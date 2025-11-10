Авторская пешеходная экскурсия в Брюгге с дегустацией шоколада

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Давайте познакомимся с основными достопримечательностями города. Начнем мы с его храмов, и это неслучайно.



Ведь в центре жизни средневековой Европы была религия, и города не жалели средств на строительство церквей. Брюгге – не исключение. Мы с Вами узнаем и рассмотрим все самое интересное в этом городе

Вы хотели бы побывать в средневековом европейском городе? Для этого не нужна машина времени. Достаточно заказать у меня тур в бельгийский городок Брюгге. Это настоящий заповедник Средневековья, который тщательно хранит наследие прошлого. Давайте насладимся его красотой! Немного истории Если вы смотрели известный фильм «Залечь на дно в Брюгге», то, наверное, поразились своеобразной красоте этого бельгийского города и подумали, что неплохо бы лично побывать там. Именно так повлияла кинокартина на многих зрителей: выбирая, что посмотреть в Бельгии, люди вспоминают фильм и выбирают Брюгге. Согласно сюжету фильма, скрывающиеся от правосудия бандиты решили залечь на дно в Брюгге потому, что это, так сказать, «тихое местечко». Как минимум, по сравнению с Лондоном! Неторопливое и спокойное течение местной жизни в сочетании с многочисленными достопримечательностями нравится и туристам. Исторический центр Брюгге включен ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. Когда-то давно город был самым богатым во Фландрии, опережая соседний Антверпен. Через него проходили торговые пути средневековой Европы. В Брюгге находилась резиденция графов и епископа Фландрии, а также многие светские учреждения, включая Гимназию и Академию художеств, театры и музеи. Память о том периоде процветания хранят многочисленные великолепные храмы, дворцы и административные здания. Брюгге того времени описан в классическом романе Ш. де Костера «Легенда об Уленшпигеле». Но со временем город утратил свое значение для торговли и стал тем самым «заповедником Средневековья», который так ценят туристы. Итак, что посмотреть за день в Брюгге? Брюггские храмы Давайте познакомимся с основными достопримечательностями города. Начнем мы с его храмов, и это неслучайно. Ведь в центре жизни средневековой Европы была религия, и города не жалели средств на строительство церквей. Брюгге – не исключение. Вот несколько религиозных строений, каждое из которых имеет свою «изюминку». Церковь Богоматери. Ее интерьер украшает мраморная скульптура работы знаменитого итальянского скульптора Микеланджело, изображающая Богоматерь с младенцем Иисусом. В этой церкви похоронен бургундский герцог Карл Смелый, который считается воплощением доблестей средневекового рыцаря, а также его дочь. Церковь Синт-Сальватор, она же кафедральный собор Христа Спасителя, с почти 100-метровой колокольней. Храм выглядит очень эффектно, а внутри него хранится собрание ценных произведений искусства – картины, гобелены и многое другое. Базилика Святой крови – далеко не самое приметное здание Брюгге, но одно из самых интересных. Это двухэтажная постройка, зажатая среди других зданий центральной брюжской площади Бург. В базилике хранится важная христианская реликвия – заключенный в стеклянную капсулу окровавленный кусок ткани. Считается, что это кровь самого Христа. Кстати, возраст этой достопримечательности Брюгге – 900 лет. Есть в городе и другие интересные храмы, а также основанный в XIII в. Бегинаж – монастырь бегинок (набожных женщин, живущих уединенной жизнью). Великолепие площадей Мы уже упомянули площадь Бург. Я, ваш гид по Брюгге, обязательно приведу вас сюда. Это административный центр города. Здесь, кроме базилики Святой Крови, расположено еще несколько выдающихся зданий. Во-первых, это роскошная городская ратуша. Она выглядит как настоящий средневековый дворец, но на самом деле это неоготика рубежа XIX-XX вв. Ее предшественницы, увы, были разрушены пожарами и другими бедствиями. Украшающие ратушу статуи фламандских графов и графинь – тоже копии тех изваяний, которые были уничтожены в период Великой французской революции. Но здание как нельзя лучше вписалось в городской пейзаж. А вот Старая судебная канцелярия, она же «Свобода Брюгге» – это настоящее историческое здание в ренессансном стиле, построенное в 1537 г. Лепные украшения фасада, равно как и венчающая его скульптура Справедливости с завязанными глазами и весами в руке, позолочены. Подобное украшение зданий характерно для Брюгге. Обращает на себя внимание и здание резиденции прево (городского чиновника), а позже – резиденция епископа, которое также является важным элементом архитектурного наследия города, напоминающим о его истории и роли религии в жизни Брюгге. Другая площадь, Рыночная (или Гроте-Маркт), является самой большой в городе. В её центре установлен памятник героям борьбы против французского господства — Яну Брейделю и Питеру де Конинку. На Гроте-Маркт расположен главный символ Брюгге – дозорная башня Белфорт высотой 83 м. Изначально с нее осматривали город на предмет пожаров и прочих опасностей, а в случае их обнаружения начинали звонить в колокол, поднимая тревогу. Также в башне в разное время размещались городская казна и архив Брюгге. Сегодня Белфорт открыт для туристов. Если вы сможете преодолеть подъем в 366 ступеней, то получите возможность насладиться великолепной панорамой города. На верхнем ярусе башни установлен колокольный музыкальный