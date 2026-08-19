41 отзыв оставили туристы

Я проведу вас по самому живописному маршруту, по пути знакомя с историей Брюгге, особенностями и традициями.
Описание фото-прогулки
Брюгге — настоящая жемчужина Бельгии! Узкие средневековые улочки, маленькие и большие площади, соборы и церквушечки, большая рыночная площадь, монастыри; кружевницы, прямо на улицах плетущие неповторимые кружева; рыбаки на рыбном базаре, построенным в стиле наполеоновских времен; цокот коней, запряженных в повозки и тарантасы; монашки, идущие по своим делам…
Время здесь словно остановилось, но люди живут, учатся в школах и колледжах, работают. Работают в многочисленных фламандских магазинчиках, где чего только нет; приглашают в ресторанчики с настоящей фламандской или бельгийской кухней, где вы сможете отведать старинные местные блюда — кролика со сливами, утку с апельсинами, угря в зеленом соусе, мидий в винном соусе и суп-ватерзой из курицы. Кстати, гурманы и ценители изысканной кухни считают, что гастрономия и кулинария на северо-западе Бельгии намного лучше, чем в других регионах Фландрии!
Что вас ожидает
Всё это я вам покажу и, конечно, расскажу богатую и печальную историю Брюгге. Кто такие бегинки и чем они в корне отличаются от монашек; как из города «ушла» река; почему лебеди жили в городе даже в самые голодные времена? Вы услышите про «царские» подарки городу от горожан, про алмазный порошок и уникальную огранку брильянтов; про религиозные святые места; про красочные процессии. Узнаете, как попала в город скульптура «Мадонна с младенцем» самого Микеланджело, а также благодаря кому этот изумительный город вновь был открыт и оценен.
Обязательно поговорим и о гастрономических символах Бельгии: пиво, устрицы, шоколад — и при желании их продегустируем!
Предлагаю неутомительную, живую и насыщенную прогулку по городу — даже те, кто не любит много ходить, не устанут. Во время экскурсии можно сесть на катер и проплыть по самым живописным каналам города. Вас ждут яркие впечатления и масса красивых фотографий!
Поговорим и о живописи: фламандских примитивах — Яне ван Эйке, Хансе Мемлинге, Иерониме Босхе и Рогире ван дер Вейдене. Эти художники Северного Возрождения прославили Фландрию на века. Обсудим, как развитие масляной живописи изменило европейское искусство и чем Северное Возрождение отличалось от Итальянского.
Организационные детали
- Для удобства путешественников я использую микрофон с беспроводными наушниками (стоимость — €3 с человека). Эта услуга по желанию, но я настоятельно рекомендую взять наушники, если вас больше 6 человек.
- Отдельно оплачиваются входные билеты:
— музей Мемлинга — €12/чел.
— музей в Грунинге — €15/чел.
— церковь Богоматери (осмотр скульптуры Микеланджело) — €8/чел.
— подъем на башню Белфорд — €8/чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
рекомендую
Как будто очень близкий человек, давно проживающий в стране, увлекательно и доверительно рассказал историю страны, ее удивительного народа, традиций. и конечно же с дегустацией лучшего шоколада и пива.
Наша благодарность организатору!