41 отзыв оставили туристы

Очарование «Мертвого города»

Кукольный город, в котором время остановилось - неутомительная обзорная прогулка по Брюгге
Мы погрузимся в уникальную атмосферу средневекового фламандского города, в котором все сохранилось таким, каким было 500 лет назад.

Я проведу вас по самому живописному маршруту, по пути знакомя с историей Брюгге, особенностями и традициями.
5
82 отзыва
Очарование «Мертвого города»
Очарование «Мертвого города»
Очарование «Мертвого города»

Описание фото-прогулки

Брюгге — настоящая жемчужина Бельгии! Узкие средневековые улочки, маленькие и большие площади, соборы и церквушечки, большая рыночная площадь, монастыри; кружевницы, прямо на улицах плетущие неповторимые кружева; рыбаки на рыбном базаре, построенным в стиле наполеоновских времен; цокот коней, запряженных в повозки и тарантасы; монашки, идущие по своим делам…

Время здесь словно остановилось, но люди живут, учатся в школах и колледжах, работают. Работают в многочисленных фламандских магазинчиках, где чего только нет; приглашают в ресторанчики с настоящей фламандской или бельгийской кухней, где вы сможете отведать старинные местные блюда — кролика со сливами, утку с апельсинами, угря в зеленом соусе, мидий в винном соусе и суп-ватерзой из курицы. Кстати, гурманы и ценители изысканной кухни считают, что гастрономия и кулинария на северо-западе Бельгии намного лучше, чем в других регионах Фландрии!

Что вас ожидает

Всё это я вам покажу и, конечно, расскажу богатую и печальную историю Брюгге. Кто такие бегинки и чем они в корне отличаются от монашек; как из города «ушла» река; почему лебеди жили в городе даже в самые голодные времена? Вы услышите про «царские» подарки городу от горожан, про алмазный порошок и уникальную огранку брильянтов; про религиозные святые места; про красочные процессии. Узнаете, как попала в город скульптура «Мадонна с младенцем» самого Микеланджело, а также благодаря кому этот изумительный город вновь был открыт и оценен.
Обязательно поговорим и о гастрономических символах Бельгии: пиво, устрицы, шоколад — и при желании их продегустируем!

Предлагаю неутомительную, живую и насыщенную прогулку по городу — даже те, кто не любит много ходить, не устанут. Во время экскурсии можно сесть на катер и проплыть по самым живописным каналам города. Вас ждут яркие впечатления и масса красивых фотографий!

Поговорим и о живописи: фламандских примитивах — Яне ван Эйке, Хансе Мемлинге, Иерониме Босхе и Рогире ван дер Вейдене. Эти художники Северного Возрождения прославили Фландрию на века. Обсудим, как развитие масляной живописи изменило европейское искусство и чем Северное Возрождение отличалось от Итальянского.

Организационные детали

  • Для удобства путешественников я использую микрофон с беспроводными наушниками (стоимость — €3 с человека). Эта услуга по желанию, но я настоятельно рекомендую взять наушники, если вас больше 6 человек.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты:
    — музей Мемлинга — €12/чел.
    — музей в Грунинге — €15/чел.
    — церковь Богоматери (осмотр скульптуры Микеланджело) — €8/чел.
    — подъем на башню Белфорд — €8/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Брюгге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1988 туристов
Сама я петербурженка, но с 2000 года живу в Бельгии. По образованию — библиотекарь. История и искусство всегда интересовали и притягивали меня. Ещё в Петербурге я влюбилась в готику, во
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фламандскую и нидерландскую живопись, несколько лет учась на курсах «Истории живописи и архитектуры» в Эрмитаже. Уже здесь, работая гидом, получила диплом по истории искусств. Свои знания черпаю из исторических книг, собственных наблюдений, общения с бельгийцами и потомками первой белой эмиграции. И, конечно, мне очень помогает мой муж — профессор истории Брюссельского университета и президент «Музея Бельгии». Я очень люблю Бельгию и свою работу, люблю всех своих путешественников, которым стараюсь передать эту любовь. И эта любовь ко всему: к городам, к людям, живущим здесь, к бельгийской культуре, к фламандской живописи, к природе, к гастрономии и даже к нашему дождливому климату. Считаю своей приятной задачей раскрыть всю эту палитру перед путешественниками.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
1
3
2
1
К
Все отлично организовано и проведено. Заранее обговорили все подробности, по этому все прошло как мы и хотели: легкая прогулка с интересными историями о городе.
рекомендую
Все отлично организовано и проведено. Заранее обговорили все подробности, по этому все прошло как мы и
Все отлично организовано и проведено. Заранее обговорили все подробности, по этому все прошло как мы и
Все отлично организовано и проведено. Заранее обговорили все подробности, по этому все прошло как мы и
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В
Замечательная экскурсия. Нам очень понравилась и запомнилось. Наталья прекрасно владеет фактами и историческим материалом, рассказывает интересно, быстро реагирует на уточняющие вопросы. Порекомендовали её как экскурсовода знакомым и друзьям. Реальные 5 звезд.
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А
Отличная экскурсия, мы получили огромное удовольствие. Углубленная, интересная подача материала, чувствуется глубина знаний искусствоведа. На любой наш вопрос мы получили развернутый, профессиональный ответ. При этом интересно было и взрослому и дочке подростку. Мы очень довольны. Большое спасибо.
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Сергей
Экскурсия прошла максимально комфортно и информативно. Не было навязчивого изложения исторических фактов и дат.
Как будто очень близкий человек, давно проживающий в стране, увлекательно и доверительно рассказал историю страны, ее удивительного народа, традиций. и конечно же с дегустацией лучшего шоколада и пива.
Наша благодарность организатору!
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Дорогие Сергей и Диана. Спасибо вам за тёплые слова. Мне тоже безумно было уютно в вашей компании. Всё наши/ваши разговоры и рассказы были для бесценны. Спасибо за чудесный день!
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Е
Наталья провела великолепную экскурсию, учитывая все наши пожелания. Нам очень понравилось 🥰
Наталья провела великолепную экскурсию, учитывая все наши пожелания. Нам очень понравилось 🥰
Наталья провела великолепную экскурсию, учитывая все наши пожелания. Нам очень понравилось 🥰
Наталья провела великолепную экскурсию, учитывая все наши пожелания. Нам очень понравилось 🥰
Наталья провела великолепную экскурсию, учитывая все наши пожелания. Нам очень понравилось 🥰
Наталья провела великолепную экскурсию, учитывая все наши пожелания. Нам очень понравилось 🥰
Наталья провела великолепную экскурсию, учитывая все наши пожелания. Нам очень понравилось 🥰
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М
Мы с дочерью прекрасно провели время в компании Наталии, было интересно и позновательно! Спасибо большое!
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