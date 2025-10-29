Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 5 отзывов

Пешеходная экскурсия в сопровождении профессионального гида приглашает вас в уникальное путешествие по Полоцку — древнейшему городу Беларуси, чья история насчитывает более 1200 лет. Здесь каждый камень хранит след былого величия, каждый храм — отголосок духовной мощи, а каждая улица — дыхание старины. Экскурсия соединяет в себе насыщенный исторический рассказ, архитектурные жемчужины и атмосферу живого прошлого. Гид увлекательно расскажет о князьях и святых, ученых и воинах, о взлетах и драматич

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: Софийский собор (может меняться в зависимости от маршрута) Завершение: Центр города (точное место окончания может меняться в зависимости от маршрута) Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Важная информация Доплата за экскурсию - в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения

Экскурсию для Вас проведёт один из наших сертифицированных гидов Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.