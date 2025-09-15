Марина

Ольга заранее связалась со мной, чтобы уточнить, где помимо основной экскурсии мы хотим побывать.

Мы совершили интересную прогулку по городу читать дальше с момента основания Полоцка до наших дней. Ольга отличный рассказчик, время пролетело незаметно.

Помимо основной экскурсии, Ольга организовала для нас экскурсию в Полоцкий университет и мастерскую печати. В нашей группе были все взрослые, но тем не менее мы получили огромное удовольствие от интерактива, в ходе которого нам рассказали, как раньше отливали бумагу, и мы попробовали самостоятельно печатать книгу.

Ольга, огромное Вам спасибо за интересный рассказ, за погружение в историю Полоцка!

Экскурсию могу рекомендовать. Сегодня мы побывали на экскурсии в Полоцке. Провела её для нас Ольга.

Анна читать дальше экскурсии гид выдала листочки и ручку без каких либо комментариев и больше ни о детях ни о листочках не вспоминала, в конце была удивлена, что дети их не заполнили, а мы удивлены, что такой формат обозвали квестом. При этом экскурсия изобиловала сложными наукообразными терминами и множеством исторических дат. Те экскурсия была совершенно не для нашей аудитории. Дети, имея огромный опыт экскурсий разного формата, были разочарованы.



Хочу выразить благодарность гиду за то, что учла просьбу включить в маршрут посещение Софийского собора (музей).



Мы бронировали индивидуальную экскурсию 3 взрослых и 2 ребенка (8 и 12 лет) с пометкой, что нужна экскурсия в формате квеста (такая опция была в описании экскурсии). Детям в начале

Е Елена Отличная экскурсия, очень повезло с экскурсоводом, нас познакомили с историей и достопримечательностями города в режиме неспешной пешей прогулки, оценка 5 из 5

Т Татьяна Спасибо большое Ольге! Исключительно е знание истории,фактов и дат о Полоцке! Очень приятная женщина)Ещё и милые сувенирчики подарила на память)Спасибо огромное!!!!!

Л Любовь Огромное спасибо за экскурсию 01.06.2025г "Из глубины седых веков"-знакомство с Полоцком с Ольгой.

Хочется написать много заслуженно приятных слов в ее адрес! Чудесный экскурсовод, отличное знание и подача материала, насыщенная грамотная речь, столько информации!

Спасибо за такой прекрасный экскурс в историю Полоцка.

Ирина Спасибо большое экскурсоводу Ольге за интересно проведенную экскурсию. Благодаря ей мы смогли прикоснуться к таинству истории, увидеть город не только в нынешнем облике, но и то как он выглядел раньше. Было очень интересно и познавательно. Спасибо! Рекомендую.

М Мария Спасибо Ольге за прекрасно организованную и очень интересную экскурсию для нашей сложной группы!

О Ольга К сожалению Ольгу оценить не могу, т. к. нам проводила экскурсию другой гид - Ирина, заменили гида за день до экскурсии, с нашего согласия. Экскурсия была скучной и нудной, хотелось скорейшего завершения этого мероприятия. Материал, конечно, гид знала на отлично, но слушать было неинтересно. Надеюсь, что Ольга проводит экскурсии гораздо динамичнее и интересней.

Д Дмитрий Погружение в историю Полоцка прошло успешно!!!

К Ксения

Оказалась очень интересная экскурсия: детям были предложены задания, ответы на читать дальше которые нужно было искать по разным точкам экскурсионного маршрута, а в конце все получили памятные сувениры.

Ольга прекрасно спланировала наш день в Полоцке, забронировав для нас заранее обед, экскурсию в Дом печатника, иезуитский коллегиум. Все от мала до велика остались довольны таким насыщенным экскурсионным днем.

С уверенностью рекомендуем экскурсовода Ольгу и эту экскурсию. Были в Полоцке с детьми на один день, поэтому искали познавательную экскурсию-квест, которая бы была интересна детям разных возрастов и взрослым.

Л Лариса Добрый день! Экскурсию нам проводила Ольга. Очень интересно и доступно, рассказ был построен с любовью к своему городу и уважением к истории. Предварительно просили организовать нам экскурсию в монастырь и университет. Ольга всё для нас организовала, очень удобно рассчитала время посещения и учла время нашего отъезда в Минск. Спасибо огромное.