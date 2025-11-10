Мои заказы

Знакомство с Полоцком

Добро пожаловать в Полоцк — древнейший город Беларуси, впервые упомянутый в 862 году! Вы увидите Верхний замок, Софийский собор, исторический центр и монастыри, хранящие тайны разных эпох.

Мы расскажем о Евфросинии Полоцкой, гербе города, захвате Иваном Грозным и других удивительных событиях его истории.
4.9
49 отзывов
Описание экскурсии

Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по древнейшему городу Беларуси — Полоцку, городу с многовековой историей, уникальной архитектурой и богатым культурным наследием!

Полоцк — город с тысячелетней историей

Полоцк — один из старейших городов Восточной Европы, впервые упомянутый в 862 году в летописи «Повесть временных лет». Этот город хранил и передавал из поколения в поколение свои тайны, традиции и памятники архитектуры. Сегодня вы сможете своими глазами увидеть следы славного прошлого этого древнего княжеского центра. Что вас ожидает:• Исторический центр города. Вы прогуляетесь по улицам, где когда-то кипела жизнь княжества. Наши гиды покажут вам Верхний замок — одну из ключевых достопримечательностей древнего Полоцка, а также дом Петра I, который стал важной частью истории города.
  • Архитектурное наследие разных эпох. Вы посетите сохранившиеся храмы 11–12 веков, познакомитесь с историей комплекса бывшего монастыря бернардинцев и здания иезуитского коллегиума.
  • Софийский собор. Узнаете, почему этот величественный храм считается одним из древнейших каменных сооружений Беларуси и как он связан с судьбой Полоцка.
  • Монастыри и храмы. Вас ждет рассказ о Богоявленском монастыре, который хранит в себе немало интересных историй, а также экскурсия по монастырям и храмам разных эпох.
  • Интересные факты и легенды.

Наши гиды расскажут вам:

  • Чем Полоцк обязан своей главной святой — Евфросинии Полоцкой, которая является заступницей всего белорусского народа.
  • Почему на гербе Полоцка изображен морской корабль и как это связано с историей города.
  • Что происходило в Полоцке в те времена, когда его захватил Иван Грозный.
Так ли древен Софийский собор, как принято считать, и какие тайны он хранит по сей день. А также много других любопытных деталей, которые сделают ваше путешествие незабываемым! Почему стоит поехать с нами:.
  • Профессиональные гиды с богатым опытом и глубокими знаниями истории.
  • Удобный маршрут, охватывающий самые значимые места города.
  • Интересные рассказы и легенды, которые оживят для вас историю Полоцка.
  • Возможность увидеть настоящие сокровища белорусской архитектуры и культуры. Откройте для себя Полоцк — город, где каждое здание и каждая улица хранят память о прошлом! Вас ждет насыщенная экскурсия, полная ярких впечатлений и новых знаний. Мы обещаем, что это путешествие оставит у вас самые теплые воспоминания и желание вновь вернуться в этот удивительный город. Присоединяйтесь к нам и отправляйтесь в путешествие сквозь века по древнему Полоцку!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Софийский собор
  • Валун, исполняющий желания
  • Нижне-Покровская улица
  • Музей белорусского книгопечатания
  • Первое учебное заведение Беларуси
  • Спасо-Евфросиниевский монастырь
  • Богоявленский Собор
  • Памятник Симеону Полоцкому
  • Художественная галерея
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Чай/кофе
  • Зонты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Просп. Франциска Скорины 13
Завершение: Центр
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
1
3
2
1
1
В
Волчек
10 ноя 2025
Экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Тамара коренной житель Полоцка рассказывала много исторически событий связанных с городом. Много ходили по красивым местам. Экскурсия прошла очень познавательно и интересно.
М
Мария
9 ноя 2025
Замечательный гид открыла для нас чудесный город Полоцк. Экскурсия познавательная, интересная, совершенно не утомительная. Всем рекомендую!
Д
Даниил
9 ноя 2025
Впечатления от экскурсии - самые лучшие! Экскурсия проходит по самым интересным и значимым местам города, было изложено множество увлекательных историй и фактов, о которых я раньше даже не слышал. Отдельно спасибо Валерию - за профессионализм и интереснейшую экскурсию! Полоцк запомнится мне надолго.
Е
Елена
28 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Информационно подстроена в том числе под интересы ребенка 11 лет.
Не смотия на то, что явсть экскурсии была уже в темное время суток, все было видно, понятно, крайне занимательно!
Тамара профессионал! Спасибо!
П
Павел
14 окт 2025
Великолепная экскурсия! Оооооочень интересно и познавательно. Экскурсовод Валерий -неотразим в своих познаниях и глубиной подачи. Категорически рекомендую!
С
Светлана
4 окт 2025
Спасибо Валерию за экскурсию. Очень много позновательной информации. С пользой провели время!
А
Андрей
4 окт 2025
Заказывали индивидуальную экскурсию по Полоцку. Большое спасибо гиду Валерию за интересный рассказ, включавший не только историческую часть, но и местные легенды и предания, и разнообразие дополнительных материалов. Для тех, кто в Полоцке впервые, это лучший способ познакомиться с городом и основными достопримечательностями. Рекомендуем!
Л
Лариса
23 сен 2025
Были в Полоцке 9 сентября 2025г. Экскурсию проводила Лариса. Сказать,что нам повезло с экскурсоводом,это ничего не сказать. Очень-очень понравилось!! Очень приятный,знающий и отличный историк!! Влюбила нас в свой город. Пешком обошли весь город,очень много посмотрели. Ларича,очень увлеченны человек,любящий свой город. Впечатлений и эмоций- море!! Рекомендую эту экскурсию и конечно этого экскурсовода. Лариса огромное спасибо!!
В
Виталий
21 сен 2025
Увлекательная трехчасовая пешеходная экскурсия познакомила нас с Полоцком. Мы увидели все знаковые места Полоцка, ознакомились с историей города от древности до наших дней. Наш экскурсовод Валерий Ледник очень профессионально и увлекательно поведал нам много интересных фактов, дополняя их демонстрацией древних экспонатов и интерактивного видеоматериала, ответил на все интересующие нас вопросы. Спасибо большое Валерию. Творческих успехов и процветания! Людмила, Виталий. Санкт-Петербург
Т
Татьяна
20 сен 2025
Спасибо Валерию Леднику за содержательную, интересную, увлекательную экскурсию. Приятно встретить увлеченного, талантливого человека, влюбленного в свое дело.
А
Антон
18 сен 2025
Ш
Шевченко
31 авг 2025
Экскурсия себя не оправдала. Вместо истории появления, становления города нам стали рассказывать пост советскую историю с очень личностной оценкой решений тогдашних руководителей Партии и Правительства. Когда стали задавать вопросы о
читать дальше

более позднем Полоцке, то вместо исторических фактах, легендах и т. д услышали личное мнение экскурсовода о созидательности Речи Посполитой и разрушительной деятельности Киевской Руси и Московии. Очень не приятно. Приведенные факты выдернуты из исторического контекста. Очень не приятно.

Л
Лилия
29 авг 2025
Экскурсия проведена интересно и доступно. Экскурсовод очень внимательная женщина рассказала о самых увлекательных эпизодах из истории древнего Полоцка. Провела по всему городу, порекомендовала интересные музеи и посадила на автобус до монастыря Евфросинии. Рекомендую
Ю
Юлия
19 авг 2025
Интересная, насыщенная экскурсия. Очень знающий, эрудированный гид Валерий. Крайне впечалили экспонаты, принесённые им с собой. Категорически рекомендую!
К
Ксения
10 авг 2025

