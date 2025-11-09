Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Пешая прогулка по бельгийскому городу Антверпену: загадки Рубенса, истории про героев и их противоположностей, дегустация местной еды… Всё это ждёт вас на экскурсии в городе бриллиантов: вы пройдётесь по центральным районам, прогуляетесь по «бриллиантовой улице» и узнаете больше о бриллиантовых фабриках города.

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-6 человек Когда Ежедневно с 10:00 до 17:00.

Описание экскурсии «— Что я знаю про бриллианты? Кажется, их делают в Антверпене?» — именно эта фраза звучит в культовом фильме Гая Ричи «Большой куш». И действительно, в этом бельгийском городке находятся одни из самых старых фабрик по огранке бриллиантов в мире, объёмы просто поражают! Больше 80% всех камней в мире проходят каждый год сертификацию и огранку тут. Что вас ждёт? Мы обязательно с вами пройдёмся по «бриллиантовой улице» и узнаем всю историю! Я расскажу и покажу самые важные исторические достопримечательности. Мы пройдём по моему авторскому маршруту, который сочетает в себе новые, старые районы и набережную. Нас ждут истории про великих героев и антигероев города, о загадках Рубенса и, конечно, вкусные деликатесы.

