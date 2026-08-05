Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен: свет и тень
История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Антверпен времён Рубенса: обзорная экскурсия
Познать город через историю жизни знаменитого художника
Завтра в 14:30
10 авг в 10:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Об Антверпене с любовью
Известные и тайные места старинного бельгийского города на авторской экскурсии
Начало: У музея MAS
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Антверпен - город искусств
Красоты Прекрасной эпохи, достояние Рубенса и быт горожан на обзорной экскурсии по городу
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €200 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтрак в Антверпене
Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Koningin Astridplein
Завтра в 09:00
10 авг в 09:30
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский музей изящных искусств Антверпена
Индивидуальная экскурсия по Королевскому музею Антверпена: шедевры старых мастеров и современное искусство в дружеской атмосфере
Начало: У входа в музей
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Антверпен
Посетить визитные карточки города и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе ж/д вокзала
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Один день в Антверпене
Путешествие во времени к расцвету, упадку и возрождению жемчужины Бельгии
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €180 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен - законодатель мод
Погулять по торговым улицам, заглянуть в местные бутики и узнать о модных тенденциях города
Начало: На перекрёстке улиц Меир и Ваппер
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рубенс: художник, дипломат и звезда 17 века
Тайны и жизнь величайшего фламандского живописца: покровительство сильных мира сего или талант?
Начало: У монумента Рубенсу
Завтра в 13:00
12 авг в 13:00
от €210 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива
Начало: Станция Антверпен-Централ, 2018 Антверпен
Расписание: Ежедневно, с 8 до 20 часов
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здесь был Дюрер: путешествие в Антверпен, ставшее легендой
Следуйте по стопам Дюрера в Антверпене и узнайте, как этот город стал центром искусства и торговли в 16 веке. История и искусство ждут вас
Начало: По договорённости
22 авг в 11:00
25 авг в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Рождество в Антверпене - с 5 декабря по 4 января
Волшебство и легенды на ярмарке в сердце Европы
Начало: У замка Стен
5 дек в 15:00
6 дек в 15:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена
Начало: Станция Антверпен-Централ, 2018 Антверпен
Расписание: Ежедневно с 8 до 20 часов.
€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешеходная экскурсия в Антверпене
Начало: Центр Антверпена (по согласованию)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00.
€260 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Андрей — гид, который дарит впечатления на всю жизнь!
Я всегда очень тщательно выбираю гида. Для меня принципиально важно, чтобы экскурсия
Я всегда очень тщательно выбираю гида. Для меня принципиально важно, чтобы экскурсия
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Н
прекрасный гид
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Т
Очень понравилась прогулка! Рассказ был интересный, живой и наполненный множеством увлекательных деталей о городе и его истории. Мы увидели много
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А
лучший гид в антверпене!)
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великолепная программа! потрясающий гид Лола! нам очень понравилось! за очень недолгое время экскурсии мы прошлись по основным достопримечательностям города! однозначно рекомендуем!
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Просто замечательная экскурсия с Екатериной) Это самый заботливый и чуткий гид) Встретила на вокзале, с неподдельной добротой подсказала по всем
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Три часа на экскурсии "Добро пожаловать в Антверпен" с Екатериной прошли незаметно. Много интересных фактов, рекомендаций,
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Д
Людмила большой специалист в искусстве и истории ее экскурсия очень захватывает. После экскурсии я начала разбираться в архитектуре 😄
+4
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Дорогая Наталья, искренне благодарим за содержательную экскурсию по прекрасному Антверпену! Мы очень хотим продолжить наше знакомство и надеемся что мы
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Д
Екатерина прекрасный рассказчик.
Отзывчиво отреагировала на все запросы, подстроила маршрут и провела по маршруту моды, сдавая явки и пароли этого модного
Отзывчиво отреагировала на все запросы, подстроила маршрут и провела по маршруту моды, сдавая явки и пароли этого модного
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Всего 163 отзыва в Антверпене
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Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену
Самые популярные экскурсии в Антверпене
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Сколько стоит экскурсия по Антверпену в августе 2026
Сейчас в Антверпене можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 35 до 385. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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