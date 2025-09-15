Мои заказы

«Из глубины седых веков» - знакомство с Полоцком

Увидеть историческое наследие города и ответить на вопросы квеста
Приглашаю на прогулку по Полоцку со мной, научным сотрудником музея. Вы откроете для себя богатую историю города — ровесника Новгорода, Пскова и Смоленска. Познакомитесь с его культурным и архитектурным наследием. А ещё узнаете, что Полоцк — это город, в который невозможно не влюбиться!
5
12 отзывов
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя16
ноя17
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

  • Верхний замок. Здесь вы познакомитесь с историей заселения Полотчины и жемчужиной нашей земли — Софийским собором
  • Стрелецкая улица. Вы узнаете о деятельностью иезуитов в Полоцке и услышите историю Кадетского корпуса
  • Центральная площадь. Архитектурный ансамбль сформировался в последней четверти 18 века. Вы увидите памятник героям войны 1812 года и воинам-освободителям Великой Отечественной войны
  • Бульвар на проспекте Франциска Скорины. Мы остановимся у памятных знаков белорусской букве «Ў» и «Полоцк — географический центр Европы», вы увидите памятники С. Полоцкого и Ф. Скорины
  • Нижне-Покровская улица. Старинная улица, где вы узнаете о памятниках архитектуры 17–19 веков, которые сохранились до нашего времени

А ещё я предложу вам пройти квест, чтобы добавить немного азарта в нашу прогулку. Или остановимся на традиционном формате экскурсии.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии для группы больше 10 человек — 5500 ₽
  • Задания квеста включены в стоимость экскурсии
Можно добавить в программу за доплату (обсудите это в переписке с гидом)
  • Полоцкий государственный университет (экскурсию проводит гид университета, билеты приобретаются на месте): вы сможете пообщаться с Мудрым старцем (воссозданной механической головой)
  • Спасо-Евфросиниевский монастырь (посещение за пожертвования)
  • Интерактивное занятие в Доме печатника «Полоцкая печатня» (занятие заказывается предварительно, оплачивается по факту проведения)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Полоцке
Провела экскурсии для 82 туристов
Я живу в древнейшем городе Беларуси и работаю научным сотрудником в Софийском соборе. Полоцк богат своей историей и легендами! Моя экскурсия — это тёплое, дружеское общение. С любовью рассказываю о достопримечательностях
читать дальше

Полоцка, с грустью — о трагических событиях, с гордостью — об исторических личностях. Уверена, что в наш город невозможно не влюбиться! С удовольствием познакомлюсь с вами и мы прогуляемся по старинному городу!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
2
1
Марина
Марина
15 сен 2025
Сегодня мы побывали на экскурсии в Полоцке. Провела её для нас Ольга.
Ольга заранее связалась со мной, чтобы уточнить, где помимо основной экскурсии мы хотим побывать.
Мы совершили интересную прогулку по городу
читать дальше

с момента основания Полоцка до наших дней. Ольга отличный рассказчик, время пролетело незаметно.
Помимо основной экскурсии, Ольга организовала для нас экскурсию в Полоцкий университет и мастерскую печати. В нашей группе были все взрослые, но тем не менее мы получили огромное удовольствие от интерактива, в ходе которого нам рассказали, как раньше отливали бумагу, и мы попробовали самостоятельно печатать книгу.
Ольга, огромное Вам спасибо за интересный рассказ, за погружение в историю Полоцка!
Экскурсию могу рекомендовать.

Анна
Анна
24 авг 2025
Мы бронировали индивидуальную экскурсию 3 взрослых и 2 ребенка (8 и 12 лет) с пометкой, что нужна экскурсия в формате квеста (такая опция была в описании экскурсии). Детям в начале
читать дальше

экскурсии гид выдала листочки и ручку без каких либо комментариев и больше ни о детях ни о листочках не вспоминала, в конце была удивлена, что дети их не заполнили, а мы удивлены, что такой формат обозвали квестом. При этом экскурсия изобиловала сложными наукообразными терминами и множеством исторических дат. Те экскурсия была совершенно не для нашей аудитории. Дети, имея огромный опыт экскурсий разного формата, были разочарованы.

