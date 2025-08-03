5 отзывов оставили туристы

Антверпен — жемчужина Бельгии, где история и современность переплетаются в удивительном танце. Это центр алмазной торговли, оплот вдохновения творческих личностей и настоящий рай для ценителей искусства. Добро пожаловать в город, который после расцвета и революции смог вернуть утраченные позиции в культуре, моде и морской торговле!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На протяжении нескольких веков Антверпен привлекал богатых торговцев, талантливых художников, архитекторов и скульпторов, которые оставили великолепное наследство — уникальное переплетение стилей и эпох, застывших в гармоничной архитектурно-пространственной композиции. Во время нашей исторической прогулки я проведу вас через века посредством небанальных историй, из которых вы увидите и услышите:

о золотом веке Антверпена, когда он был торговой столицей мира

злых гениях и бесстрашных капиталистах, обосновавшихся в здании фондовой Биржи

технологиях и ремёслах, торговых операциях 16 века

готических колоннах, скрывшихся за незатейливыми фасадами 19 века

самых колоритных, известных и тайных районах города и их обитателях

городских сплетнях, старинных пабах и привычках горожан

гастрономическом разнообразии и стиле жизни

Поговорим о портовой инфраструктуре и сравним древнюю и современную урбанистику. Вы также узнаете, «откуда деньги» и каким был рабочий язык бизнесменов золотого века.

На пути нас ждут:

прекрасно сохранившиеся склады Ганзы и Английской нации

дом 15 века и музыка Фрискобальди

работы Рубенсы и других мастеров

Организационные детали