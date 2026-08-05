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Экскурсии в Антверпене

Найдено 15 экскурсий в Антверпене на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Антверпен: свет и тень
Пешая
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен: свет и тень
История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Антверпен времён Рубенса: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Антверпен времён Рубенса: обзорная экскурсия
Познать город через историю жизни знаменитого художника
Завтра в 14:30
10 авг в 10:00
от €200 за всё до 6 чел.
Об Антверпене с любовью
Пешая
3 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Об Антверпене с любовью
Известные и тайные места старинного бельгийского города на авторской экскурсии
Начало: У музея MAS
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €190 за всё до 10 чел.
Антверпен - город искусств
Пешая
3.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 16 чел.
Антверпен - город искусств
Красоты Прекрасной эпохи, достояние Рубенса и быт горожан на обзорной экскурсии по городу
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €200 за всё до 16 чел.
Завтрак в Антверпене
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтрак в Антверпене
Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Koningin Astridplein
Завтра в 09:00
10 авг в 09:30
от €160 за всё до 10 чел.
Королевский музей изящных искусств Антверпена
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский музей изящных искусств Антверпена
Индивидуальная экскурсия по Королевскому музею Антверпена: шедевры старых мастеров и современное искусство в дружеской атмосфере
Начало: У входа в музей
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €170 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Антверпен
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Антверпен
Посетить визитные карточки города и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе ж/д вокзала
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Один день в Антверпене
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Один день в Антверпене
Путешествие во времени к расцвету, упадку и возрождению жемчужины Бельгии
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €180 за всё до 12 чел.
Антверпен - законодатель мод
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен - законодатель мод
Погулять по торговым улицам, заглянуть в местные бутики и узнать о модных тенденциях города
Начало: На перекрёстке улиц Меир и Ваппер
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €160 за всё до 10 чел.
Рубенс: художник, дипломат и звезда 17 века
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рубенс: художник, дипломат и звезда 17 века
Тайны и жизнь величайшего фламандского живописца: покровительство сильных мира сего или талант?
Начало: У монумента Рубенсу
Завтра в 13:00
12 авг в 13:00
от €210 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива
Начало: Станция Антверпен-Централ, 2018 Антверпен
Расписание: Ежедневно, с 8 до 20 часов
€300 за всё до 5 чел.
Здесь был Дюрер: путешествие в Антверпен, ставшее легендой
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Здесь был Дюрер: путешествие в Антверпен, ставшее легендой
Следуйте по стопам Дюрера в Антверпене и узнайте, как этот город стал центром искусства и торговли в 16 веке. История и искусство ждут вас
Начало: По договорённости
22 авг в 11:00
25 авг в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Рождество в Антверпене - с 5 декабря по 4 января
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Рождество в Антверпене - с 5 декабря по 4 января
Волшебство и легенды на ярмарке в сердце Европы
Начало: У замка Стен
5 дек в 15:00
6 дек в 15:00
€35 за человека
Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена
Начало: Станция Антверпен-Централ, 2018 Антверпен
Расписание: Ежедневно с 8 до 20 часов.
€385 за всё до 6 чел.
Пешеходная экскурсия в Антверпене
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешеходная экскурсия в Антверпене
Начало: Центр Антверпена (по согласованию)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00.
€260 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Антверпен времён Рубенса: обзорная экскурсия
Андрей — гид, который дарит впечатления на всю жизнь!

Я всегда очень тщательно выбираю гида. Для меня принципиально важно, чтобы экскурсия
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не была похожа на заученную лекцию или механическое озвучивание дат. Я факты и сам могу почитать. Всегда жду живого общения, диалога и чувства, что человек искренне влюблён в то, что показывает. С Андреем мы попали именно в такое путешествие!

Это было потрясающе! Общение сложилось с первых минут — легкое, интересное, с юмором. Андрей не перегружал сухими фактами, а именно делился красотой вокруг, увлекал историями и создавал особенную атмосферу. При этом он учитывал все наши пожелания по ходу маршрута, подстраивал программу под наше настроение и темп.

Отдельное спасибо хочется сказать за нашего сына-подростка. Заинтересовать современного тинейджера — тот ещё квест, но Андрей справился блестяще! Сын, как и большинство подростков, ходил с безразличным видом, но вечером признался, что понравилось. Это дорогого стоит.

Мы даже не думали, что за день успеем увидеть и прочувствовать столько всего. Время пролетело на одном дыхании. Спасибо огромное за этот день! Мы остались с багажом ярких эмоций и воспоминаний, которые останутся с нами на всю жизнь.
Очень рекомендуем Андрея всем, кто ищет не просто гида, а настоящего друга и проводника в мир прекрасного!

