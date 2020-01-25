41 отзыв оставили туристы

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Очарование «Мертвого города»

Кукольный город, в котором время остановилось — неутомительная обзорная прогулка по Брюгге

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 16 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии41 отзыв
4.98
Наталья
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Наталья – Гид в Брюгге
Мы погрузимся в уникальную атмосферу средневекового фламандского города, в котором все сохранилось таким, каким было 500 лет назад.

Я проведу вас по самому живописному маршруту, по пути знакомя с историей 📖 Брюгге, особенностями и традициями.
Очарование «Мертвого города»
Очарование «Мертвого города»

Брюгге — настоящая жемчужина Бельгии! Узкие средневековые улочки, маленькие и большие площади, соборы и церквушечки, большая рыночная площадь, монастыри; кружевницы, прямо на улицах плетущие неповторимые кружева; рыбаки на рыбном базаре, построенным в стиле наполеоновских времен; цокот коней, запряженных в повозки и тарантасы; монашки, идущие по своим делам…

Время здесь словно остановилось, но люди живут, учатся в школах и колледжах, работают. Работают в многочисленных фламандских магазинчиках, где чего только нет; приглашают в ресторанчики с настоящей фламандской или бельгийской кухней, где вы сможете отведать старинные местные блюда — кролика со сливами, утку с апельсинами, угря в зеленом соусе, мидий в винном соусе и суп-ватерзой из курицы. Кстати, гурманы и ценители изысканной кухни считают, что гастрономия и кулинария на северо-западе Бельгии намного лучше, чем в других регионах Фландрии!

Что вас ожидает

Все это я вам покажу и, конечно, расскажу богатую и печальную историю Брюгге. Кто такие бегинки и чем они в корне отличаются от монашек; как из города «ушла» река; почему лебеди жили в городе даже в самые голодные времена? Вы услышите про «царские» подарки городу от горожан, про алмазный порошок и уникальную огранку брильянтов; про религиозные святые места; про красочные процессии. Узнаете, как попала в город скульптура «Мадонна с младенцем» самого Микеланджело, а также благодаря кому этот изумительный город вновь был открыт и оценен.
Обязательно поговорим и о гастрономических символах Бельгии: пиво, устрицы, шоколад — и при желании их продегустируем!

Я предлагаю вам два маршрута на выбор:

Первый вариант (3-3,5 часа) — неутомительное знакомство с городом: даже те, кто не очень любит много ходить, не устанут. Во время прогулки можно сесть на катер и проехать по самым живописным каналам города. Вы получите незабываемые впечатления и массу потрясающих фотографий!

Второй вариант (3,5 часа) подойдет для тех, кто любит и интересуется живописью. Мы прогуляемся по историческому центру и посетимнебольшие, но удивительные музеи с шедеврами фламандских примитивистов. Ян ван Эйк, Ханс Мемлинг, Иероним Босх, Рогир ван дер Вейден — вы познакомитесь с художниками Северного Возрождения, которые прославили Фландрию на века. Именно они изобрели масляную краску, которая потом распространилась по всей Европе и дала новый импульс Итальянскому Возрождению. Поговорим и о том, в чем отличие Северного от Итальянского Возрождения.

Организационные детали

  • При желании можно объединить оба маршрута — в этом случае увеличится длительность и стоимость прогулки. Подробности уточняйте в переписке.
  • Для удобства путешественников я использую микрофон с беспроводными наушниками (стоимость — 3€ с человека). Эта услуга по желанию, но я настоятельно рекомендую взять наушники, если вас больше 6 человек.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты:
    — музей Мемлинга — 12 евро/чел.
    — музей в Грунинге — 12 евро/чел.
    — церковь Богоматери (осмотр скульптуры Микеланджело) — 4 евро/чел.
    — подъем на башню Белфорд — 8 евро/чел.
Очарование «Мертвого города»
Очарование «Мертвого города»
Очарование «Мертвого города»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Сама я петербурженка, по образованию библиотекарь. История и искусство всегда интересовали и притягивали меня. Еще в Питере я влюбилась в готику, во фламандскую и нидерландскую живопись, учась несколько лет на курсах «Истории живописи и архитектуры» в Эрмитаже. Вот уже 20 лет живу в Бельгии и работаю гидом. Свои знания я черпаю из исторических книг, из записок старых путешественников, собственных наблюдений, общения с бельгийцами и потомками первой белой эмиграции, и, конечно, мне очень помогает мой муж — профессор истории Брюссельского университета и президент «Музея Династии» или, как теперь он именуется, «Музея Бельгии».
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41 отзыв оставили туристы

