Пешая прогулка по бельгийскому городу Антверпену: загадки Рубенса, истории про героев и их противоположностей, дегустация местной еды… Всё это ждёт вас на экскурсии в городе бриллиантов: вы пройдётесь по центральным районам, прогуляетесь по «бриллиантовой улице» и узнаете больше о бриллиантовых фабриках города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии«— Что я знаю про бриллианты? Кажется, их делают в Антверпене?» — именно эта фраза звучит в культовом фильме Гая Ричи «Большой куш». И действительно, в этом бельгийском городке находятся одни из самых старых фабрик по огранке бриллиантов в мире, объёмы просто поражают! Больше 80% всех камней в мире проходят каждый год сертификацию и огранку тут. Что вас ждёт? Мы обязательно с вами пройдёмся по «бриллиантовой улице» и узнаем всю историю! Я расскажу и покажу самые важные исторические достопримечательности. Мы пройдём по моему авторскому маршруту, который сочетает в себе новые, старые районы и набережную. Нас ждут истории про великих героев и антигероев города, о загадках Рубенса и, конечно, вкусные деликатесы.
Ежедневно с 10:00 до 17:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная часть города Антверпен:
- Бриллиантовая улица
- Набережная
- Исторические достопримечательности
- Старые и новые районы
Что включено
- Услуги гида
- Помощь в организации вашего пребывания в Бельгии и рекомендации
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Антверпена (по согласованию)
Завершение: Возле реки Шельда
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
