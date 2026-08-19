41 отзыв оставили туристы

Мы погрузимся в уникальную атмосферу средневекового фламандского города, в котором все сохранилось таким, каким было 500 лет назад. Я проведу вас по самому живописному маршруту, по пути знакомя с историей Брюгге, особенностями и традициями.

Описание фото-прогулки

Брюгге — настоящая жемчужина Бельгии! Узкие средневековые улочки, маленькие и большие площади, соборы и церквушечки, большая рыночная площадь, монастыри; кружевницы, прямо на улицах плетущие неповторимые кружева; рыбаки на рыбном базаре, построенным в стиле наполеоновских времен; цокот коней, запряженных в повозки и тарантасы; монашки, идущие по своим делам…

Время здесь словно остановилось, но люди живут, учатся в школах и колледжах, работают. Работают в многочисленных фламандских магазинчиках, где чего только нет; приглашают в ресторанчики с настоящей фламандской или бельгийской кухней, где вы сможете отведать старинные местные блюда — кролика со сливами, утку с апельсинами, угря в зеленом соусе, мидий в винном соусе и суп-ватерзой из курицы. Кстати, гурманы и ценители изысканной кухни считают, что гастрономия и кулинария на северо-западе Бельгии намного лучше, чем в других регионах Фландрии!

Что вас ожидает

Всё это я вам покажу и, конечно, расскажу богатую и печальную историю Брюгге. Кто такие бегинки и чем они в корне отличаются от монашек; как из города «ушла» река; почему лебеди жили в городе даже в самые голодные времена? Вы услышите про «царские» подарки городу от горожан, про алмазный порошок и уникальную огранку брильянтов; про религиозные святые места; про красочные процессии. Узнаете, как попала в город скульптура «Мадонна с младенцем» самого Микеланджело, а также благодаря кому этот изумительный город вновь был открыт и оценен.

Обязательно поговорим и о гастрономических символах Бельгии: пиво, устрицы, шоколад — и при желании их продегустируем!

Предлагаю неутомительную, живую и насыщенную прогулку по городу — даже те, кто не любит много ходить, не устанут. Во время экскурсии можно сесть на катер и проплыть по самым живописным каналам города. Вас ждут яркие впечатления и масса красивых фотографий!

Поговорим и о живописи: фламандских примитивах — Яне ван Эйке, Хансе Мемлинге, Иерониме Босхе и Рогире ван дер Вейдене. Эти художники Северного Возрождения прославили Фландрию на века. Обсудим, как развитие масляной живописи изменило европейское искусство и чем Северное Возрождение отличалось от Итальянского.

Организационные детали