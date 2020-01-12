Брюгге похож на город 🏙️ из сказки: «пряничные» домики, узкие улочки, город прорезают каналы, над которыми переброшены изящные мостики. Мало кому здесь не хочется фотографировать город и себя на фоне его чудес. Поэтому во время нашей прогулки я не только покажу вам главные достопримечательности 🏛️ и расскажу интересные истории 📖 о Брюгге, но и сделаю памятные красивые 🤩 снимки вашего путешествия.

Программа

Во время экскурсии мы пройдём по исторической части города, увидим церковь Девы Марии (Onze-Lieve-Vrouwekerk), госпиталь Святого Яна, центральную площадь и башню Белфорт (возможно, известные вам по фильму «Залечь на дно в Брюгге»), площадь Ван-Эйка, бывшую «висельную» площадь, коронованное здание, средневековую парковку и другие интересности. Я покажу вам, где находятся брюггские музеи и местную «лабораторию виртуальной реальности», Хисториум (Historium).

Я расскажу старинные легенды, связанные с историей города, например, про то, почему в Брюгге так много откормленных лебедей, или про то, откуда пошло обидное прозвище для жителей этого города.

По пути я буду снимать вас в самых красивых местах, а вы сможете вернуться в наше путешествие, когда захотите, просто посмотрев на памятные картинки из потрясающе фотогеничного бельгийского городка.

За отдельную плату возможны посещение музея при церкви Девы Марии (примечательного тем, что в нём хранится одна из трёх скульптур Микеланджело, которые можно увидеть за пределами Италии), других музеев, посещение местных пабов, где можно попробовать пиво, которое варят именно в Брюгге.