5 отзывов оставили туристы

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Волшебство в Антверпене

Знакомство с удивительным свободным городом, его историей, разными жителями и их стилем жизни

4.2
5 отзывов
Elena
Elena – Гид из Антверпена
Приглашаю вас узнать изнутри Антверпен, пройтись по его улицам и познакомиться с его историей 📖, традициями, кулинарией, жителями и современным стилем жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €150 за экскурсию

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Волшебство в Антверпене

Антверпен начинал свою историю 📖 как город 🏙️ торговцев, совершенно не интересуясь политикой. Поэтому свобода для него так же естественна, как воздух. Он принял гонимых со всего мира, дал работу умельцам и возможности для предприимчивых. Расцвел в XVI веке, пережил экономический упадок, возродился в живописцах, воевал, горел и заново строился.

Программа

Сейчас Антверпен — самодостаточный спокойный город с удивительно свободной атмосферой. Немного провинциальный, но это только придает шарм. Ортодоксальные евреи на велосипедах, доброжелательные арабы, родившиеся уже здесь, коренные фламандцы, итальянцы, англичане. При этом вы никогда в Антверпене не ощутите опасности, свойственной большим городам.

Помимо исторической составляющей мне интересна реальная жизнь людей, поэтому показывая вам памятники архитектуры, я постараюсь вплетать судьбы местных жителей. Бытовые подробности, забытые имена, история компании RedStar Line, которая перевезла около двух миллионов эмигрантов из Европы в Нью-Йорк. История еврейской общины города, самой ортодоксальной в Европе. Русский след в Антверпене. «Вкусные», знаковые для фламандцев, гастрономические места, редкие фамильные магазинчики. Всё это я покажу и расскажу во время нашей прогулки.

P. S. Помимо моей экскурсии 🧭, проходящей от здания Вокзала до Замка Стейн, я настоятельно рекомендую самостоятельно посетить Музей 🖼 Плантена-Моретуса, особенно если вы с детьми. Великолепно сохранившееся здание старинной типографии и история печатного дела, древние станки и библиотека, оставит глубокий след в любопытных душах.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Меня зовут Елена. Господа, я не профессиональный гид, мало того, я не зарабатываю этим. Я провожу туры с очень личным подходом. Поэтому если вы нуждаетесь в информативной формальной лекции, то это не ко мне, но любопытным и умеющим слышать будет интересно!
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5 отзывов оставили туристы

29 марта 2017
Елена провела нам отличную экскурсию по городу, несмотря на дождь, смогла найти хороший маршрут, рассказать интересные факты, о которых мы не знали, показать и описать город изнутри. На негативные отзывы не обращайте внимание, я рекомендую вам Елену, как отличного экскурсовода.
17 июня 2016
Несмотря на проливной дождь мы смогли посмотреть самые красивые места города. Не пытайтесь узнать его сами. На это понадобится много времени. По этому городу нужен проводник. Антверпен открывается не всем. Вы можете просто пройти мимо невероятной красоты или уникальной достопримечательности.
Evgenia
6 июня 2016
Добрый день! К нашему сожалению гид повел себя непрофессионально. Началась экскурсия в непосредственной близи от иудейского квартала и по высказываниям гида нами сделан вывод о ее, гида, религиозной нетерпимости в отношении иудеев. В процессе экскурсии гид рассказывал о событиях личной жизни, что уменьшило наш интерес к экскурсии. Обращение гида было фамильярным, а не уважительным. Гид не был знаком с расписанием работы объектов достопримечательности и их текущее состояние (ремонт), в результате чего мы некоторое время блуждали по городу. Мы остались не довольны экскурсией.
Elena
Ответ гида:Стоило ли ждать несколько месяцев чтобы подложить дохлую кошку под дверь..... Я не буду комментировать этот опус, пусть все останется на Вашей совести. Что же касается «закрытого объекта достопримечательности», то возможность посмотреть работу реставраторов картин очень ценна, детям вашим тоже это было любопытно. И спасибо за слог, он сразу выдал с головой интеллегентного человека.
9 января 2016
Экскурсия была волшебной, как и сам город. Елена очень подробно рассказывала об истории и архитектуре Антверпена. Мы три часа гуляли по главным достопримечательностям, посетили дом Рубенса, главный собор, где находятся четыре шедевра Рубенса, церковь иезуитов, все средневековые площади, антверпенскую гавань. Экскурсия помогла почувствовать незабываемую ауру города. Спасибо Елене - было очень интересно! Поездка в Антверпен стала одним из самых ярких воспоминаний о Бельгии!
2 января 2015
Спасибо Елене за интересную экскурсию! Мы душевно провели время в Антверпене, осматривая главные и неглавные достопримечательности, Елена ответила на все наши вопросы об особенности жизни бельгийцев, их нравов и привычек. Елена очень позитивный человек и эрудированный гид, экскурсия была прекрасна!

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