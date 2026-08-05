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не была похожа на заученную лекцию или механическое озвучивание дат. Я факты и сам могу почитать. Всегда жду живого общения, диалога и чувства, что человек искренне влюблён в то, что показывает. С Андреем мы попали именно в такое путешествие!



Это было потрясающе! Общение сложилось с первых минут — легкое, интересное, с юмором. Андрей не перегружал сухими фактами, а именно делился красотой вокруг, увлекал историями и создавал особенную атмосферу. При этом он учитывал все наши пожелания по ходу маршрута, подстраивал программу под наше настроение и темп.



Отдельное спасибо хочется сказать за нашего сына-подростка. Заинтересовать современного тинейджера — тот ещё квест, но Андрей справился блестяще! Сын, как и большинство подростков, ходил с безразличным видом, но вечером признался, что понравилось. Это дорогого стоит.



Мы даже не думали, что за день успеем увидеть и прочувствовать столько всего. Время пролетело на одном дыхании. Спасибо огромное за этот день! Мы остались с багажом ярких эмоций и воспоминаний, которые останутся с нами на всю жизнь.

Очень рекомендуем Андрея всем, кто ищет не просто гида, а настоящего друга и проводника в мир прекрасного!



P.S. Спасибо, Андрей! Надеюсь, что ещё попутешествуем.