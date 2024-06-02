Золотые ворота Европы, мировой центр бриллиантов, город «отрубленных рук» — всё это о сравнительно небольшом, но гордом Антверпене. Вы узнаете, как в нём уживаются разные национальности, почему его главный средневековый собор до сих пор не достроен и другие интересные факты. Увидите все важные места и полюбуетесь шикарной панорамой города со смотровой площадки.

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Ваш гид в Антверпене

Екатерина Ваш гид в Антверпене

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Центральный ж/д вокзал. Сочетание роскоши и прорыва инженерной науки своего времени. А также точка, от которой в разные стороны разбегаются кварталы города: бриллиантовый, еврейский, китайский, арабский.

Главная улица Меир. Я расскажу, как болото превратилось в одну из самых роскошных улиц Европы.

Дом шоколада в королевских покоях. Вы узнаете, кто такие «шоколатье» и дают ли им звёзды Мишлен.

Дом Рубенса. Я поясню, что такое старый жилой фонд по-антверпенски, и поделюсь удивительными поворотами судьбы Рубенса. Вы узнаете, почему его рождение связано со скандалом и только ли изображением пышнотелых дам он известен.

Старейшая пекарня города. Вы услышите историю городского печенья «антверпенские ручки».

Хипстерский квартал. Место, где выпить пива во дворе храма — это реально. Я раскрою, почему бельгийцы считают своё пиво лучшим в мире.

«Модный перекресток». Рай для нестандартного шопинга и самая длинная винтажная улица Европы. Мы поговорим о том, как «модная шестерка Антверпена» изменила мировую моду.

Площадь Гроте-Маркт. Вы услышите легенду об отрубленных руках и реальную историю рождения и процветания города.

Смотровая площадка. Вы подниметесь на бесплатную смотровую площадку музея MAS и полюбуетесь панорамным видом на город.

А также вы узнаете:

Как жил город во время трёх «золотых веков»

Где находится дом создателя первой печатной газеты

Как Наполеон, сам того не ведая, оказал городу добрую услугу

Почему вас не поймут, если вы попросите «бельгийские» вафли

Правда ли, что в Антверпене есть свой квартал красных фонарей

Как из суматохи попасть прямиком в Средневековье

Можно ли создать бриллиант из праха умерших

Организационные детали

По желанию мы можем зайти в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.