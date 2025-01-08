6 дней
По городам Беларуси: крепости, замки и Беловежская пуща
Погрузитесь в историю и природу Беларуси с эксклюзивным туром. Исследуйте культурное наследие и первобытные леса в уютной компании
Начало: Санкт-Петербург, 06:30
«Продолжим знакомство с городом в историческом районе Городница, застроенном преимущественно во второй половине 18-го века»
15 апр в 08:00
6 мая в 08:00
24 990₽ за человека
2 дня
Достопримечательности Витебска и Полоцка только для вас: индивидуальный тур
Увидеть усадьбу И. Репина, осмотреть Софийский собор и заглянуть в дворик коллегиума
Начало: Витебск, площадь Тысячелетия, время - по договорён...
«Встретимся с вами и отправимся на обзорную экскурсию, во время которой узнаем о богатом прошлом города, его архитектурных памятниках и культурных традициях»
1 окт в 10:00
9500₽ за всё до 10 чел.
3 дня
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
«По прибытии начнём обзорную экскурсию по городу, основанному в 974 году»
4 апр в 08:00
2 мая в 08:00
14 490₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия8 января 2025Отличный тур! Много чего увидели и узнали, водителю Андрею большой респект за такой непростой для него маршрут и нашу безопасность!
- ММихаил4 января 2025Короткая, но интересная экскурсия. Не следует ожидать глубокого погружения, такой формат - он разведывательный, то есть оценить то, что стоит или
- ЕЕлена3 августа 2024Все 👍 отлично. Рекомендую. Не пожалеете. Лучше все посмотреть своими глазами, чем в инете. Знаю,что хочу повторить тур в Беларусь.
- ЕЕкатерина19 июня 2024Все прошло отлично, нам очень понравилось! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Обзорные»
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