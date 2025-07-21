О Окольникова Прекрасная экскурсия, не смотря на ливень и невзгоды погоды, много интересных фактов, экскурсия подстроена и для детей 12 и 14 лет. Олег преподносит информацию легко и доступно. Прошлись по самым главным местам города, Олег дополнял факты интересными фото и репродукциями из папки. Сувениры на память приятно порадовали.

К Катерина Благодарим Олега за наше знакомство с Полоцком! Узнали для себя очень много нового об этом прекрасном древнем городе во все его эпохи, об архитектурных стилях и обликах города, о событиях, в которых Полоцк был главным героем. С удовольствием вернемся в этот прекрасный город снова и будем советовать Олега как гида и нашим друзьям :)

Е Елена Мы - гости города Полоцка из Санкт-Петербурга. Приехав в Полоцк по делам, решили познакомиться с ним поближе. Знали, что история Полоцка тесно связана с историей России, хотелось узнать больше. Наш экскурсовод Олег так интересно и эмоционально рассказывал о своем любимом городе, что и мы прониклись уважением его истории. Столько невероятных историй и потрясающих людей связаны с вашим городом. Спасибо!

С Светлана читать дальше интересных исторических фактов, продемонстрировал наглядные иллюстрации из прошлого Полоцка, сумел "заразить" своей любовью и трепетным отношением к истории самого древнего города Беларуси. Мы прошлись по историческому центру этого уютного и красивого города, познакомились с местными достопримечательностями, памятниками архитектуры и, благодаря Олегу, наше путешествие останется в памяти надолго. Люблю путешествовать, посещать новые города и страны. Стараюсь это делать в сопровождении экскурсовода - гораздо больше пользы, интересней и познавательней. В Полоцке эту миссию доверила Олегу. Олег поведал нам много

Т Татьяна читать дальше и подробным. Но экскурсия с Олегом помогла нам познакомиться с историей Полоцка от древних времен до наших дней. С интересом узнали о жизни города, увидели его живописные уголки и прекрасные строения. Радует, что белорусские города восстанавливаются с такой любовью. Наша прогулка в небольшой компании была увлекательной и неутомительной. Олег – прекрасный рассказчик, любящий и знающий Полоцк, очень доброжелательный и внимательный, поддерживает постоянный интерес, привлекая всех участников к диалогу в ходе экскурсии. Если будет возможность, обязательно посетим Полоцк еще раз. Только что вернулись из Беларуси, где в числе других прекрасных городов посетили древний и очень милый город Полоцк. К сожалению, не хватило времени, чтобы знакомство с городом было более углубленным

М Макеева читать дальше рассказчик. Подача материала была эмоциональной, с интересными фактами. За время экскурсии мы узнали много нового о городе, его истории. Увидели красивейшие места. А в заключении экскурсии Олег дал нам рекомендации, что можно ещё посмотреть в городе. Спасибо экскурсоводу за интересную экскурсию. Посетили экскурсию "Незнакомый Полоцк…". На площади Франциска Скорины нас встретил экскурсовод Олег. В ходе экскурсии провёл нас по историческим улочкам, показав памятники и значимые места многовекового города. Олег очень интересный

Наталья Олег - прекрасный рассказчик, знающий гид и просто приятный человек. Он быстро среагировал на особенность нашей группы медленно ходящих, но бодрых пенсионеров, старался сделать нашу прогулку комфортной без ущерба основному рассказу, помог с билетами в Коллегиум, подождал, закончил там, где мы просили.

СПАСИБО, Олег! Мы полюбили этот старинный чудесный тихий городок с богатейшей историей и очень хотим сюда вернуться.

Всем всех благ!

И Ирина Экскурсия была организована на высоте: время встречи было подстроено под нас, маршрут охватил ключевые достопримечательности Полоцка, плюсом к запланированному маршруту было организовано посещение иезуитского коллегиума. Олег рассказывал увлекательно, с любовью к истории города и страны, дополнительно к рассказанному/показанному дал рекомендации по локациям для самостоятельного дальнейшего изучения города.