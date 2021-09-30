Все экскурсии в Антверпене
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Антверпене – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 95 ⭐ отзывов, цены от €100. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Антверпене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Бельгии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
4ч
€200
за 1-5 чел.
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива
Вы впервые в Антверпене и теряетесь в догадках, куда пойти и что посмотреть? Тогда приходите на нашу...
Ежедневно, с 8 до 20 часов
Индивидуальная экскурсия
8ч
€385
за 1-3 чел.
Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена
Прогуливаясь по достопримечательностям Антверпена в неспешном ритме, непередаваемо приятно зайти в какой-то...
Ежедневно с 8 до 20 часов.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-5 чел.
Историческая прогулка по Антверпену
Потрясающее наследие могущественного и красивого города эпохи Великих открытий
Индивидуальная экскурсия
3ч
€182
за 1-7 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€140
за 1-20 чел.
Антверпен — город искусств
Красоты Прекрасной эпохи, достояние Рубенса и быт горожан на обзорной экскурсии по городу
Индивидуальная экскурсия
3ч
€182
за 1 чел.
В любой день по запросу
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
Завтрак в Антверпене
Попробовать бельгийскую кухню, изучить характер горожан и раскрыть город изнутри
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€150
за 1-5 чел.
Антверпен — история и современность
Знаковые места и великолепные панорамы города на дружеской обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-7 чел.
Антверпен Рубенса
Познать город через историю жизни знаменитого художника
Индивидуальная экскурсия
4ч
€150
за 1-8 чел.
Волшебство в Антверпене
Знакомство с удивительным свободным городом, его историей, разными жителями и их стилем жизни
Последние отзывы «Экскурсии Антверпена»
- ЕЕлена30 сентября 2021Это была великолепно организованная и спланированная экскурсия. Несмотря на то, что наша группа была сложная для организации -10 детей и столько же взрослых, экскурсовод держал внимание детей постоянно. Было очень интересно, не утомительно. Если я вернусь в Бельгию, то обязательно еще закажу экскурсии у Noga. Она однозначно лучшая, есть с чем сравнить.
- ЕЕлена9 февраля 2020Это была наша вторая экскурсия с Нога. Что сказать, без нее мы бы никогда не увидели Антверпен во всей красе! Прекрасный исторический город и вместе с тем современный и живой, бурлящий! Поражают знания, которыми обладает эта милая, обаятельная девушка по истории, искусству, культуре, современных реалиях. Темп экскурсии не утомительный, изложение материала доступное, стиль общения приятный – Нога очень отзывчивая и учитывает все пожелания и потребности клиентов. Доброжелательная, веселая, не навязчивая. Молодец!!! Так держать! Видно, что человек действительно увлечен своим делом, а не просто зарабатывает деньги. Спасибо, что такие люди как Нога помогают нам путешествовать и узнавать новые места. Очень рекомендуем. Если еще вернемся в Бельгию, то будем ее узнавать только с Нога (мечтаем увидеть с ней Брюгге и Брюссель)! Спасибо большое!
- ВВероника15 января 2020Я - опытный путешественник, и мне есть с чем сравнивать. Noga - потрясающий гид, сочетающий в себе все важные для меня качества. Глубокие знания, ответственность, эмоциональная подача, внимание к нам, экскурсантам. Обычно к концу экскурсии я устаю, но с Noga я не устала. Великолепно! Рекомендую ее всем, кто будет заказывать экскурсии в этом регионе. И сама, если приеду еще раз, выберу именно ее.
- ТТарасова27 декабря 2019Наталья, замечательный гид. Всё очень понятно, интересно. Мы остались довольны и будем рекомендовать всем своим знакомым! Спасибо!
- ККсения21 октября 2019Экскурсия очень понравилась. Выбрали Наталью в качестве гида, ориентируясь на отзывы, и не пожалели. Теперь сами рекомендуем как глубоко знающего предмет интересного рассказчика. Спасибо!
- ММарина14 октября 2019Экскурсия понравилась. Настя внимательная, рассказывала все подробно, отвечала на вопросы. Все прошло на одном дыхании, даже устать не успели) Помимо рассказа об истории города и достопримечательностях мы получили много рекомендаций: что еще можно посетить, где погулять, в каких интересных заведениях поесть (что попробовать из национальной кухни). Настя так же отвечала на возникающие вопросы еще до нашей встречи, и после …. на протяжении нашего пребывания в Бельгии…. Спасибо!
- ННаталья7 октября 2019Большое спасибо Анастасии за отличную экскурсию! мы узнали много интересных фактов об Антверпене и Бельгии в целом - как исторических, так и современных. Маршрут составлен очень удобно - создаётся целостное ощущение о городе.
- ННадежда7 октября 2019Великолепная экскурсия с замечательным гидом. Узнали много нового и интересного. Спасибо большое!
- TTurygina6 октября 2019Было здорово. Спасибо! Рекомендуем!
- Отзыв на: Антверпен РубенсаММария23 февраля 2019Были на экскурсии в Антверпене в феврале 2019г. С гидом мы не ошиблись. Андрей, на мой взгляд хорошо раскрыл тему экскурсии. Провел по многим интересным местам, связанным с жизнью Рубенса. Сумел показать и сравнительно охарактеризовать многие его полотна. Обратить наше внимание на то, что сами бы конечно не увидели. И даже сопровождал комментарии стихами, что было особенно приятно. А также показал много других интересных достопримечательностей, рассказывая об истории города. Чувствуется, что Андрей глубоко интересуется историй города и старается рассказать о нем как можно больше. Большое ему спасибо. Всем рекомендую Андрея.