1 отзыв оставили туристы

Дорогие друзья, добро пожаловать в Брюссель! Меня зовут Наталия, я живу в Брюсселе более 9 лет и часто ловлю себя на мысли, что он вызывает во мне все тот же восторг, что и в самом начале. Теперь Брюссель — мой дом, который я бесконечно люблю. Я, как историк по образованию и местный житель, помогу вам узнать этот удивительный город поближе. Стану не только вашим гидом, но и другом, который покажет известные и секретные места, поможет заглянуть в душу города и понять, чем он дышит и какие замечательные люди здесь живут. До встречи!