Лучшее время для фото-прогулки в Брюгге - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а световой день длинный, что позволяет сделать больше фотографий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, хотя возможны дожди и прохладные дни. Зимой, с ноября по март, прогулка будет менее комфортной из-за низких температур и короткого светового дня, но город выглядит особенно сказочно в период рождественских праздников.

Брюгге, словно город из сказки, с его «пряничными» домиками, узкими улочками и каналами, над которыми переброшены изящные мостики, привлекает туристов со всего мира.Во время индивидуальной фотопрогулки вы увидите главные достопримечательности

города, такие как церковь Девы Марии, госпиталь Святого Яна, центральную площадь и башню Белфорт. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне этих чудесных мест. Также вы узнаете интересные истории и легенды о Брюгге, например, почему в городе так много лебедей. Возможны дополнительные посещения музеев и местных пабов за отдельную плату

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Программа

Во время экскурсии мы пройдём по исторической части города, увидим церковь Девы Марии (Onze-Lieve-Vrouwekerk), госпиталь Святого Яна, центральную площадь и башню Белфорт (возможно, известные вам по фильму «Залечь на дно в Брюгге»), площадь Ван-Эйка, бывшую «висельную» площадь, коронованное здание, средневековую парковку и другие интересности. Я покажу вам, где находятся брюггские музеи и местную «лабораторию виртуальной реальности», Хисториум (Historium).

Я расскажу старинные легенды, связанные с историей города, например, про то, почему в Брюгге так много откормленных лебедей, или про то, откуда пошло обидное прозвище для жителей этого города.

По пути я буду снимать вас в самых красивых местах, а вы сможете вернуться в наше путешествие, когда захотите, просто посмотрев на памятные картинки из потрясающе фотогеничного бельгийского городка.

За отдельную плату возможны посещение музея при церкви Девы Марии (примечательного тем, что в нём хранится одна из трёх скульптур Микеланджело, которые можно увидеть за пределами Италии), других музеев, посещение местных пабов, где можно попробовать пиво, которое варят именно в Брюгге.

Организационные детали