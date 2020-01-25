41 отзыв оставили туристы

Брюгге — настоящая жемчужина Бельгии! Узкие средневековые улочки, маленькие и большие площади, соборы и церквушечки, большая рыночная площадь, монастыри; кружевницы, прямо на улицах плетущие неповторимые кружева; рыбаки на рыбном базаре, построенным в стиле наполеоновских времен; цокот коней, запряженных в повозки и тарантасы; монашки, идущие по своим делам…

Время здесь словно остановилось, но люди живут, учатся в школах и колледжах, работают. Работают в многочисленных фламандских магазинчиках, где чего только нет; приглашают в ресторанчики с настоящей фламандской или бельгийской кухней, где вы сможете отведать старинные местные блюда — кролика со сливами, утку с апельсинами, угря в зеленом соусе, мидий в винном соусе и суп-ватерзой из курицы. Кстати, гурманы и ценители изысканной кухни считают, что гастрономия и кулинария на северо-западе Бельгии намного лучше, чем в других регионах Фландрии!

Что вас ожидает

Все это я вам покажу и, конечно, расскажу богатую и печальную историю Брюгге. Кто такие бегинки и чем они в корне отличаются от монашек; как из города «ушла» река; почему лебеди жили в городе даже в самые голодные времена? Вы услышите про «царские» подарки городу от горожан, про алмазный порошок и уникальную огранку брильянтов; про религиозные святые места; про красочные процессии. Узнаете, как попала в город скульптура «Мадонна с младенцем» самого Микеланджело, а также благодаря кому этот изумительный город вновь был открыт и оценен.

Обязательно поговорим и о гастрономических символах Бельгии: пиво, устрицы, шоколад — и при желании их продегустируем!

Я предлагаю вам два маршрута на выбор:

Первый вариант (3-3,5 часа) — неутомительное знакомство с городом: даже те, кто не очень любит много ходить, не устанут. Во время прогулки можно сесть на катер и проехать по самым живописным каналам города. Вы получите незабываемые впечатления и массу потрясающих фотографий!

Второй вариант (3,5 часа) подойдет для тех, кто любит и интересуется живописью. Мы прогуляемся по историческому центру и посетимнебольшие, но удивительные музеи с шедеврами фламандских примитивистов. Ян ван Эйк, Ханс Мемлинг, Иероним Босх, Рогир ван дер Вейден — вы познакомитесь с художниками Северного Возрождения, которые прославили Фландрию на века. Именно они изобрели масляную краску, которая потом распространилась по всей Европе и дала новый импульс Итальянскому Возрождению. Поговорим и о том, в чем отличие Северного от Итальянского Возрождения.