Приглашаю вас насладиться его Величеством Брюгге.
Я проведу вас своим авторским маршрутом, что даст возможность увидеть не только главные площади, но и такие необычные маленькие дворики, лучшие виды и скрытые от
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Приглашаю вас на свидание с таинственным городом средневековой Фландрии — Брюгге! Овеянный легендами, он по праву носит титул самой яркой «жемчужины» Бельгии. Что вы увидите:
- Всё важное в историческом центре Брюгге.
- Старинные здания в прекрасной сохранности.
- Живописные шедевры.
• Местную пивоварню и многое другое. Что вы узнаете:
- Историю королевства и города.
- О главных исторических героях и антигероях.
- Почему Брюгге так хорошо сохранился.
- Почему ЮНЕСКО причислила город к мировому наследию.
- Факты о съемках известного одноименного фильма.
• Историю главной реликвии города. Что вы сделаете:
- Узнаете и прочувствуете город.
- Рассмотрите главные каналы, улицы и памятники архитектуры.
- Снимете отличные фото.
Попробуете великолепный местный шоколад, вафли, картофель-фри, пиво. «Заповедник» старины Брюгге словно бы законсервировали в XVI веке. Его нынешний облик практически не отличается от вида, запечатлённого на картинах фламандских художников той эпохи. Если убрать рекламные вывески, может сложиться впечатление, что вы воспользовались машиной времени и перенеслись на пять веков назад. Уникальная атмосфера этого сказочного города наверняка вас очарует, а рука будет тянуться к камере, чтобы запечатлеть его красоту на память. Я проведу вас по местам фильма «Залечь на дно в Брюгге» возле легендарного Минневатера — озера с десятками белоснежных лебедей и мостиком Бонифация! А на площади Бург мы невольно окажемся посреди волшебного амфитеатра самых богатых гильдий того времени. Здесь открывается шикарный вид на средневековую башню Белфорт, с которой прыгнул герой в конце фильма. Мировое наследие Вы узнаете исторические факты о выдающихся людях королевства, которые боролись за независимость от французской короны. Я расскажу вам, как в XI веке в Базилику города попала главная святая реликвия города – кровь Христа, и какие необычные праздники и события проводят в этом месте сегодня. Нас ждут единственный бельгийский шедевр Микеланджело, а также работы братьев Ван Эйк. А ещё вы увидите живописные городские сады и замки, тайные проходы и «улицу красных фонарей», первую в городе больницу и старинную аптеку и другие Брюгге достопримечательности. Вся историческая часть города является культурным наследием ЮНЕСКО, равно как и бельгийская культура пивоварения – поэтому мы заглянем в главную пивоварню. И, конечно, наша экскурсия не обойдётся без городских легенд длиною в десять веков! А вот мои рекомендации, что посмотреть в Брюгге за 1 день после пешеходной экскурсии:.
Полюбоваться городом совсем с другого ракурса во время водного круиза на лодке по каналам Брюгге.
• Посетить пивоварню города Halve Man с дегустацией пива и полюбоваться панорамой города с крыши. Также доступны:
- Путешествие в карете.
- Визит в старинные церкви города и подъём на Белфорт.
- Визит в музей картофеля фри и музей пива.
- Дегустация брюжского шоколада.
- Визит на местный стихийный рынок (по выходным).
• Посещение самых известных музеев города. Важная информация:
- Цена для группы до 6 человек. За каждого следующего участника +25 евро, также есть большой опыт работы с группами.
- Я обязательно учту все ваши пожелания и сделаю акцент на темах, которые интересны именно вам.
- Я обязательно дам рекомендации, где лучше купить вафли, шоколад, сувениры и как провести время, поэтому рекомендую заказать экскурсию в первый же день.
- Если вам нужен трансфер с круизного лайнера или экскурсия по другим городам: Гент, Брюссель, Антверпен и другие, — обсудим.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Роз
- Озеро Минневатер
- Церковь Богоматери
- Бегинхоф
- Дворец Грютхусе
- Мостик Святого Бонифация
- Набережная Дойвер
- Старинный Рыбный рынок
- Базилика Святой крови
- Площадь Маркт
- Площадь Симона Стевена
- Церковь Святого Иакова
- Принценхоф
- Музей Груненге
- Двор дубильщиков и их гильдии
- Башня Бефруа
- Пивные и кафе, магазинчики сувениров
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле озера Миниватер
Завершение: Башня Белфорд
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Цена для группы до 6 человек. За каждого следующего участника +25 евро, также есть большой опыт работы с группами
- Я обязательно учту все ваши пожелания и сделаю акцент на темах, которые интересны именно вам
- Я обязательно дам рекомендации, где лучше купить вафли, шоколад, сувениры и как провести время, поэтому рекомендую заказать экскурсию в первый же день
- Если вам нужен трансфер с круизного лайнера или экскурсия по другим городам: Гент, Брюссель, Антверпен и другие, - обсудим
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
