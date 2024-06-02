Вы узнаете, как в нём уживаются разные национальности, почему его главный средневековый собор до сих пор не достроен и другие интересные факты. Увидите все важные места и полюбуетесь шикарной панорамой города со смотровой площадки.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Центральный ж/д вокзал. Сочетание роскоши и прорыва инженерной науки своего времени. А также точка, от которой в разные стороны разбегаются кварталы города: бриллиантовый, еврейский, китайский, арабский.
Главная улица Меир. Я расскажу, как болото превратилось в одну из самых роскошных улиц Европы.
Дом шоколада в королевских покоях. Вы узнаете, кто такие «шоколатье» и дают ли им звёзды Мишлен.
Дом Рубенса. Я поясню, что такое старый жилой фонд по-антверпенски, и поделюсь удивительными поворотами судьбы Рубенса. Вы узнаете, почему его рождение связано со скандалом и только ли изображением пышнотелых дам он известен.
Старейшая пекарня города. Вы услышите историю городского печенья «антверпенские ручки».
Хипстерский квартал. Место, где выпить пива во дворе храма — это реально. Я раскрою, почему бельгийцы считают своё пиво лучшим в мире.
«Модный перекресток». Рай для нестандартного шопинга и самая длинная винтажная улица Европы. Мы поговорим о том, как «модная шестерка Антверпена» изменила мировую моду.
Площадь Гроте-Маркт. Вы услышите легенду об отрубленных руках и реальную историю рождения и процветания города.
Смотровая площадка. Вы подниметесь на бесплатную смотровую площадку музея MAS и полюбуетесь панорамным видом на город.
А также вы узнаете:
- Как жил город во время трёх «золотых веков»
- Где находится дом создателя первой печатной газеты
- Как Наполеон, сам того не ведая, оказал городу добрую услугу
- Почему вас не поймут, если вы попросите «бельгийские» вафли
- Правда ли, что в Антверпене есть свой квартал красных фонарей
- Как из суматохи попасть прямиком в Средневековье
- Можно ли создать бриллиант из праха умерших
Организационные детали
По желанию мы можем зайти в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.