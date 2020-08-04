65 отзывов оставили туристы

Если гулять 👣 по маленькому Брюгге с умом, чем мы и займемся на экскурсии, то на каждом углу для вас оживут старинные истории: о торговых гильдиях, взлетах и падениях города, кое-где проскользнут следы чаши Святого Грааля, графа Фландрского и герцогов Бургундских. И все это — на фоне воды, антикварных ярмарок, старого рыбного рынка и улиц, полных шоколада и кружев!

Все-таки путеводители и туристические справочники неправы, когда представляют Брюгге как бабушкин пряник. Штампы не подходят Брюгге. Он ровно такой, каким его готов увидеть человек. Если сюда ехать за бельгийской Венецией — будет Венеция, если за романтизмом — будет готический романтизм, если за особой кухней — будет еда в кабачках-пабах XVI века, а кто хочет увидеть средневековый уклад города — здесь он весь в первозданном виде. Здесь хорошо в любое время года, в любом настроении.

Примерный маршрут мы обговорим заранее, но основные памятные места я перечисляю ниже. Все будет зависеть от ваших личных пристрастий.

Набережная Роз — самый знаменитый вид Брюгге, сказочной красоты фотографии и виды

Озеро Минневатер — живописнейшее место города с лебедями

Церковь Богоматери — скульптура Микеланжело Буанарроти «Мадонна с младенцем»

Бегинхоф — действующий женский монастырь до сих пор

Городской вал

Дворец Грютхусе — готический стиль бургунского периода

Мостик Святого Бонифация — романтическое место

Набережная Дойвер — антикварный рынок

Старинный Рыбный рынок, обсудим мидии и почему они так популярны в Бельгии

Базилика Святой крови, с каплями крови Христа, привезенная из Второго Крестового похода.

Площадь Маркт — сердце торговли города

Площадь Симона Стевена

Церковь Святого Иакова

Принценхоф — дворец герцогов Бургундских

Музей Груненге — для любителей живописи

Двор дубильщиков и их гильдии — история денег средневекового Брюгге

Башня Бефруа — именно с этой башни упал герой фильма «залечь на дно в Брюгге»

Пивные и кафе, магазинчики сувениров, водные прогулки по вашему запросу

Кому подойдет экскурсия

Подходит всем. Если дети устали, то есть возможность покатать их на лодке или в повозке, запряженной лошадьми.