Приглашаю на прогулку по Полоцку со мной, научным сотрудником музея. Вы откроете для себя богатую историю города — ровесника Новгорода, Пскова и Смоленска. Познакомитесь с его культурным и архитектурным наследием. А ещё узнаете, что Полоцк — это город, в который невозможно не влюбиться!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
- Верхний замок. Здесь вы познакомитесь с историей заселения Полотчины и жемчужиной нашей земли — Софийским собором
- Стрелецкая улица. Вы узнаете о деятельностью иезуитов в Полоцке и услышите историю Кадетского корпуса
- Центральная площадь. Архитектурный ансамбль сформировался в последней четверти 18 века. Вы увидите памятник героям войны 1812 года и воинам-освободителям Великой Отечественной войны
- Бульвар на проспекте Франциска Скорины. Мы остановимся у памятных знаков белорусской букве «Ў» и «Полоцк — географический центр Европы», вы увидите памятники С. Полоцкого и Ф. Скорины
- Нижне-Покровская улица. Старинная улица, где вы узнаете о памятниках архитектуры 17–19 веков, которые сохранились до нашего времени
А ещё я предложу вам пройти квест, чтобы добавить немного азарта в нашу прогулку. Или остановимся на традиционном формате экскурсии.
Организационные детали
- Стоимость экскурсии для группы больше 10 человек — 5500 ₽
- Задания квеста включены в стоимость экскурсии
- Полоцкий государственный университет (экскурсию проводит гид университета, билеты приобретаются на месте): вы сможете пообщаться с Мудрым старцем (воссозданной механической головой)
- Спасо-Евфросиниевский монастырь (посещение за пожертвования)
- Интерактивное занятие в Доме печатника «Полоцкая печатня» (занятие заказывается предварительно, оплачивается по факту проведения)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Полоцке
Провела экскурсии для 82 туристов
Я живу в древнейшем городе Беларуси и работаю научным сотрудником в Софийском соборе. Полоцк богат своей историей и легендами! Моя экскурсия — это тёплое, дружеское общение. С любовью рассказываю о достопримечательностяхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
15 сен 2025
Сегодня мы побывали на экскурсии в Полоцке. Провела её для нас Ольга.
Ольга заранее связалась со мной, чтобы уточнить, где помимо основной экскурсии мы хотим побывать.
Мы совершили интересную прогулку по городу
Ольга заранее связалась со мной, чтобы уточнить, где помимо основной экскурсии мы хотим побывать.
Мы совершили интересную прогулку по городу
Анна
24 авг 2025
Мы бронировали индивидуальную экскурсию 3 взрослых и 2 ребенка (8 и 12 лет) с пометкой, что нужна экскурсия в формате квеста (такая опция была в описании экскурсии). Детям в начале
Е
Елена
21 авг 2025
Отличная экскурсия, очень повезло с экскурсоводом, нас познакомили с историей и достопримечательностями города в режиме неспешной пешей прогулки, оценка 5 из 5
Т
Татьяна
2 авг 2025
Спасибо большое Ольге! Исключительно е знание истории,фактов и дат о Полоцке! Очень приятная женщина)Ещё и милые сувенирчики подарила на память)Спасибо огромное!!!!!
Л
Любовь
9 июн 2025
Огромное спасибо за экскурсию 01.06.2025г "Из глубины седых веков"-знакомство с Полоцком с Ольгой.
Хочется написать много заслуженно приятных слов в ее адрес! Чудесный экскурсовод, отличное знание и подача материала, насыщенная грамотная речь, столько информации!
Спасибо за такой прекрасный экскурс в историю Полоцка.
Спасибо за такой прекрасный экскурс в историю Полоцка.
Спасибо за такой прекрасный экскурс в историю Полоцка.
Ирина
18 мая 2025
Спасибо большое экскурсоводу Ольге за интересно проведенную экскурсию. Благодаря ей мы смогли прикоснуться к таинству истории, увидеть город не только в нынешнем облике, но и то как он выглядел раньше. Было очень интересно и познавательно. Спасибо! Рекомендую.
М
Мария
12 мая 2025
Спасибо Ольге за прекрасно организованную и очень интересную экскурсию для нашей сложной группы!
О
Ольга
9 мая 2025
К сожалению Ольгу оценить не могу, т. к. нам проводила экскурсию другой гид - Ирина, заменили гида за день до экскурсии, с нашего согласия. Экскурсия была скучной и нудной, хотелось скорейшего завершения этого мероприятия. Материал, конечно, гид знала на отлично, но слушать было неинтересно. Надеюсь, что Ольга проводит экскурсии гораздо динамичнее и интересней.
Д
Дмитрий
5 мая 2025
Погружение в историю Полоцка прошло успешно!!!
К
Ксения
5 мая 2025
Были в Полоцке с детьми на один день, поэтому искали познавательную экскурсию-квест, которая бы была интересна детям разных возрастов и взрослым.
Оказалась очень интересная экскурсия: детям были предложены задания, ответы на
Оказалась очень интересная экскурсия: детям были предложены задания, ответы на
Л
Лариса
22 апр 2025
Добрый день! Экскурсию нам проводила Ольга. Очень интересно и доступно, рассказ был построен с любовью к своему городу и уважением к истории. Предварительно просили организовать нам экскурсию в монастырь и университет. Ольга всё для нас организовала, очень удобно рассчитала время посещения и учла время нашего отъезда в Минск. Спасибо огромное.
В
Вероника
5 мар 2025
Ольга провела для нас просто замечательную экскурсию. Она познакомила нас с Полоцком от момента его основания и до нынешних времен, провела через светлые и темные времена города. Время пролетело время незаметно.
