Отзыв на: Историческая прогулка по Антверпену Е Елена 5 Это была великолепно организованная и спланированная экскурсия. Несмотря на то, что наша группа была сложная для организации -10 детей и столько же взрослых, экскурсовод держал внимание детей постоянно. Было очень интересно, не утомительно. Если я вернусь в Бельгию, то обязательно еще закажу экскурсии у Noga. Она однозначно лучшая, есть с чем сравнить.

Отзыв на: Историческая прогулка по Антверпену Е Елена 5 Это была наша вторая экскурсия с Нога. Что сказать, без нее мы бы никогда не увидели Антверпен во всей красе! Прекрасный исторический город и вместе с тем современный и живой, бурлящий! Поражают знания, которыми обладает эта милая, обаятельная девушка по истории, искусству, культуре, современных реалиях. Темп экскурсии не утомительный, изложение материала доступное, стиль общения приятный – Нога очень отзывчивая и учитывает все пожелания и потребности клиентов. Доброжелательная, веселая, не навязчивая. Молодец!!! Так держать! Видно, что человек действительно увлечен своим делом, а не просто зарабатывает деньги. Спасибо, что такие люди как Нога помогают нам путешествовать и узнавать новые места. Очень рекомендуем. Если еще вернемся в Бельгию, то будем ее узнавать только с Нога (мечтаем увидеть с ней Брюгге и Брюссель)! Спасибо большое!

Отзыв на: Историческая прогулка по Антверпену В Вероника 5 Я - опытный путешественник, и мне есть с чем сравнивать. Noga - потрясающий гид, сочетающий в себе все важные для меня качества. Глубокие знания, ответственность, эмоциональная подача, внимание к нам, экскурсантам. Обычно к концу экскурсии я устаю, но с Noga я не устала. Великолепно! Рекомендую ее всем, кто будет заказывать экскурсии в этом регионе. И сама, если приеду еще раз, выберу именно ее.

Отзыв на: Антверпен — город искусств Т Тарасова 5 Наталья, замечательный гид. Всё очень понятно, интересно. Мы остались довольны и будем рекомендовать всем своим знакомым! Спасибо!

Отзыв на: Антверпен — город искусств К Ксения 5 Экскурсия очень понравилась. Выбрали Наталью в качестве гида, ориентируясь на отзывы, и не пожалели. Теперь сами рекомендуем как глубоко знающего предмет интересного рассказчика. Спасибо!

Отзыв на: Антверпен — история и современность М Марина 5 Экскурсия понравилась. Настя внимательная, рассказывала все подробно, отвечала на вопросы. Все прошло на одном дыхании, даже устать не успели) Помимо рассказа об истории города и достопримечательностях мы получили много рекомендаций: что еще можно посетить, где погулять, в каких интересных заведениях поесть (что попробовать из национальной кухни). Настя так же отвечала на возникающие вопросы еще до нашей встречи, и после …. на протяжении нашего пребывания в Бельгии…. Спасибо!

Отзыв на: Антверпен — история и современность Н Наталья 5 Большое спасибо Анастасии за отличную экскурсию! мы узнали много интересных фактов об Антверпене и Бельгии в целом - как исторических, так и современных. Маршрут составлен очень удобно - создаётся целостное ощущение о городе.

Отзыв на: Антверпен — история и современность Н Надежда 5 Великолепная экскурсия с замечательным гидом. Узнали много нового и интересного. Спасибо большое!

Отзыв на: Антверпен — город искусств T Turygina 5 Было здорово. Спасибо! Рекомендуем!