Хочу выразить благодарность гиду за то, что учла просьбу включить в маршрут посещение Софийского собора (музей).

Рекомендовала бы гида для взрослой аудитории, а не для семейного/детского формата и точно не для искушенных опытных путешественников.

Е
Елена
21 авг 2025
Отличная экскурсия, очень повезло с экскурсоводом, нас познакомили с историей и достопримечательностями города в режиме неспешной пешей прогулки, оценка 5 из 5
Т
Татьяна
2 авг 2025
Спасибо большое Ольге! Исключительно е знание истории,фактов и дат о Полоцке! Очень приятная женщина)Ещё и милые сувенирчики подарила на память)Спасибо огромное!!!!!
Л
Любовь
9 июн 2025
Огромное спасибо за экскурсию 01.06.2025г "Из глубины седых веков"-знакомство с Полоцком с Ольгой.
Хочется написать много заслуженно приятных слов в ее адрес! Чудесный экскурсовод, отличное знание и подача материала, насыщенная грамотная речь, столько информации!
Спасибо за такой прекрасный экскурс в историю Полоцка.
Ирина
Ирина
18 мая 2025
Спасибо большое экскурсоводу Ольге за интересно проведенную экскурсию. Благодаря ей мы смогли прикоснуться к таинству истории, увидеть город не только в нынешнем облике, но и то как он выглядел раньше. Было очень интересно и познавательно. Спасибо! Рекомендую.
М
Мария
12 мая 2025
Спасибо Ольге за прекрасно организованную и очень интересную экскурсию для нашей сложной группы!
О
Ольга
9 мая 2025
К сожалению Ольгу оценить не могу, т. к. нам проводила экскурсию другой гид - Ирина, заменили гида за день до экскурсии, с нашего согласия. Экскурсия была скучной и нудной, хотелось скорейшего завершения этого мероприятия. Материал, конечно, гид знала на отлично, но слушать было неинтересно. Надеюсь, что Ольга проводит экскурсии гораздо динамичнее и интересней.
Д
Дмитрий
5 мая 2025
Погружение в историю Полоцка прошло успешно!!!
К
Ксения
5 мая 2025
Были в Полоцке с детьми на один день, поэтому искали познавательную экскурсию-квест, которая бы была интересна детям разных возрастов и взрослым.
Оказалась очень интересная экскурсия: детям были предложены задания, ответы на
читать дальше

которые нужно было искать по разным точкам экскурсионного маршрута, а в конце все получили памятные сувениры.
Ольга прекрасно спланировала наш день в Полоцке, забронировав для нас заранее обед, экскурсию в Дом печатника, иезуитский коллегиум. Все от мала до велика остались довольны таким насыщенным экскурсионным днем.
С уверенностью рекомендуем экскурсовода Ольгу и эту экскурсию.

Были в Полоцке с детьми на один день, поэтому искали познавательную экскурсию-квест, которая бы была интересна детям разных возрастов и взрослым.Были в Полоцке с детьми на один день, поэтому искали познавательную экскурсию-квест, которая бы была интересна детям разных возрастов и взрослым.
Л
Лариса
22 апр 2025
Добрый день! Экскурсию нам проводила Ольга. Очень интересно и доступно, рассказ был построен с любовью к своему городу и уважением к истории. Предварительно просили организовать нам экскурсию в монастырь и университет. Ольга всё для нас организовала, очень удобно рассчитала время посещения и учла время нашего отъезда в Минск. Спасибо огромное.
В
Вероника
5 мар 2025
Ольга провела для нас просто замечательную экскурсию. Она познакомила нас с Полоцком от момента его основания и до нынешних времен, провела через светлые и темные времена города. Время пролетело время незаметно.

Входит в следующие категории Полоцка

