65 отзывов оставили туристы

Все-таки путеводители и туристические справочники неправы, когда представляют Брюгге как бабушкин пряник. Штампы не подходят Брюгге. Он ровно такой, каким его готов увидеть человек. Если сюда ехать за бельгийской Венецией — будет Венеция, если за романтизмом — будет готический романтизм, если за особой кухней — будет еда в кабачках-пабах XVI века, а кто хочет увидеть средневековый уклад города — здесь он весь в первозданном виде. Здесь хорошо в любое время года, в любом настроении.
Примерный маршрут мы обговорим заранее, но основные памятные места я перечисляю ниже. Все будет зависеть от ваших личных пристрастий.
Набережная Роз — самый знаменитый вид Брюгге, сказочной красоты фотографии и виды
Озеро Минневатер — живописнейшее место города с лебедями
Церковь Богоматери — скульптура Микеланжело Буанарроти «Мадонна с младенцем»
Бегинхоф — действующий женский монастырь до сих пор
Городской вал
Дворец Грютхусе — готический стиль бургунского периода
Мостик Святого Бонифация — романтическое место
Набережная Дойвер — антикварный рынок
Старинный Рыбный рынок, обсудим мидии и почему они так популярны в Бельгии
Базилика Святой крови, с каплями крови Христа, привезенная из Второго Крестового похода.
Площадь Маркт — сердце торговли города
Площадь Симона Стевена
Церковь Святого Иакова
Принценхоф — дворец герцогов Бургундских
Музей Груненге — для любителей живописи
Двор дубильщиков и их гильдии — история денег средневекового Брюгге
Башня Бефруа — именно с этой башни упал герой фильма «залечь на дно в Брюгге»
Пивные и кафе, магазинчики сувениров, водные прогулки по вашему запросу
Кому подойдет экскурсия
Подходит всем. Если дети устали, то есть возможность покатать их на лодке или в повозке, запряженной лошадьми.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Елена. Господа, я не профессиональный гид, мало того, я не зарабатываю этим. Я провожу туры с очень личным подходом. Поэтому если вы нуждаетесь в информативной формальной лекции, то это не ко мне, но любопытным и умеющим слышать будет интересно!
Наша экскурсия состолась 9 марта. Елена - прекрасный рассказчик и неклассический гид. Были в этом городе много раз, но с экскурсией Елены он открылся с новой стороны. Елена рассказывает очень захватывающе, видно что ей интересны и история города и страны, а также небанальные истории и факты. Маршрут составлен очень грамотно, по пути также зашли в старый атмосферный ресторан на аперитив. Брали еще у Елены экскурсию в Антверпене, тоже остались в полном восторге. Всем настоятельно рекомендую Елену!
Natalia
2 августа 2020
Очень душевно! Отдельное спасибо за дегустацию пива и рекомендацию ресторана!
Антон
5 мая 2020
Коротко: мы в восторге Более развернуто: 3 часа пролетели быстро. Елена - не из разряда занудных и монотонных экскурсоводов. Местами дерзко, задорно, с уместными личными историями, которые хорошо встраиваются в рассказ о городе. Елена спрашивала, что нам интереснее и подстраивалась под нас (тут было просто - нас было двое и нам интересно всё;). Даже фотографировала нас (больше мою девушку, чем очень выручила:)) и затем отправила отличные фото. Елена "дышит" городом, его культурой и историей, что только добавляет шарма экскурсии. Спасибо!
Николай
20 февраля 2020
Прекрасная экскурсия! Смело рекомендую всем, кто хочет больше узнать о Брюгге и Фландрии!
Ирина
20 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Елена забрала нас в точно указанное время из нашего отеля (у нас была индивидуальная экскурсия вдвоём с мужем) и сразу же с истории отеля - это бывшая королевская резиденция Бургундского герцога - и началась наша экскурсия. 3 часа интересного рассказа о самых красивых и приметных местах Брюгге, об истории и культуре Брюгге и самой Бельгии. Экскурсия абсолютно ненапряжная, в спокойном режиме, с возможностью выпить кофе и передохнуть, если есть желание. Я бы точно рекомендовала взять экскурсию, самому невозможно столько прочитать и охватить за короткий срок. Спасибо Елене.
Анжелика
12 января 2020
Прекрасный экскурсовод Елена!Хотя Елена говорит, что она не профессиональный экскурсовод, это скорее кокетство - прекрасные знания, структурно выстроенный рассказ, есть простота и юмор, что приятно в общении. Узнали много нового, что для человека всегда полезно.
Георгий
10 января 2020
Скажем сразу, что непрофессиональный (как она сама себя позиционирует) гид Елена нам очень понравилась. Эмоциональная, моментами артистичная, она рассказывает о старом Брюгге увлекательно и интересно. Именно от нее мы узнали, что на площади, на которой расположен наш отель, стоит памятник фламандскому живописцу немецкого происхождения Гансу Мёмлингу, о работах которого она так увлеченно рассказывала, чем подвигла нас на следующий день сходить в городские музеи и познакомиться с его творчеством. Так что наша коллекция любимых художников со времени поездки в Брюгге пополнилась именами двух представителей раннего Ренессанса — это Ганс Мёмлинг и Ян ван Эйк (о последнем мы хотя бы имели какое-то представление ранее, а теперь увидели много подлинников его работ). Периодически мы спасались от практически без остановки идущего дождя в соборах, музеях, кафешках и даже ратуше. И мы прониклись чудной атмосферой этого старинного города благодаря Елене. И отдельное ей спасибо за заказ для нас столика на вечер в замечательном ресторане. Елена, там все было очень вкусно!0
Диана
6 января 2020
Большое спасибо Елене за интересную, содержательную экскурсию! Прекрасная грамотная речь, индивидуальный подход к ведению маршрута, юмор и доброжелательность! Будем рады новой встрече!
Марс
4 января 2020
Брюгге очарователен и восхитителен. Как будто в сказку подаешь. Елена рассказала все очень красочно и доступно.
Злата
13 декабря 2019
Не заметили, как пролетело время - такая интересная экскурсия!!! Получили такую информацию, которую не прочтёшь в обычном путеводителе, что особенно ценно! Елена тёплый, приятный и интересный человек, который делает своё дело с душой! Очень всем рекомендую!👍
Познакомиться с историей бельгийского Средневековья на прогулке по нетуристическим районам города
Не все путешественники добираются до северной части Брюгге, а ведь именно здесь можно перенестись в бельгийское Средневековье. Мы прогуляемся по кварталам ремесленников и купцов, поговорим о фламандских художниках на площади Яна Ван Эйка, рассмотрим Торговые Дома Наций и разберемся, почему именно в Брюгге родилось слово «биржа».