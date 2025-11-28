Самый эклектичный город Бельгии, самый удивительный, шокирующий и притягательный.
Средневековье, Париж, диссиденты, богачи, ремесленники, бедняки, крысоловы, тусовщики и богема – давайте позволим себе немного лишнего и прогуляемся по Брюсселю.
Описание экскурсииБрюссель — город-парадокс, в котором гармонично уживаются средневековая мистика и прогрессивная мультикультура. На этой экскурсии вы узнаете, как скромный портовый город превратился в столицу Европы и стал прибежищем для диссидентов, художников и мыслителей со всего мира. Мы прогуляемся по Гроте Маркт, поговорим о символизме его архитектуры и разберёмся, откуда здесь столько загадок, легенд и скрытых смыслов. Вы услышите, почему бельгийцы скептически относятся к королю, как сравнительно молодая страна смогла выстроить глубокие культурные традиции, и какое отношение король Леопольд I имел к Российской империи. Обсудим и тёмные страницы истории — колониальные зверства Леопольда II в Конго и их современное восприятие в обществе. Поговорим о том, почему Брюссель так напоминает Париж и кто с кем в этом соперничал. Вы узнаете, почему здесь говорят сразу на двух языках, как уживаются жители из десятков стран, и правда ли, что 40% брюссельцев — иностранцы. Мы обсудим гастрономические мифы: кто придумал шоколад и картошку фри, и правда ли, что по числу ресторанов на душу населения Брюссель обгоняет все города мира. Заглянем в Королевские галереи Святого Юбера и найдём, что их роднит с московским ГУМом. А ещё — вы узнаете, кто основал Брюссельскую биржу, почему в королевском дворце не живут монархи и где искать все три «писающие» скульптуры. Это экскурсия для тех, кто любит динамичные маршруты, неожиданные факты и живые, человечные города. Брюссель не станет просто точкой на карте — он станет вашим собеседником, загадочным, эклектичным и обаятельным.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холм искусств - от Северного Ренессанса до сюрреализма Рене Магритта
- Манекен Пис - самый маленький фонтан и самая большая насмешка над туристами
- Янеке Пис - трогательная история подружки легендарного Манекена
- Гроте Маркт - средневековая мистика и скрытые смыслы
- Неродные короли - как родилась современная Бельгия: неожиданные повороты истории
- Биржа - мощь и красота архитектуры в камне
- «Куда делась река?» - главный бульвар, который соперничает с парижскими улицами
- Глас народа - история бельгийского шансонье Жака Бреля
- Эклектика улиц и фасадов - от готики до ар-деко
- Портал в прошлое - средневековая улочка Аистов в сердце современного города
- Площадь Святой Катерины - гастрономическое сердце Брюсселя
- Делириум - культовый бар с 2000 сортами пива
- Район Дансарт - квартал современной богемы, баров, джаза и коктейлей
- Места, куда ходят местные - нестандартный шопинг, уютные кафе и винтажные лавки
Что включено
- Услуги гида
- Переводческие услцши
Где начинаем и завершаем?
Начало: Королевская площадь, у статуи герцога Булонского (либо в здании центрального жд вокзала)
Завершение: Площадь святой Катерины (Pl. Sainte-Catherine, 1000 Bruxelles) либо у центрального жд вокзала Брюсселя
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся ежедневно, включая выходные и праздничные дни, в промежутке с 9 утра до 9 вечера.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
