектурных стилях и обликах города, о событиях, в которых Полоцк был главным героем. С удовольствием вернемся в этот прекрасный город снова и будем советовать Олега как гида и нашим друзьям :)
Дата посещения: 8 июня 2025
Е
Елена
13 окт 2025
Мы - гости города Полоцка из Санкт-Петербурга. Приехав в Полоцк по делам, решили познакомиться с ним поближе. Знали, что история Полоцка тесно связана с историей России, хотелось узнать больше. Наш экскурсовод Олег так интересно и эмоционально рассказывал о своем любимом городе, что и мы прониклись уважением его истории. Столько невероятных историй и потрясающих людей связаны с вашим городом. Спасибо!
С
Светлана
27 авг 2025
Люблю путешествовать, посещать новые города и страны. Стараюсь это делать в сопровождении экскурсовода - гораздо больше пользы, интересней и познавательней. В Полоцке эту миссию доверила Олегу. Олег поведал нам много
интересных исторических фактов, продемонстрировал наглядные иллюстрации из прошлого Полоцка, сумел "заразить" своей любовью и трепетным отношением к истории самого древнего города Беларуси. Мы прошлись по историческому центру этого уютного и красивого города, познакомились с местными достопримечательностями, памятниками архитектуры и, благодаря Олегу, наше путешествие останется в памяти надолго.

Т
Татьяна
27 авг 2025
Только что вернулись из Беларуси, где в числе других прекрасных городов посетили древний и очень милый город Полоцк. К сожалению, не хватило времени, чтобы знакомство с городом было более углубленным
и подробным. Но экскурсия с Олегом помогла нам познакомиться с историей Полоцка от древних времен до наших дней. С интересом узнали о жизни города, увидели его живописные уголки и прекрасные строения. Радует, что белорусские города восстанавливаются с такой любовью. Наша прогулка в небольшой компании была увлекательной и неутомительной. Олег – прекрасный рассказчик, любящий и знающий Полоцк, очень доброжелательный и внимательный, поддерживает постоянный интерес, привлекая всех участников к диалогу в ходе экскурсии. Если будет возможность, обязательно посетим Полоцк еще раз.

М
Макеева
29 июл 2025
Посетили экскурсию "Незнакомый Полоцк…". На площади Франциска Скорины нас встретил экскурсовод Олег. В ходе экскурсии провёл нас по историческим улочкам, показав памятники и значимые места многовекового города. Олег очень интересный
рассказчик. Подача материала была эмоциональной, с интересными фактами. За время экскурсии мы узнали много нового о городе, его истории. Увидели красивейшие места. А в заключении экскурсии Олег дал нам рекомендации, что можно ещё посмотреть в городе. Спасибо экскурсоводу за интересную экскурсию.

Наталья
Наталья
23 июл 2025
Олег - прекрасный рассказчик, знающий гид и просто приятный человек. Он быстро среагировал на особенность нашей группы медленно ходящих, но бодрых пенсионеров, старался сделать нашу прогулку комфортной без ущерба основному рассказу, помог с билетами в Коллегиум, подождал, закончил там, где мы просили.
СПАСИБО, Олег! Мы полюбили этот старинный чудесный тихий городок с богатейшей историей и очень хотим сюда вернуться.
Всем всех благ!
И
Ирина
8 июл 2025
Экскурсия была организована на высоте: время встречи было подстроено под нас, маршрут охватил ключевые достопримечательности Полоцка, плюсом к запланированному маршруту было организовано посещение иезуитского коллегиума. Олег рассказывал увлекательно, с любовью к истории города и страны, дополнительно к рассказанному/показанному дал рекомендации по локациям для самостоятельного дальнейшего изучения города.
С
Светлана
22 июн 2025
Побывала на экскурсии по Полоцку с гидом Олегом. Сказать, что очень понравилось — ничего не сказать. Маршрут оказался насыщенным, продуманным и действительно интересным. Порадовало, что гид не просто излагал факты,
а создавал атмосферу живого города. Я узнала, как выглядел Верхний замок, где находился древний остров с первым храмом, кто такие францисканцы и бернардинцы. Всё было подано легко и понятно — даже мне, человеку далёкому от истории, было очень интересно слушать. Особенно запомнились легенды про подземные ходы, камни-идолы и «русалочьи» места. Очень рекомендую! Узнала много нового, получила море впечатлений и обязательно вернусь в Полоцк снова, чтобы побывать на других экскурсиях Олега.

