Пешеходная экскурсия в Брюгге

Приглашаю вас насладиться его Величеством Брюгге.

Я проведу вас своим авторским маршрутом, что даст возможность увидеть не только главные площади, но и такие необычные маленькие дворики, лучшие виды и скрытые от
глаз туристов улочки. Вы хотели бы побывать в средневековом европейском городе? Для этого не нужна машина времени. Достаточно заказать у меня тур в бельгийский городок Брюгге. Это настоящий заповедник Средневековья, который тщательно хранит наследие прошлого.

Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Приглашаю вас на свидание с таинственным городом средневековой Фландрии — Брюгге! Овеянный легендами, он по праву носит титул самой яркой «жемчужины» Бельгии. Что вы увидите:

  • Всё важное в историческом центре Брюгге.
  • Старинные здания в прекрасной сохранности.
  • Живописные шедевры.

• Местную пивоварню и многое другое. Что вы узнаете:

  • Историю королевства и города.
  • О главных исторических героях и антигероях.
  • Почему Брюгге так хорошо сохранился.
  • Почему ЮНЕСКО причислила город к мировому наследию.
  • Факты о съемках известного одноименного фильма.

• Историю главной реликвии города. Что вы сделаете:

  • Узнаете и прочувствуете город.
  • Рассмотрите главные каналы, улицы и памятники архитектуры.
  • Снимете отличные фото.
Попробуете великолепный местный шоколад, вафли, картофель-фри, пиво. «Заповедник» старины Брюгге словно бы законсервировали в XVI веке. Его нынешний облик практически не отличается от вида, запечатлённого на картинах фламандских художников той эпохи. Если убрать рекламные вывески, может сложиться впечатление, что вы воспользовались машиной времени и перенеслись на пять веков назад. Уникальная атмосфера этого сказочного города наверняка вас очарует, а рука будет тянуться к камере, чтобы запечатлеть его красоту на память. Я проведу вас по местам фильма «‎Залечь на дно в Брюгге» возле легендарного Минневатера — озера с десятками белоснежных лебедей и мостиком Бонифация! А на площади Бург мы невольно окажемся посреди волшебного амфитеатра самых богатых гильдий того времени. Здесь открывается шикарный вид на средневековую башню Белфорт, с которой прыгнул герой в конце фильма. Мировое наследие Вы узнаете исторические факты о выдающихся людях королевства, которые боролись за независимость от французской короны. Я расскажу вам, как в XI веке в Базилику города попала главная святая реликвия города – кровь Христа, и какие необычные праздники и события проводят в этом месте сегодня. Нас ждут единственный бельгийский шедевр Микеланджело, а также работы братьев Ван Эйк. А ещё вы увидите живописные городские сады и замки, тайные проходы и «улицу красных фонарей», первую в городе больницу и старинную аптеку и другие Брюгге достопримечательности. Вся историческая часть города является культурным наследием ЮНЕСКО, равно как и бельгийская культура пивоварения – поэтому мы заглянем в главную пивоварню. И, конечно, наша экскурсия не обойдётся без городских легенд длиною в десять веков! А вот мои рекомендации, что посмотреть в Брюгге за 1 день после пешеходной экскурсии:.
Полюбоваться городом совсем с другого ракурса во время водного круиза на лодке по каналам Брюгге.

• Посетить пивоварню города Halve Man с дегустацией пива и полюбоваться панорамой города с крыши. Также доступны:

  • Путешествие в карете.
  • Визит в старинные церкви города и подъём на Белфорт.
  • Визит в музей картофеля фри и музей пива.
  • Дегустация брюжского шоколада.
  • Визит на местный стихийный рынок (по выходным).

• Посещение самых известных музеев города. Важная информация:

По согласованию с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная Роз
  • Озеро Минневатер
  • Церковь Богоматери
  • Бегинхоф
  • Дворец Грютхусе
  • Мостик Святого Бонифация
  • Набережная Дойвер
  • Старинный Рыбный рынок
  • Базилика Святой крови
  • Площадь Маркт
  • Площадь Симона Стевена
  • Церковь Святого Иакова
  • Принценхоф
  • Музей Груненге
  • Двор дубильщиков и их гильдии
  • Башня Бефруа
  • Пивные и кафе, магазинчики сувениров
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле озера Миниватер
Завершение: Башня Белфорд
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

