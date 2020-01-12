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Фотопрогулка по Брюгге

Узнать интересные истории города и запечатлеть себя на фоне его живописных видов

  • 📷Для любителей фотосессий
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Договориться о времени

150 за экскурсию

У фотографа на этой прогулке29 отзывов
4.79
Анюта
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Анюта – Гид в Брюгге
Брюгге похож на город 🏙️ из сказки: «пряничные» домики, узкие улочки, город прорезают каналы, над которыми переброшены изящные мостики.

Мало кому здесь не хочется фотографировать город и себя на фоне его чудес.

Поэтому во время нашей прогулки я не только покажу вам главные достопримечательности 🏛️ и расскажу интересные истории 📖 о Брюгге, но и сделаю памятные красивые 🤩 снимки вашего путешествия.
Фотопрогулка по Брюгге
Фотопрогулка по Брюгге

Программа

Во время экскурсии мы пройдём по исторической части города, увидим церковь Девы Марии (Onze-Lieve-Vrouwekerk), госпиталь Святого Яна, центральную площадь и башню Белфорт (возможно, известные вам по фильму «Залечь на дно в Брюгге»), площадь Ван-Эйка, бывшую «висельную» площадь, коронованное здание, средневековую парковку и другие интересности. Я покажу вам, где находятся брюггские музеи и местную «лабораторию виртуальной реальности», Хисториум (Historium).

Я расскажу старинные легенды, связанные с историей города, например, про то, почему в Брюгге так много откормленных лебедей, или про то, откуда пошло обидное прозвище для жителей этого города.

По пути я буду снимать вас в самых красивых местах, а вы сможете вернуться в наше путешествие, когда захотите, просто посмотрев на памятные картинки из потрясающе фотогеничного бельгийского городка.

За отдельную плату возможны посещение музея при церкви Девы Марии (примечательного тем, что в нём хранится одна из трёх скульптур Микеланджело, которые можно увидеть за пределами Италии), других музеев, посещение местных пабов, где можно попробовать пиво, которое варят именно в Брюгге.

Фотопрогулка по Брюгге
Фотопрогулка по Брюгге
Фотопрогулка по Брюгге
Фотопрогулка по Брюгге
Фотопрогулка по Брюгге
Фотопрогулка по Брюгге
Фотопрогулка по Брюгге
Фотопрогулка по Брюгге
Фотопрогулка по Брюгге
Фотопрогулка по Брюгге
Фотопрогулка по Брюгге

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Анюта
Анюта
Меня зовут Анюта, по первому образованию я юрист, а сейчас получаю второе высшее в Королевской Академии Изящных Искусств в Генте. Особенности моих экскурсий: 1) материалы с наших фотопрогулок останутся вам на память; 2) я коллекционирую местные легенды и очень увлечена искусством. До встречи! ВНИМАНИЕ: В ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ ЭКСКУРСИИ ПРОХОДЯТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ.
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29 отзывов оставили туристы

12 января 2020
Экскурсия понравилась. Я б назвала ее: фотопрогулка и легенды о Брюгге. Если хочется услышать сухие факты об истории города, то вам не сюда. Их можно прочитать в интернете. Анна увлекает легендами, историями, где то былью, где то небольшой фантазией, но очень интересно, при этом неспешно, как то ненавязчиво и живо фотографируя в самых красивых местах. Фото получились потрясающими!! Причём Анна предложила начать в 4 часа дня, чтоб по ходу увидеть интересные места и сделать фото как при свете дня, так и на закате. Истории, услышанные от Анны на закате дня в Брюгге очень живо представляешь себе: как будто попадаешь в другое время. А ещё Анна порекомендовала чудный семейный ресторан, в который ходили все следующие дни. Однозначно рекомендую Анюту и чудную прогулку.
28 октября 2019
Постараюсь быть максимально объективным ! Это, в принципе, не экскурсия. Это Прогулка с прикольным позитивным человеком, которые тебя любезно фотографирует в тех или иных местах (которые или сам рекомендует или ты попросишь). Но к экскурсии это никакого отношения не имеет. Аня не знает про город практически ничего. Она рассказывает какие -то т. н. "городские легенды", про которые она видимо прочитала в интернете. При этом, как написано в одном из отзывов ниже, излагает свои мысли она не очень хорошо, путается, теряет нить, иногда забывает что-то и не может подобрать слова. Поэтому, если вы настроились именно на ЭКСКУРСИЮ по Брюгге, на которой Вам помимо фотографирования, расскажут что-то познавательное - вам не сюда, из путеводителя или аудигида вы узнаете больше. Если вы хотите походить с доброжелательным, общительным, вполне позитивным человеком и что бы он вас пофоткал- да это вариант.
3 сентября 2019
Прекрасная фотопрогулка оставила о себе только теплые воспоминания :) Интересный рассказ Анюты, не перегруженная фотосессия, потрясающие виды города - что может быть лучше!
30 июля 2019
Спасибо, все понравилось!
10 июня 2019
Очень рада, что выбрала именно Анюту для экскурсии. У нас было очень ограниченное время в Брюгге, и не хотелось потерять ни секунды. Получили массу удовольствия от общения, интересные истории о городе, жителях, исторических фактах - и не скучное описание с датами, а захватывающие сюжеты из жизни и не только. Приятно, что было индивидуальное отношение к нам, Аня встретила нас в месте, куда мы прибывали и проводила нас на обратный автобус, и еще мы получили сюрприз-подарок из Гента :) В общем очень довольны, рекомендую. Брюгге - прекрасен, приеду еще!
15 мая 2019
Очень понравилось и нам и нашей 13-летней дочери. Рассказ не сухим языком, а красочными историями, задорные Анины глаза, интрига в каждой теме. В общем приятная прогулка с приятным сопровождением. После Брюгге ехали в Гент, Анна дала нам наводки на интересные места и в Генте. Отзывчивая, молодая, веселая. Еще и фотограф. С нетерпением ждем фотографий!
16 марта 2019
Экскурсия понравилась своей необычностью. Это не классический рассказ об исторических событиях с точностью дат и фактов, это много интересных нетривиальных историй о городе и его жителях, их взаимоотношениях с многими правителями, смекалке и любвь к своему городу. Необычно, интересно, по-свойски. Так кратко обозначу итог экскурсии. Ну и конечно же фотографии на память! Спасибо большое Анне, будем рады новым встречам!
Никита
9 марта 2019
Легкая и простая экскурсия по Брюгге, какой в моем понимании она и должна быть - прогулялись, пофоткались, поболтали, посмеялись. Мне понравилась Аня, это приятный и почти-местный житель, с которой чувствуешь себя в своей тарелке. Так же понравилась идея с гениальным подарком в конце экскурсии - вот уж не ожидал. Спасибо, Аня! Желаю Вам максимального заполнения Ваших милых экскурсий-прогулок и уверен, что с началом полетки Москва-Остенде от а/к Победа так и произойдет.
9 февраля 2019
Спасибо большое Ане за эту потрясающую экскурсию! Захотевшие вернуться в Брюгге и не раз!
Анна
7 января 2019
Фотопрогулка очень понравилась! Анюта очень интересный рассказчик, много нового узнали о Брюгге и о том, каким он был раньше и что повлияло на то, каким он стал сейчас. Брюгге очаровывает и влюбляет и Аня сыграла в этом не самую последнюю роль. А еще нам удалось сделать фотографии в Брюгге без туристов на заднем фоне, благодарим за это Аню.
Ещё 19 отзывов

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