25 января 2020
Встреча с Натальей, пожалуй, лучший способ узнать и вникнуть в историю и культуру города и страны при первом и достаточно коротком посещении Бельгии. За две экскурсии в Антверпене и Брюгге мы успели узнать и почувствовать Бельгию так, как-будто прожили там с мужем пол жизни. Наталья очень приятный и тактичный человек, чудесно разбирается, как в исторических эпохах и художественных стилях, так и в современных трендах и восьмистах сорта бельгийского пива, чему мы тут же на экскурсии и получили подтверждение! Очень рекомендую! Точно не пожалеете!
26 декабря 2019
Провели с Натальей 4 прекрасные экскурсии - в Брюгге, Брюсселе, Генте и Антверпене. Замечательный гид! Очень грамотно составленные программы, адаптация к нашим потребностям и возможностям, глубочайшие знания по всем вопросам... И даже прощальный пивной бар с дегустацией специально отобранных сортов пива и беседами обо всем! Хочется вернуться и продолжить наше знакомство. Спасибо!
9 декабря 2019
все очень понравилось!!!было некоторое недопонимание с моей стороны, но Наталья быстро соорентировалась и перекроила экскурсию за что ей огромное спасибо!!!Отдельное спасибо за интересный рассказ в музее!!!Мы открыли для себя Брюгге!!!
7 ноября 2019
Я была на экскурсии с внуком 12 лет, который впервые в Бельгии. Он узнал много нового не только из истории страны, но и культуры, архитектуры. Рассказ был в темпе и стиле, подходящем ребёнку. Я осталась довольна. Единственное: три с половиной часа -это СЛИШКОМ много!
12 августа 2019
Спасибо Наталье за интересную экскурсию. Узнали много интересного во время прогулки и еще получили "домашнее задание" для дальнейшего самостоятельного изучения.
Евгений
18 мая 2019
Спасибо Наталье за интересную экскурсию. Рекомендую всем для первого знакомства с городом и его историей. Ни претензий ни замечаний у меня просто нет.
13 мая 2019
Были с Натальей на экскурсии по 2-м городам: Брюгге и Генту в конце марта группой из 6 взрослых и школьницы 14 лет. В первую очередь хочу отметить, что экскурсия состалена очень системно-от общей информации к частным моментам. Всё, что рассказывала Наталья, было интересно и взрослым, и девочке-подростку. Подход к деталям очень гибкий:хотите больше про историю-пожалуйста, больше интересуют социально-экономические детали-нет проблем. Это делает экскурсию очень насыщенной по содержанию и приятно-познавательной по восприятию. Одельно с удовольствием отмечу качество речи и знание материала. Очень приятно слушать рассказ на хорошем литературном русском языке. Мы довольно часто посещаем разного рода экскурсии, и могу с уверенностью сказать, что такое качество подачи материала не всегда встретишь даже в российских музеях. Мы получили ответ почти на все вопросы, которые возникли в ходе экскурсий, и сложилось однозначное мнение, что знания Натальи получены не путём быстрого прочтения Википедии, а приобретены из различных литературных источников и бережно собраны в течение долгого времени. Поэтому с удовольствием порекомендую обратиться к Наталье для проведения экскурсий. Наталья, спасибо Вам огромное за замечательное время в прекрасных городах. P. S. : очень пожалели, что в Антверпене были самостоятельно, без Вас. Надеюсь, в следующий раз!
4 мая 2019
Были 23. 04. 2019 на экскурсии в Брюгге с Натальей. Чудесный город, отличная погода, прекрасный экскурсовод ! Что еще надо туристу ?! Прогулка была неспешной, успевали и услышать гида и сделать фото, интересной, познавательной . Наталья много знает и интересно рассказывает о Бельгии и, в частности о Брюгге. Отвечала на массу наших вопросов об истории и жизни бельгийцев, прекрасно сориентировала нас по поводу покупок шоколада и пива )))., Ведь за один день, нам надо было успеть все : и насладиться городом и сделать покупки. Наталья прекрасный гид и отзывчивый человек ! Рекомендую !
23 апреля 2019
Добрый день! Посетили экскурсию в Брюгге «Очарование «Мертвого города», экскурсовод Наталья. Все прошло абсолютно чётко. Наталья замечательный экскурсовод, пунктуальна, корректна. Очень было приятно общаться. И самое главное - за столь короткое время мы получили весьма полное представление о городе.
11 апреля 2019
Великолепно
Ещё 31 отзыв

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