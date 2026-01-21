Приглашаю вас пройти по маршруту, который достался мне по наследству от главного архитектора Антверпена и по совместительству деда моего мужа! Он замечателен тем, что показывает город во всей красе и раскрывает разные эпохи его жизни: от 7 века и до наших дней.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я проведу вас по любимому маршруту деда моего мужа: коренного жителя и главного архитектора Антверпена. Он охватывает все самые интересные места города: парадные улицы, квартал Красных фонарей, район мясников и не только. За 3 часа прогулки вы:

Увидите музей вне времени и полюбуетесь городом с панорамной площадки

Пройдёте тайными улицами мореплавателей

Узнаете, где скрывается герой местных сказаний Брабо

Попадёте в сокровищницу Доминиканцев и закрома мясников

Окажетесь на Голгофе и выясните, почему Рубенс прятался под юбкой у путан

Расшифруете секреты брабантской готики и первого стендапа Европы

И это далеко не всё!

Организационные детали