Прогулка по историческому Брюгге с фотосессией. Увидим церковь Девы Марии, госпиталь Святого Яна, башню Белфорт и другие интересные места
Брюгге, словно город из сказки, с его «пряничными» домиками, узкими улочками и каналами, над которыми переброшены изящные мостики, привлекает туристов со всего мира.
Во время индивидуальной фотопрогулки вы увидите главные достопримечательности читать дальшеуменьшить
города, такие как церковь Девы Марии, госпиталь Святого Яна, центральную площадь и башню Белфорт. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне этих чудесных мест. Также вы узнаете интересные истории и легенды о Брюгге, например, почему в городе так много лебедей. Возможны дополнительные посещения музеев и местных пабов за отдельную плату
Лучшее время для фото-прогулки в Брюгге - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а световой день длинный, что позволяет сделать больше фотографий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, хотя возможны дожди и прохладные дни. Зимой, с ноября по март, прогулка будет менее комфортной из-за низких температур и короткого светового дня, но город выглядит особенно сказочно в период рождественских праздников.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь Девы Марии
Госпиталь Святого Яна
Центральная площадь
Башня Белфорт
Площадь Ван-Эйка
Бывшая «висельная» площадь
Коронованное здание
Средневековая парковка
Хисториум
Описание фото-прогулки
Программа
Во время экскурсии мы пройдём по исторической части города, увидим церковь Девы Марии (Onze-Lieve-Vrouwekerk), госпиталь Святого Яна, центральную площадь и башню Белфорт (возможно, известные вам по фильму «Залечь на дно в Брюгге»), площадь Ван-Эйка, бывшую «висельную» площадь, коронованное здание, средневековую парковку и другие интересности. Я покажу вам, где находятся брюггские музеи и местную «лабораторию виртуальной реальности», Хисториум (Historium).
Я расскажу старинные легенды, связанные с историей города, например, про то, почему в Брюгге так много откормленных лебедей, или про то, откуда пошло обидное прозвище для жителей этого города.
По пути я буду снимать вас в самых красивых местах, а вы сможете вернуться в наше путешествие, когда захотите, просто посмотрев на памятные картинки из потрясающе фотогеничного бельгийского городка.
За отдельную плату возможны посещение музея при церкви Девы Марии (примечательного тем, что в нём хранится одна из трёх скульптур Микеланджело, которые можно увидеть за пределами Италии), других музеев, посещение местных пабов, где можно попробовать пиво, которое варят именно в Брюгге.
Организационные детали
Съёмка проходит на фотоаппарат Canon 5D Mark IV
В течение 5 дней после экскурсии вы получите не менее 15 фото в цветокоррекции
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 10 минутах ходьбы от вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анюта — ваш гид в Брюгге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 287 туристов
Меня зовут Анюта, по первому образованию я юрист, а сейчас получаю второе высшее в Королевской Академии Изящных Искусств в Генте.
Особенности моих экскурсий: 1) материалы с наших фотопрогулок останутся вам на память; 2) я коллекционирую местные легенды и очень увлечена искусством.
До встречи!
ВНИМАНИЕ: В ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ ЭКСКУРСИИ ПРОХОДЯТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Моя оценка сегодняшней фото экскурсии - максимально превосходно! услышали много удивительных историй в легком и ненавязчивом изложении и получили огромное удовольствие от изысканных фотографий в самых красивых местах Брюгге. И еще у Анны потрясающее чувство юмора:) нам было очень и очень комфортно. Спасибо и еще раз спасибо за чудесную экскурсию и фото.
Анюта
Ответ организатора:
Дорогие Сергей и Диана, спасибо за нашу прогулку, рассказы о ваших авантюрах и за то, что доверились моему предложению встретиться сильно пораньше ради хороших фотографий. Рада, что вам понравилось! Желаю вам хорошего продолжения путешествия:)
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Клавдия
Понуляли с Аней по Брюгге с огромным удовольствием! Аня увлеченный рассказчик, не ждите стандартных рассказов о городе, это прогулка с легендами. Даже 14летнему сыну было интересно! С огромным интересом послушали и прошли весь центр. Аня помогла еще и с бронью ресторана и встретила нас у гостиницы, потому что мы опаздывали. Моя огромная благодарность!
Анюта
Ответ организатора:
Спасибо огромное, Клавдия! Была очень рада с вами познакомиться и пообщаться. Вы были знаменательной заинтересованной аудиторией, для гида это замечтательно, читать дальшеуменьшить
когда ты не просто в одну сторону вещаешь, а когда наоборот происходит настоящий диалог и обмен. Спасибо вам за это, и хорошего продолжения тура по Европам:)
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Сергей
Благодарю Аню за прекрасную фотопрогулку. Было легко, интересно, а результатом стали хорошие уютные фото, как и сам город Брюгге.
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О
Оксана
Экскурсия понравилась. Я б назвала ее: фотопрогулка и легенды о Брюгге. Если хочется услышать сухие факты об истории города, то вам не сюда. Их можно прочитать в интернете. Анна увлекает читать дальшеуменьшить
легендами, историями, где то былью, где то небольшой фантазией, но очень интересно, при этом неспешно, как то ненавязчиво и живо фотографируя в самых красивых местах. Фото получились потрясающими!! Причём Анна предложила начать в 4 часа дня, чтоб по ходу увидеть интересные места и сделать фото как при свете дня, так и на закате. Истории, услышанные от Анны на закате дня в Брюгге очень живо представляешь себе: как будто попадаешь в другое время. А ещё Анна порекомендовала чудный семейный ресторан, в который ходили все следующие дни. Однозначно рекомендую Анюту и чудную прогулку.
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Azarenka
Все началось с того, что дети мои наелись местных сладостей (носиков из Гента и Антверпенского бекона), которые нам принесла Аня, и были совершенно счастливы. А еще были меч ну посчти читать дальшеуменьшить
настоящего рыцаря для младшего и диадема с волшебной палочкой в придачу для старшей дочери. С этим всем у нас получились отличные фотографии, спасибо! Ну и про сам город и нашего гида, Аня построила нам экскурсию, зная, что снами будут непоседливые небольшие дети. Поэтому было много сказок, мифов и легенд с разной степени трагичности развязками для наших детей. А еще было много шоколада и даже возможности самим приготовить напиток майя. Были лебеди, философы, тихие и не очень улочки Брюгге. Получилось очень мило, душевно и не напряжно, ровно, как мы и хотели, за что Ане отдельное родительское спасибо!
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Ю
Юлия
Выбрали с мужем Брюгге, чтобы насладиться предрождественской атмосферой и немного побыть в сказке. При этом хотелось что-то узнать об этом чудесном городке. Решили забронировать экскурсию с Анютой. И это было читать дальшеуменьшить
прекрасным дополнением нашей поездки! Анюта очень позитивный и открытый человек. Очень увлечённо и интересно рассказывает всякие разные истории из жизни Брюгге (что ещё больше усилило ощущение волшебства вокруг). Два часа пролетели абсолютно незаметно. А на память об этом чудесном месте остались потрясающие фотографии! Анюта великолепно фотографирует. Теперь у нас есть красивые совместные фотографии для семейного альбома:)) В общем, экскурсия нам очень понравилась. Рекомендуем.