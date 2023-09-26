Известные и тайные места старинного бельгийского города на авторской экскурсии
Приглашаю вас пройти по маршруту, который достался мне по наследству от главного архитектора Антверпена и по совместительству деда моего мужа! Он замечателен тем, что показывает город во всей красе и раскрывает разные эпохи его жизни: от 7 века до наших дней.
Вы увидите Антверпен глазами простых моряков и именитых торговцев, погуляете по парадным улицам, кварталу Красных фонарей и району мясников.
Вы увидите Антверпен глазами простых моряков и именитых торговцев, погуляете по парадным улицам, кварталу Красных фонарей и району мясников.
Ближайшие даты:
12
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14
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15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 3 часа прогулки по Антверпену вы:
- Увидите музей вне времени и полюбуетесь городом с панорамной площадки
- Пройдёте тайными улицами мореплавателей
- Узнаете, где скрывается герой местных сказаний Брабо
- Попадёте в сокровищницу доминиканцев и закрома мясников
- Окажетесь на Голгофе и выясните, почему Рубенс прятался под юбкой у путан
- Расшифруете секреты немецкой готики и первого стендапа Европы
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет, так как маршрут включает квартал Красных фонарей
- По желанию можно посетить: церковь Доминиканцев — 5 евро, собор Антверпенской Богоматери — 10 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у музея MAS
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лола — ваш гид в Антверпене
Провёл экскурсии для 74 туристов
Goeiemorgen! Меня зовут Лола. Я живу в одном маленьком, но очень гордом Королевстве Бельгия. Рассказываю про Рубенса, Астерикса и Писающего Мальчика:) Я не просто туристический гид, а гид по жизни в бриллиантовой столице мира — Антверпене! Опыт позволяет, в туризме я более 10 лет. А еще я обожаю совмещать туризм и иммиграцию, показывая красоту и настоящую жизнь в самом сердце Европы:)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
26 сен 2023
Чудесная экскурсия!!! Лола очень открытый и опытный экскурсовод с которой время пролетело незаметно, но мы также как и она полюбили Антверпен! С удовольствием рекомендую Лолу как экскурсовода по Антверпену!!
Ю
Юрий
20 сен 2023
Ребята, становитесь в очередь на экскурсии Лолы! . Мои 10 лет опыта использования экскурсоводов через Трипстер, дали мне возможность оценить качество экскурсий и экскурсоводов. Можете мне поверить, таких экскурсоводов как Лола, я могу сосчитать по пальцам одной руки. Коммуникабельность, широкий кругозор и Главное это любовь к стране и городу который уже считает своим и старание передать это чувство всем кто рядом. После знакомства и экскурсии с Лолой осталось глубокая уверенность в том, что Надо обязательно приехать, и не один раз, что бы продолжить знакомство с Антверпенем и страной с Лолой. ОГРОМНОЕ спасибо. Юрий, Наталия.
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