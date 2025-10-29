Описание экскурсииПешеходная экскурсия в сопровождении профессионального гида приглашает вас в уникальное путешествие по Полоцку — древнейшему городу Беларуси, чья история насчитывает более 1200 лет. Здесь каждый камень хранит след былого величия, каждый храм — отголосок духовной мощи, а каждая улица — дыхание старины. Экскурсия соединяет в себе насыщенный исторический рассказ, архитектурные жемчужины и атмосферу живого прошлого. Гид увлекательно расскажет о князьях и святых, ученых и воинах, о взлетах и драматич Важная информация: Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения. Экскурсию для Вас проведёт один из наших сертифицированных гидов.
Начало: Софийский собор (может меняться в зависимости от маршрута)
Завершение: Центр города (точное место окончания может меняться в зависимости от маршрута)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Доплата за экскурсию - в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Экскурсию для Вас проведёт один из наших сертифицированных гидов
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 5 отзывах
В
Валентина
29 окт 2025
Мы впервые посетили Полоцк и влюбились в этот город сразу же, как только Константин начал это волшебное путешествие в историю Полоцка. КОНСТСНТИН- экскурсовод, великолепно владеющий знаниями, прекрасной речью, умеющий увлечь слушателей и создать атмосферу доброжелательности и комфорта. Спасибо, приедем ещё обязательно!
Е
Елена
23 сен 2025
Экскурсия понравилась. Время пролетело незаметно. Было очень интересно и познавательно, конечно благодаря прекрасному экскурсоводу. А город и его история оставили след в душе!
Т
Татьяна
15 сен 2025
Отличная экскурсия! Были с дочкой 11 лет, ей тоже понравилось! Огромное спасибо экскурсоводу Валерию - всё подробно, интересно рассказывает! Город сам очень богат историей, красивый, необычный! Беларусь открылась для меня по- новому! Всем советую эту экскурсию! Спасибо!!!
Т
Татьяна
14 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид Валерий прекрасный экскурсовод, слушать его можно бесконечно: столько много у него знаний, рассказывает интересно и увлекательно. Своим друзьям обязательно посоветую эту экскурсию. Особенно ценно, что группа небольшая. Желаем Валерию успехов.
Д
Даниил
16 авг 2025
