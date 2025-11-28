Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Самый эклектичный город Бельгии, самый удивительный, шокирующий и притягательный.



Средневековье, Париж, диссиденты, богачи, ремесленники, бедняки, крысоловы, тусовщики и богема – давайте позволим себе немного лишнего и прогуляемся по Брюсселю.

Описание экскурсии Брюссель — город-парадокс, в котором гармонично уживаются средневековая мистика и прогрессивная мультикультура. На этой экскурсии вы узнаете, как скромный портовый город превратился в столицу Европы и стал прибежищем для диссидентов, художников и мыслителей со всего мира. Мы прогуляемся по Гроте Маркт, поговорим о символизме его архитектуры и разберёмся, откуда здесь столько загадок, легенд и скрытых смыслов. Вы услышите, почему бельгийцы скептически относятся к королю, как сравнительно молодая страна смогла выстроить глубокие культурные традиции, и какое отношение король Леопольд I имел к Российской империи. Обсудим и тёмные страницы истории — колониальные зверства Леопольда II в Конго и их современное восприятие в обществе. Поговорим о том, почему Брюссель так напоминает Париж и кто с кем в этом соперничал. Вы узнаете, почему здесь говорят сразу на двух языках, как уживаются жители из десятков стран, и правда ли, что 40% брюссельцев — иностранцы. Мы обсудим гастрономические мифы: кто придумал шоколад и картошку фри, и правда ли, что по числу ресторанов на душу населения Брюссель обгоняет все города мира. Заглянем в Королевские галереи Святого Юбера и найдём, что их роднит с московским ГУМом. А ещё — вы узнаете, кто основал Брюссельскую биржу, почему в королевском дворце не живут монархи и где искать все три «писающие» скульптуры. Это экскурсия для тех, кто любит динамичные маршруты, неожиданные факты и живые, человечные города. Брюссель не станет просто точкой на карте — он станет вашим собеседником, загадочным, эклектичным и обаятельным.

Экскурсии проводятся ежедневно, включая выходные и праздничные дни, в промежутке с 9 утра до 9 вечера.