5 отзывов оставили туристы

Антверпен начинал свою историю 📖 как город 🏙️ торговцев, совершенно не интересуясь политикой. Поэтому свобода для него так же естественна, как воздух. Он принял гонимых со всего мира, дал работу умельцам и возможности для предприимчивых. Расцвел в XVI веке, пережил экономический упадок, возродился в живописцах, воевал, горел и заново строился.

Программа

Сейчас Антверпен — самодостаточный спокойный город с удивительно свободной атмосферой. Немного провинциальный, но это только придает шарм. Ортодоксальные евреи на велосипедах, доброжелательные арабы, родившиеся уже здесь, коренные фламандцы, итальянцы, англичане. При этом вы никогда в Антверпене не ощутите опасности, свойственной большим городам.

Помимо исторической составляющей мне интересна реальная жизнь людей, поэтому показывая вам памятники архитектуры, я постараюсь вплетать судьбы местных жителей. Бытовые подробности, забытые имена, история компании RedStar Line, которая перевезла около двух миллионов эмигрантов из Европы в Нью-Йорк. История еврейской общины города, самой ортодоксальной в Европе. Русский след в Антверпене. «Вкусные», знаковые для фламандцев, гастрономические места, редкие фамильные магазинчики. Всё это я покажу и расскажу во время нашей прогулки.

P. S. Помимо моей экскурсии 🧭, проходящей от здания Вокзала до Замка Стейн, я настоятельно рекомендую самостоятельно посетить Музей 🖼 Плантена-Моретуса, особенно если вы с детьми. Великолепно сохранившееся здание старинной типографии и история печатного дела, древние станки и библиотека, оставит глубокий след в любопытных душах.