1 отзыв оставили туристы

История Брюсселя полна противоречий и неожиданностей.
Этот город, когда-то вассальный, стал столицей объединенной Европы, где разместились руководящие органы ЕС, НАТО и других международных организаций.
Во время экскурсии вы увидите Триумфальную арку Брюсселя,
Этот город, когда-то вассальный, стал столицей объединенной Европы, где разместились руководящие органы ЕС, НАТО и других международных организаций.
Во время экскурсии вы увидите Триумфальную арку Брюсселя,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Политический центр Европы
- 🏛 Посещение Европарламента
- 🗣 Уникальные истории и легенды
- ☕ Кофе с видом на Парламент
- 🌳 Прогулка по парку Леопольд
Что можно увидеть
- Триумфальная арка Брюсселя
- Европейский квартал
- Европарламент
- Парк Леопольд
- Площадь Люксембург
Описание экскурсии
Я покажу вам не совсем обычный Брюссель, без кружевных площадей и пряничных домиков. Расскажу о классе людей, именуемых «еврократами» или политиками.
Брюссель — столица Бельгии, которую неофициально называют столицей Европы, потому что здесь находятся Европарламент, Еврокомиссия, совет Европы и другие институты. Вы сможете побывать в этих местах и узнаете, где собираются политики Европы, а также посетите зал пленарных заседаний Европарламента. Итак, в программе:
- Триумфальная арка Брюсселя — около нее я расскажу об истории возникновения Бельгии как государства, о появлении и секретах арки.
- Европейский квартал: вы побываете в месте средоточия европейской политики. Увидите Совет Европы (Консилиум), штаб-квартиру Еврокомиссии и другие здания управления Евросоюза. Поймете, почему Брюссель стал столицей Европы, и услышите об уникальности каждого здания для еврократов и политиков.
- Европарламент, где вы посетите зал пленарных заседаний и, если повезет, увидите евродепутатов за работой. Я раскрою легенды и мифы о коридорах власти в Брюсселе.
- Город ученых, или парк Леопольд — на прогулке вы узнаете, где и почему в Брюсселе есть своя «силиконовая долина», сколько Нобелевских лауреатов тут побывали.
- Площадь Люксембург — тут вы сможете попить кофе или насладится обедом в месте с видом на Парламент. На этой площади в Брюсселе любят обедать политики и парламентарии.
Организационные детали
Необходимо иметь при себе паспорт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Пятидесятилетия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 874 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Брюссель! Будучи профессиональным гидом в Бельгии, я с удовольствием предлагаю вам мои авторские экскурсии по Брюсселю. Моя миссия не только познакомить вас с историей города и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Впечатление о городе во многом зависит от человека, который знакомит вас с ним. И про Наталью я с уверенностью могу сказать, что она искренне влюблена и в Брюссель, и в
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И
Остались чрезвычайно довольными от экскурсии с Натальей -"Брюссель-столица Европы". Наталия - достаточно и профессионально подготовленный гид, владеющей материалом и полнотой информации. Отдельное и огромное спасибо за возможность посетить с экскурсией здание Европарламента!!! Помимо профессионализма, Наталия - прекрасный человек и замечательный собеседник.
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Очень-очень рекомендую экскурсию у Натальи. Если бы не экскурсия, мы бы вообще не поняли этого города и были бы разочарованы. А на деле посещение этого города без особых достопримечательностей оказалось одним из самых интересных в Европе. И, по сравнению с другим экскурсиями в соседних Франции и Нидерландах, экскурсия Натальи стоит неоправданно дешево.
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N
Здравствуйте!
Мне все очень понравилось: компетентность экскурсовода, Натали, умение делать супер-фотографии, дружелюбность, пунктуальность и забота и очень хорошая организация и организованность.
Мне всё очень понравилось. Если буду в скором времени в Брюсселе, то непременно обращюсь к вам за новыми экскурсиями.
Спасибо!
Натали
Мне все очень понравилось: компетентность экскурсовода, Натали, умение делать супер-фотографии, дружелюбность, пунктуальность и забота и очень хорошая организация и организованность.
Мне всё очень понравилось. Если буду в скором времени в Брюсселе, то непременно обращюсь к вам за новыми экскурсиями.
Спасибо!
Натали
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М
Неизгладимое впечатление оставила экскурсия «Европарламент и Евроквартал Брюсселя». Спасибо Наталии за высочайший профессионализм и безграничную любовь к своей работе. Я много путешествую. Требования к гиду высокие (я учитель - этим всё сказано!), а Наталия превзошла все мои ожидания. Спасибо большое!!!
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L
Наталия провела интереснейщую экскурсию, в ходе которой познакомила нас с политикой и историей современной Европы. Получили ответы на все наши вопросы было очень познавательно. Рекомендуем всем!
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Входит в следующие категории Брюсселя
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