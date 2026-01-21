Приглашаю вас пройти по маршруту, который достался мне по наследству от главного архитектора Антверпена и по совместительству деда моего мужа! Он замечателен тем, что показывает город во всей красе и раскрывает разные эпохи его жизни: от 7 века и до наших дней.
Описание экскурсии
Я проведу вас по любимому маршруту деда моего мужа: коренного жителя и главного архитектора Антверпена. Он охватывает все самые интересные места города: парадные улицы, квартал Красных фонарей, район мясников и не только. За 3 часа прогулки вы:
- Увидите музей вне времени и полюбуетесь городом с панорамной площадки
- Пройдёте тайными улицами мореплавателей
- Узнаете, где скрывается герой местных сказаний Брабо
- Попадёте в сокровищницу Доминиканцев и закрома мясников
- Окажетесь на Голгофе и выясните, почему Рубенс прятался под юбкой у путан
- Расшифруете секреты брабантской готики и первого стендапа Европы
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет, так как маршрут включает квартал Красных фонарей
- По желанию можно посетить: церковь Доминиканцев — €5, собор Антверпенской Богоматери — €10
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея MAS
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лола — ваш гид в Антверпене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 346 туристов
Goeiemorgen! Я живу в маленьком, но очень гордом Королевстве Бельгия. Рассказываю про Рубенса, Астерикса и писающего мальчика. Я гид по жизни в бриллиантовой столице мира — Антверпене! Опыт позволяет — в туризме я с 2005 года. Обожаю совмещать туризм и иммиграцию, показывая красоту и настоящую жизнь в самом сердце Европы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нам понравилась экскурсия и сама Лола, рассказывала интересно, видно, что любит город и свое дело, а не просто пересказывает материал!!! Место встречи было назначено в 10 мин от отеля, очень
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Т
Очень понравилась прогулка! Рассказ был интересный, живой и наполненный множеством увлекательных деталей о городе и его истории. Мы увидели много неожиданных и впечатляющих мест, на которые сами бы точно не
Лола
Ответ организатора:
Очень рада, что вам понравилось) здорово, что попали в Сокровищницу Доминиканцев!
Не совсем поняла, почему 4 звёзды. Была бы рада услышать полезные для себя замечания
Не совсем поняла, почему 4 звёзды. Была бы рада услышать полезные для себя замечания
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великолепная программа! потрясающий гид Лола! нам очень понравилось! за очень недолгое время экскурсии мы прошлись по основным достопримечательностям города! однозначно рекомендуем!
Лола
Ответ организатора:
Большое спасибо 🧡 я рада, что вам понравилось) и здорово, что нам удалось попасть в театр марионеток
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Отличная прогулка по Антверпену с гидом. Рекомендую!!!
Лола
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв 🧡 Петербург и Антверпен города-побратимы!
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И
Были на экскурсии у Лолы в ноябре 2025 года.
Шикарный маршрут и очень интересное повествование. Сложилось очень хорошее впечатление об Антверпене, за что спасибо Лоле. Ни один вопрос не остался неотвеченным. Видно, что Лола влюблена в город и с удовольствием делится этой любовью. Спасибо ей за это большое!
Шикарный маршрут и очень интересное повествование. Сложилось очень хорошее впечатление об Антверпене, за что спасибо Лоле. Ни один вопрос не остался неотвеченным. Видно, что Лола влюблена в город и с удовольствием делится этой любовью. Спасибо ей за это большое!
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А
лучший гид в антверпене!)
Лола
Ответ организатора:
Огромное спасибо 🧡 жду вас снова в гости!! у нас ещё есть что посмотреть
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