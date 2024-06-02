Добро пожаловать в Антверпен

Посетить визитные карточки города и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Золотые ворота Европы, мировой центр бриллиантов, город «отрубленных рук» — всё это о сравнительно небольшом, но гордом Антверпене.

Вы узнаете, как в нём уживаются разные национальности, почему его главный средневековый собор до сих пор не достроен и другие интересные факты. Увидите все важные места и полюбуетесь шикарной панорамой города со смотровой площадки.
4.5
2 отзыва
Добро пожаловать в Антверпен
Добро пожаловать в Антверпен
Добро пожаловать в Антверпен
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Центральный ж/д вокзал. Сочетание роскоши и прорыва инженерной науки своего времени. А также точка, от которой в разные стороны разбегаются кварталы города: бриллиантовый, еврейский, китайский, арабский.

Главная улица Меир. Я расскажу, как болото превратилось в одну из самых роскошных улиц Европы.

Дом шоколада в королевских покоях. Вы узнаете, кто такие «шоколатье» и дают ли им звёзды Мишлен.

Дом Рубенса. Я поясню, что такое старый жилой фонд по-антверпенски, и поделюсь удивительными поворотами судьбы Рубенса. Вы узнаете, почему его рождение связано со скандалом и только ли изображением пышнотелых дам он известен.

Старейшая пекарня города. Вы услышите историю городского печенья «антверпенские ручки».

Хипстерский квартал. Место, где выпить пива во дворе храма — это реально. Я раскрою, почему бельгийцы считают своё пиво лучшим в мире.

«Модный перекресток». Рай для нестандартного шопинга и самая длинная винтажная улица Европы. Мы поговорим о том, как «модная шестерка Антверпена» изменила мировую моду.

Площадь Гроте-Маркт. Вы услышите легенду об отрубленных руках и реальную историю рождения и процветания города.

Смотровая площадка. Вы подниметесь на бесплатную смотровую площадку музея MAS и полюбуетесь панорамным видом на город.

А также вы узнаете:

  • Как жил город во время трёх «золотых веков»
  • Где находится дом создателя первой печатной газеты
  • Как Наполеон, сам того не ведая, оказал городу добрую услугу
  • Почему вас не поймут, если вы попросите «бельгийские» вафли
  • Правда ли, что в Антверпене есть свой квартал красных фонарей
  • Как из суматохи попасть прямиком в Средневековье
  • Можно ли создать бриллиант из праха умерших

Организационные детали

По желанию мы можем зайти в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
2 июня 2024
Екатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для нас с мужем и ребенком 7 лет маршрут был утомительным, почему-то несколько раз проходили по
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тем же местам, где уже были ранее. В остальном гид старалась, чтобы экскурсия нам понравилась, была доброжелательна, откликалась на наши пожелания, сама экскурсия заняла около четырех часов. Не могу сказать, что мы влюбились в Антверпен после экскурсии, впечатление о городе у нас осталось среднее, и все очень устали ходить. Советами гида о ресторанах, где можно перекусить после экскурсии, не смогли воспользоваться, пришлось искать самим.

I
30 мая 2024
Огромное спасибо Екатерине за экскурсию по Антверпену. Красивый город, интересный маршрут, увлекательный рассказ гида. Очень рекомендуем познакомиться с этим замечательным городом в сопровождении Екатерины. До новых встреч.

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