инструмент карильон, позволяющий исполнять довольно сложные композиции. Площадь Гроте-Маркт живет оживленной жизнью. Тут происходит торговля, выступают уличные музыканты и актеры, и, конечно же, активно фотографируются туристы. Рождественский рынок в Брюгге традиционно проводится тоже здесь. Ну и куда же в Брюгге без настоящего рыцарского замка! Это Тиллингем, расположенный на окраине города. Конечно, со времени основания в XIII в. его вид значительно изменился. Тем не менее, это самое настоящая феодальная крепость, окруженная водой. Ее занимают различные муниципальные службы, но время от времени попасть туда на экскурсию всё же удаётся. Особый колорит придают брюжскому пейзажу сохранившиеся с давних времен аутентичные кирпичные фасады, старые барельефы и каменные мостовые. Эти элементы архитектуры не только напоминают о богатой истории города, но и создают атмосферу, словно здесь время остановилось. Прогулки по таким улочкам дают ощущение, что ты попал в прошлое, где каждый уголок хранит свою историю. Каналы и озеро Как и многие города вблизи Северного моря, Брюгге имеет каналы, которые в былые времена активно использовались для доставки к город товаров. Они были настолько глубокими, что по них могли проходить не только лодки, но и корабли. Сегодня каналы Брюгге – Остендский, Гентский и Слёйсский – используются в основном для туристических прогулок, позволяя любоваться с воды городской панорамой. Благодаря им Брюгге, наряду с нидерландским Амстердамом, претендует на звание Северной Венеции. Не менее знаменитое озеро Минневатер с белыми лебедями, обитающими на его водах. Это озеро известно очень давно и овеяно различными романтическими легендами. Иногда его называют также Озером любви. Почему, вы узнаете во время нашей экскурсии по Брюгге. А лебедей на нем разводят еще с XV в., якобы по распоряжению австрийского императора Максимилиан, который так подшутил над фамилией градоначальника Питера Ланхалса — она в переводе означает «Длинная шея». Возле озера находится одноименный парк. Брюгге — это еще и город мостов, их здесь 54, и более десятка из них деревянные. Некоторые мосты разводные, чтобы пропускать суда. Самый известный из них — мост Св. Бонифация. Он выглядит, как будто был построен в средние века, хотя на самом делеего воздвигли в 1910 г. Мост искусно стилизован под старину и выглядит очень атмосферно. Другой легендарный мост Брюгге носит название Баржевого. Им он обязан площади Барж, с которой он ведет в парк Минневатер. Баржи, ходившие по каналам Брюгге, когда-то были основным грузовым транспортом города. Дегустируем брюжское Как известно, бельгийское пиво славится на весь мир. Кстати, местное пиво нахваливали еще герои «Легенды об Уленшпигеле». Здесь по сей день выпускается несколько уникальных сортов этого напитка. Их как раз и варит местная крафтовая пивоварня De Halve Maan, которая основана в 1856 году (хотя ее можно считать преемницей других пивоварен, существовавших на этом месте с XVI в.). В De Halve Maan мы не только попробуем свежесваренный напиток, но и увидим процесс его приготовления. Вообще, в любом баре Брюгге есть огромный выбор отличного бельгийского пива. Причем для многих сортов существуют свои виды бокалов, порой весьма необычной формы. И объема: как вам бокальчик объемом 3 литра? Или бокал-тюльпан, вставленный в специальную деревянную подставку? Для любителей новых интересных вкусов ваш гид в Брюгге порекомендует новинку – кокосовое пиво – и обязательно расскажет, как именно бельгийское пивоварение стало искусством и вошло в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО. Так что дегустация пива обещает быть не только вкусной, но и интересной. Мы не пройдем мимо бара, в котором более 2000 сортов пива🍻 Это целая «пивная стена»! Брюгге богат и аутентичными ресторанами, которые могут удивить искушенных гурманов. Если вы спросите, что нужно попробовать в Брюгге, кроме местного пива, шоколада, прославленной картошки фри и бельгийской вафли, я, конечно же, рекомендую морепродукты, такие как мидии с разнообразными соусами или свежайшие устрицы Ostendaise, Zeeuwse Oesters, Grevelingen Oesters, а также угря в зеленом соусе. А с пивом идеально сочетается фламандское говяжье рагу и кролик в пиве «гез». Не составит труда найти свежие и вкусные бельгийские вафли! Они повсюду, и вы обязательно заметите их по аппетитному аромату, который наполняет улицы города. Идеальная бельгийская вафля – это та, которую поджарят непосредственно при вас. Также в Брюгге популярны кубердоны, или «гентские носики» – десерт, напоминающий мармелад в форме носиков. Это типичная фламандская сладость, которую трудно найти в других странах. Ну а шоколад в Бельгии хорош везде, и Брюгге – не исключение. Что еще нужно посмотреть в Брюгге за день? Отлично подойдет поездка по городу в карете, часовая водная экскурсия в лодке или просто неспешная прогулка по этой сказке под открытым небом. Каков бы ни был ваш выбор, вы будете совершенно очарованы и красотой, и вкусами этого города! Я с удовольствием проведу для вас пешеходную экскурсию по Брюгге или организую тур в Брюгге и Гент за один день! В последнем варианте вам не нужно будет заботится, как добраться до Брюггеля - я обеспечу комфортный трансфер на авто. Бельгия — маленькая страна, и изучать её одно удовольствие! Всего в 1-2 часах езды находятся Брюссель, Гент, Антверпен, Лёвен, Мехелен и другие города. Важная информация: удобная обувь обязательна, так как вся центральная часть города вымощена брусчаткой