P.S. Спасибо, Андрей! Надеюсь, что ещё попутешествуем.

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Н
Антверпен: свет и тень
прекрасный гид
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Т
Об Антверпене с любовью
Очень понравилась прогулка! Рассказ был интересный, живой и наполненный множеством увлекательных деталей о городе и его истории. Мы увидели много
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неожиданных и впечатляющих мест, на которые сами бы точно не обратили внимания.

Лола — очень обаятельный, внимательный и заботливый гид, с которой сразу чувствуешь себя легко и комфортно. Атмосфера была дружелюбной и теплой, а ещё мы получили много полезных советов и отличных рекомендаций для дальнейшего знакомства с Антверпеном.

Спасибо за прекрасную прогулку и незабываемые впечатления! С удовольствием рекомендуем!

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А
Об Антверпене с любовью
лучший гид в антверпене!)
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ирина
Об Антверпене с любовью
великолепная программа! потрясающий гид Лола! нам очень понравилось! за очень недолгое время экскурсии мы прошлись по основным достопримечательностям города! однозначно рекомендуем!
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Ирина
Добро пожаловать в Антверпен
Просто замечательная экскурсия с Екатериной) Это самый заботливый и чуткий гид) Встретила на вокзале, с неподдельной добротой подсказала по всем
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волнующим нас вопросам, это очень ценно и редко в наше время) Сама экскурсия сплошной позитив! Нескучно, не нудно про важное, с искраметным юмором😄Влюбились в Антверпен, в Катерину и Бельгию) Однозначно ДА)

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Марина
Добро пожаловать в Антверпен
Три часа на экскурсии "Добро пожаловать в Антверпен" с Екатериной прошли незаметно. Много интересных фактов, рекомендаций,
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Д
Антверпен: свет и тень
Людмила большой специалист в искусстве и истории ее экскурсия очень захватывает. После экскурсии я начала разбираться в архитектуре 😄
Людмила большой специалист в искусстве и истории ее экскурсия очень захватывает. После экскурсии я начала разбираться в архитектуре 😄
Людмила большой специалист в искусстве и истории ее экскурсия очень захватывает. После экскурсии я начала разбираться в архитектуре 😄
Людмила большой специалист в искусстве и истории ее экскурсия очень захватывает. После экскурсии я начала разбираться в архитектуре 😄
Людмила большой специалист в искусстве и истории ее экскурсия очень захватывает. После экскурсии я начала разбираться в архитектуре 😄+4
Людмила большой специалист в искусстве и истории ее экскурсия очень захватывает. После экскурсии я начала разбираться в архитектуре 😄
Людмила большой специалист в искусстве и истории ее экскурсия очень захватывает. После экскурсии я начала разбираться в архитектуре 😄
Людмила большой специалист в искусстве и истории ее экскурсия очень захватывает. После экскурсии я начала разбираться в архитектуре 😄
Людмила большой специалист в искусстве и истории ее экскурсия очень захватывает. После экскурсии я начала разбираться в архитектуре 😄
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Ирина
Антверпен - город искусств
Дорогая Наталья, искренне благодарим за содержательную экскурсию по прекрасному Антверпену! Мы очень хотим продолжить наше знакомство и надеемся что мы
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встретимся опять, и Вы найдете время рассказать нам о шедеврах в Королевском Музее Изящных Искусств. Рекомендуем Наталью как прекрасного экскурсовода и разносторонне эрудированного человека! Надеемся на встречу!

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Д
Антверпен - законодатель мод
Екатерина прекрасный рассказчик.
Отзывчиво отреагировала на все запросы, подстроила маршрут и провела по маршруту моды, сдавая явки и пароли этого модного
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города. История антверпенской шестерки, их магазины, местные марки, известные и неизвестные места. Екатерина просто говорила, помогала, делилась обширными знаниями и точками. Полная удовлетворенность проведенным временем!
Позже, на следующий день, помогла с медициной, хотя это совершенно не входило в ее обязанности!
Рекомендую!

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Всего 163 отзыва в Антверпене

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Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену

Самые популярные экскурсии в Антверпене
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
  1. Антверпен: свет и тень;
  2. Антверпен времён Рубенса: обзорная экскурсия;
  3. Об Антверпене с любовью;
  4. Антверпен - город искусств;
  5. Завтрак в Антверпене.
Сколько стоит экскурсия по Антверпену в августе 2026
Сейчас в Антверпене можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 35 до 385. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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