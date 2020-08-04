65 отзывов оставили туристы

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Призраки Брюгге

Прогулка по самым интересным местам Брюгге и погружение в загадочный мир городских легенд

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии65 отзывов
4.91
Elena
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Elena – Гид в Брюгге
Если гулять 👣 по маленькому Брюгге с умом, чем мы и займемся на экскурсии, то на каждом углу для вас оживут старинные истории: о торговых гильдиях, взлетах и падениях города, кое-где проскользнут следы чаши Святого Грааля, графа Фландрского и герцогов Бургундских.

И все это — на фоне воды, антикварных ярмарок, старого рыбного рынка и улиц, полных шоколада и кружев!
Призраки Брюгге
Призраки Брюгге

Все-таки путеводители и туристические справочники неправы, когда представляют Брюгге как бабушкин пряник. Штампы не подходят Брюгге. Он ровно такой, каким его готов увидеть человек. Если сюда ехать за бельгийской Венецией — будет Венеция, если за романтизмом — будет готический романтизм, если за особой кухней — будет еда в кабачках-пабах XVI века, а кто хочет увидеть средневековый уклад города — здесь он весь в первозданном виде. Здесь хорошо в любое время года, в любом настроении.

Примерный маршрут мы обговорим заранее, но основные памятные места я перечисляю ниже. Все будет зависеть от ваших личных пристрастий.

  • Набережная Роз — самый знаменитый вид Брюгге, сказочной красоты фотографии и виды
  • Озеро Минневатер — живописнейшее место города с лебедями
  • Церковь Богоматери — скульптура Микеланжело Буанарроти «Мадонна с младенцем»
  • Бегинхоф — действующий женский монастырь до сих пор
  • Городской вал
  • Дворец Грютхусе — готический стиль бургунского периода
  • Мостик Святого Бонифация — романтическое место
  • Набережная Дойвер — антикварный рынок
  • Старинный Рыбный рынок, обсудим мидии и почему они так популярны в Бельгии
  • Базилика Святой крови, с каплями крови Христа, привезенная из Второго Крестового похода.
  • Площадь Маркт — сердце торговли города
  • Площадь Симона Стевена
  • Церковь Святого Иакова
  • Принценхоф — дворец герцогов Бургундских
  • Музей Груненге — для любителей живописи
  • Двор дубильщиков и их гильдии — история денег средневекового Брюгге
  • Башня Бефруа — именно с этой башни упал герой фильма «залечь на дно в Брюгге»
  • Пивные и кафе, магазинчики сувениров, водные прогулки по вашему запросу

Кому подойдет экскурсия

Подходит всем. Если дети устали, то есть возможность покатать их на лодке или в повозке, запряженной лошадьми.

Призраки Брюгге
Призраки Брюгге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Меня зовут Елена. Господа, я не профессиональный гид, мало того, я не зарабатываю этим. Я провожу туры с очень личным подходом. Поэтому если вы нуждаетесь в информативной формальной лекции, то это не ко мне, но любопытным и умеющим слышать будет интересно!
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65 отзывов оставили туристы

