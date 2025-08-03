5 отзывов оставили туристы

Антверпен — жемчужина Бельгии, где история и современность переплетаются в удивительном танце.
Это центр алмазной торговли, оплот вдохновения творческих личностей и настоящий рай для ценителей искусства.
Добро пожаловать в город, который после расцвета и революции смог вернуть утраченные позиции в культуре, моде и морской торговле!
Это центр алмазной торговли, оплот вдохновения творческих личностей и настоящий рай для ценителей искусства.
Добро пожаловать в город, который после расцвета и революции смог вернуть утраченные позиции в культуре, моде и морской торговле!
Описание экскурсии
На протяжении нескольких веков Антверпен привлекал богатых торговцев, талантливых художников, архитекторов и скульпторов, которые оставили великолепное наследство — уникальное переплетение стилей и эпох, застывших в гармоничной архитектурно-пространственной композиции. Во время нашей исторической прогулки я проведу вас через века посредством небанальных историй, из которых вы увидите и услышите:
- о золотом веке Антверпена, когда он был торговой столицей мира
- злых гениях и бесстрашных капиталистах, обосновавшихся в здании фондовой Биржи
- технологиях и ремёслах, торговых операциях 16 века
- готических колоннах, скрывшихся за незатейливыми фасадами 19 века
- самых колоритных, известных и тайных районах города и их обитателях
- городских сплетнях, старинных пабах и привычках горожан
- гастрономическом разнообразии и стиле жизни
Поговорим о портовой инфраструктуре и сравним древнюю и современную урбанистику. Вы также узнаете, «откуда деньги» и каким был рабочий язык бизнесменов золотого века.
На пути нас ждут:
- прекрасно сохранившиеся склады Ганзы и Английской нации
- дом 15 века и музыка Фрискобальди
- работы Рубенсы и других мастеров
Организационные детали
- Начало экскурсии от вокзала, музея MAS или вашего отеля
- Я адаптирую маршрут под вас: от локаций до рассказов
- В Бельгии очень нестабильная погода — позаботьтесь о зонтах, плащах и надеждой обуви
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Антверпене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1038 туристов
Приветствую всех. Меня зовут Елена, я живу в Бельгии с 2012 года, а с 2013 работаю гидом. Мой опыт с индивидуальными туристами и большими группами позволяет легко подстроить программы под
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Вернулись с экскурсии по Антверпену переполненные впечатлениями. И это заслуга нашего замечательного гида. Елена влюблена в свой город и историю и как же это замечательно. Она провела нас по необыкновенным
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Л
Экскурсия была волшебной, как и сам город. Елена очень подробно рассказывала об истории и архитектуре Антверпена. Мы три часа гуляли по главным достопримечательностям, посетили дом Рубенса, главный собор, где находятся
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O
Получили большое удовольствие от прогулки по городу и рассказа гида. Елена составила экскурсию так, чтобы получить представление об истории города, но не перегружать скучными фактами, которые, собственно мало кто запоминает-:))
Познакомились с милыми нетуристическими местечками для чашки кофе или бокала пива. Отдельное спасибо за джаз-кафе!
Мы влюбились в город, в том числе благодаря Елене! Спасибо большое!
Очень рекоменую.
Познакомились с милыми нетуристическими местечками для чашки кофе или бокала пива. Отдельное спасибо за джаз-кафе!
Мы влюбились в город, в том числе благодаря Елене! Спасибо большое!
Очень рекоменую.
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И
Без Елены мы никогда бы не обошли бы самые интересные места города и не узнали бы историю Фландрии. Мы бы сами не дошли до MAS museum и не повосторгались бы удивительным зданием музея из индийского камня и венецианского стекла. Обязательно посмотрите на порт с крыши музея. Мы точно вернемся к Лене еще раз.
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О
Спасибо Елене за интересную экскурсию! Мы душевно провели время в Антверпене, осматривая главные и неглавные достопримечательности, Елена ответила на все наши вопросы об особенности жизни бельгийцев, их нравов и привычек. Елена очень позитивный человек и эрудированный гид, экскурсия была прекрасна!
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А
Несмотря на проливной дождь мы смогли посмотреть самые красивые места города. Не пытайтесь узнать его сами. На это понадобится много времени. По этому городу нужен проводник. Антверпен открывается не всем. Вы можете просто пройти мимо невероятной красоты или уникальной достопримечательности.
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