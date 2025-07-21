Путешествие по Полоцку - это уникальная возможность прикоснуться к истории города.
Узнайте, как выглядели дома полочан в 9-11 веках, разберитесь с мифами Воловьего озера и отыщите следы Полоцкой ратуши.
Прогулка по улицам
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Полоцка
- 📜 Легенды и мифы древнего города
- 🖼️ Старинные фото и открытки
- 👻 Возможность встретить привидение
- 🏞️ Прогулка по живописным местам
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Софийский собор
- Верхний замок
- Камни-идолы
- Земляной вал
- Поселение балтов
- Мост у Полоты
- Здания бывших орденов
- Первый каменный дом Полоцка
- Проспект Скорины
- «Тарелочка» и улица-музей
- Здание бывшего кинотеатра
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Софийский собор и Верхний замок — раскроем тайны исчезнувших церквей, княжеского терема и кринички у собора.
- Камни-идолы и земляной вал — прикоснёмся к культовым камням и услышим истории духов, живущих на древнем укреплении.
- Поселение балтов — побываем на месте одного из древнейших поселений региона.
- Мост у Полоты — узнаем, где по преданиям живут русалки.
- Здания бывших орденов — прогуляемся по местам францисканцев, доминиканцев и бернардинцев.
- Первый каменный дом Полоцка — увидим здание, которое помнит Петра I.
- Проспект Скорины — рассмотрим фасады бывших гостиниц «Гранд-отель», «Лондон» и «Бристоль».
- «Тарелочка» и улица-музей — откроем названия и образы, ушедшие из повседневной памяти.
- Здание бывшего кинотеатра — ощутим магию старого кинематографа.
Вы узнаете:
- Где находился легендарный остров, на котором возник первый храм в Восточной Европе.
- Кто такой человек-гигант из газет начала 20 века и как он связан с Полоцком.
- Что скрывает сталинский ампир и как он связан с забытыми символами.
- Какое место называют белорусским Стоунхенджем.
- Какие легенды связаны с подземными ходами, исчезнувшими храмами и «русалочьими» местами.
Организационные детали
- Пешком мы пройдём 3–4 км.
- Достопримечательности и локации осматриваем только снаружи.
- По договорённости можем расширить программу — добавить посещение музеев, Спасо-Евфросиньевского монастыря и т. д. (доплату обсудите в переписке с гидом).
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Полоцке
Провёл экскурсии для 49 туристов
Меня зовут Олег. Я —лицензированный экскурсовод, человек, который по-настоящему влюблён в Полоцк. Попробую превратить вашу прогулку в настоящее приключение. Хотите пройти по следам князей, солдат и гениев? Тогда присоединяйтесь. Как говорят: «Прошлое не умирает. Оно ждёт, чтобы его рассказали».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Окольникова
21 июл 2025
Прекрасная экскурсия, не смотря на ливень и невзгоды погоды, много интересных фактов, экскурсия подстроена и для детей 12 и 14 лет. Олег преподносит информацию легко и доступно. Прошлись по самым главным местам города, Олег дополнял факты интересными фото и репродукциями из папки. Сувениры на память приятно порадовали.
Дата посещения: 20 июля 2025
К
Катерина
8 июн 2025
Благодарим Олега за наше знакомство с Полоцком! Узнали для себя очень много нового об этом прекрасном древнем городе во все его эпохи, об архитектурных стилях и обликах города, о событиях, в которых Полоцк был главным героем. С удовольствием вернемся в этот прекрасный город снова и будем советовать Олега как гида и нашим друзьям :)
Дата посещения: 8 июня 2025
Е
Елена
13 окт 2025
Мы - гости города Полоцка из Санкт-Петербурга. Приехав в Полоцк по делам, решили познакомиться с ним поближе. Знали, что история Полоцка тесно связана с историей России, хотелось узнать больше. Наш экскурсовод Олег так интересно и эмоционально рассказывал о своем любимом городе, что и мы прониклись уважением его истории. Столько невероятных историй и потрясающих людей связаны с вашим городом. Спасибо!
С
Светлана
27 авг 2025
Люблю путешествовать, посещать новые города и страны. Стараюсь это делать в сопровождении экскурсовода - гораздо больше пользы, интересней и познавательней. В Полоцке эту миссию доверила Олегу. Олег поведал нам много
Т
Татьяна
27 авг 2025
Только что вернулись из Беларуси, где в числе других прекрасных городов посетили древний и очень милый город Полоцк. К сожалению, не хватило времени, чтобы знакомство с городом было более углубленным
М
Макеева
29 июл 2025
Посетили экскурсию "Незнакомый Полоцк…". На площади Франциска Скорины нас встретил экскурсовод Олег. В ходе экскурсии провёл нас по историческим улочкам, показав памятники и значимые места многовекового города. Олег очень интересный
Наталья
23 июл 2025
Олег - прекрасный рассказчик, знающий гид и просто приятный человек. Он быстро среагировал на особенность нашей группы медленно ходящих, но бодрых пенсионеров, старался сделать нашу прогулку комфортной без ущерба основному рассказу, помог с билетами в Коллегиум, подождал, закончил там, где мы просили.
СПАСИБО, Олег! Мы полюбили этот старинный чудесный тихий городок с богатейшей историей и очень хотим сюда вернуться.
Всем всех благ!
И
Ирина
8 июл 2025
Экскурсия была организована на высоте: время встречи было подстроено под нас, маршрут охватил ключевые достопримечательности Полоцка, плюсом к запланированному маршруту было организовано посещение иезуитского коллегиума. Олег рассказывал увлекательно, с любовью к истории города и страны, дополнительно к рассказанному/показанному дал рекомендации по локациям для самостоятельного дальнейшего изучения города.
С
Светлана
22 июн 2025
Побывала на экскурсии по Полоцку с гидом Олегом. Сказать, что очень понравилось — ничего не сказать. Маршрут оказался насыщенным, продуманным и действительно интересным. Порадовало, что гид не просто излагал факты,