4 августа 2020
Наша экскурсия состолась 9 марта. Елена - прекрасный рассказчик и неклассический гид. Были в этом городе много раз, но с экскурсией Елены он открылся с новой стороны. Елена рассказывает очень захватывающе, видно что ей интересны и история города и страны, а также небанальные истории и факты. Маршрут составлен очень грамотно, по пути также зашли в старый атмосферный ресторан на аперитив. Брали еще у Елены экскурсию в Антверпене, тоже остались в полном восторге. Всем настоятельно рекомендую Елену!
2 августа 2020
Очень душевно! Отдельное спасибо за дегустацию пива и рекомендацию ресторана!
Антон
5 мая 2020
Коротко: мы в восторге Более развернуто: 3 часа пролетели быстро. Елена - не из разряда занудных и монотонных экскурсоводов. Местами дерзко, задорно, с уместными личными историями, которые хорошо встраиваются в рассказ о городе. Елена спрашивала, что нам интереснее и подстраивалась под нас (тут было просто - нас было двое и нам интересно всё;). Даже фотографировала нас (больше мою девушку, чем очень выручила:)) и затем отправила отличные фото. Елена "дышит" городом, его культурой и историей, что только добавляет шарма экскурсии. Спасибо!
20 февраля 2020
Прекрасная экскурсия! Смело рекомендую всем, кто хочет больше узнать о Брюгге и Фландрии!
20 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Елена забрала нас в точно указанное время из нашего отеля (у нас была индивидуальная экскурсия вдвоём с мужем) и сразу же с истории отеля - это бывшая королевская резиденция Бургундского герцога - и началась наша экскурсия. 3 часа интересного рассказа о самых красивых и приметных местах Брюгге, об истории и культуре Брюгге и самой Бельгии. Экскурсия абсолютно ненапряжная, в спокойном режиме, с возможностью выпить кофе и передохнуть, если есть желание. Я бы точно рекомендовала взять экскурсию, самому невозможно столько прочитать и охватить за короткий срок. Спасибо Елене.
12 января 2020
Прекрасный экскурсовод Елена!Хотя Елена говорит, что она не профессиональный экскурсовод, это скорее кокетство - прекрасные знания, структурно выстроенный рассказ, есть простота и юмор, что приятно в общении. Узнали много нового, что для человека всегда полезно.
10 января 2020
Скажем сразу, что непрофессиональный (как она сама себя позиционирует) гид Елена нам очень понравилась. Эмоциональная, моментами артистичная, она рассказывает о старом Брюгге увлекательно и интересно. Именно от нее мы узнали, что на площади, на которой расположен наш отель, стоит памятник фламандскому живописцу немецкого происхождения Гансу Мёмлингу, о работах которого она так увлеченно рассказывала, чем подвигла нас на следующий день сходить в городские музеи и познакомиться с его творчеством. Так что наша коллекция любимых художников со времени поездки в Брюгге пополнилась именами двух представителей раннего Ренессанса — это Ганс Мёмлинг и Ян ван Эйк (о последнем мы хотя бы имели какое-то представление ранее, а теперь увидели много подлинников его работ). Периодически мы спасались от практически без остановки идущего дождя в соборах, музеях, кафешках и даже ратуше. И мы прониклись чудной атмосферой этого старинного города благодаря Елене. И отдельное ей спасибо за заказ для нас столика на вечер в замечательном ресторане. Елена, там все было очень вкусно!0
6 января 2020
Большое спасибо Елене за интересную, содержательную экскурсию! Прекрасная грамотная речь, индивидуальный подход к ведению маршрута, юмор и доброжелательность! Будем рады новой встрече!
4 января 2020
Брюгге очарователен и восхитителен. Как будто в сказку подаешь. Елена рассказала все очень красочно и доступно.
13 декабря 2019
Не заметили, как пролетело время - такая интересная экскурсия!!! Получили такую информацию, которую не прочтёшь в обычном путеводителе, что особенно ценно! Елена тёплый, приятный и интересный человек, который делает своё дело с душой! Очень всем рекомендую!👍
Ещё 55 отзывов

Необычные маршруты по Брюгге

Брюгге, о котором вы не зналиБрюгге, о котором вы не зналиБрюгге, о котором вы не знали
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4 отзыва
Познакомиться с историей бельгийского Средневековья на прогулке по нетуристическим районам города
Не все путешественники добираются до северной части Брюгге, а ведь именно здесь можно перенестись в бельгийское Средневековье. Мы прогуляемся по кварталам ремесленников и купцов, поговорим о фламандских художниках на площади Яна Ван Эйка, рассмотрим Торговые Дома Наций и разберемся, почему именно в Брюгге родилось слово «биржа».

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