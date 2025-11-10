Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по древнейшему городу Беларуси — Полоцку, городу с многовековой историей, уникальной архитектурой и богатым культурным наследием!

Полоцк — город с тысячелетней историей

Полоцк — один из старейших городов Восточной Европы, впервые упомянутый в 862 году в летописи «Повесть временных лет». Этот город хранил и передавал из поколения в поколение свои тайны, традиции и памятники архитектуры. Сегодня вы сможете своими глазами увидеть следы славного прошлого этого древнего княжеского центра. Что вас ожидает:• Исторический центр города. Вы прогуляетесь по улицам, где когда-то кипела жизнь княжества. Наши гиды покажут вам Верхний замок — одну из ключевых достопримечательностей древнего Полоцка, а также дом Петра I, который стал важной частью истории города.

Архитектурное наследие разных эпох. Вы посетите сохранившиеся храмы 11–12 веков, познакомитесь с историей комплекса бывшего монастыря бернардинцев и здания иезуитского коллегиума.

Софийский собор. Узнаете, почему этот величественный храм считается одним из древнейших каменных сооружений Беларуси и как он связан с судьбой Полоцка.

Монастыри и храмы. Вас ждет рассказ о Богоявленском монастыре, который хранит в себе немало интересных историй, а также экскурсия по монастырям и храмам разных эпох.

Интересные факты и легенды.

Наши гиды расскажут вам:

Чем Полоцк обязан своей главной святой — Евфросинии Полоцкой, которая является заступницей всего белорусского народа.

Почему на гербе Полоцка изображен морской корабль и как это связано с историей города.

Что происходило в Полоцке в те времена, когда его захватил Иван Грозный.

Так ли древен Софийский собор, как принято считать, и какие тайны он хранит по сей день. А также много других любопытных деталей, которые сделают ваше путешествие незабываемым! Почему стоит поехать с нами:.

