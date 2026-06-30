1 отзыв оставили туристы

История Брюсселя полна противоречий и неожиданностей.Этот город, когда-то вассальный, стал столицей объединенной Европы, где разместились руководящие органы ЕС, НАТО и других международных организаций.Во время экскурсии вы увидите Триумфальную арку Брюсселя,

Европейский квартал, Европарламент и парк Леопольд. Погрузитесь в мир еврократов и политиков, узнайте о работе Европарламента и посетите зал пленарных заседаний. На площади Люксембург сможете насладиться кофе или обедом с видом на Парламент

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я покажу вам не совсем обычный Брюссель, без кружевных площадей и пряничных домиков. Расскажу о классе людей, именуемых «еврократами» или политиками.

Брюссель — столица Бельгии, которую неофициально называют столицей Европы, потому что здесь находятся Европарламент, Еврокомиссия, совет Европы и другие институты. Вы сможете побывать в этих местах и узнаете, где собираются политики Европы, а также посетите зал пленарных заседаний Европарламента. Итак, в программе:

Триумфальная арка Брюсселя — около нее я расскажу об истории возникновения Бельгии как государства, о появлении и секретах арки.

— около нее я расскажу об истории возникновения Бельгии как государства, о появлении и секретах арки. Европейский квартал : вы побываете в месте средоточия европейской политики. Увидите Совет Европы (Консилиум), штаб-квартиру Еврокомиссии и другие здания управления Евросоюза. Поймете, почему Брюссель стал столицей Европы, и услышите об уникальности каждого здания для еврократов и политиков.

: вы побываете в месте средоточия европейской политики. Увидите Совет Европы (Консилиум), штаб-квартиру Еврокомиссии и другие здания управления Евросоюза. Поймете, почему Брюссель стал столицей Европы, и услышите об уникальности каждого здания для еврократов и политиков. Европарламент , где вы посетите зал пленарных заседаний и, если повезет, увидите евродепутатов за работой. Я раскрою легенды и мифы о коридорах власти в Брюсселе.

, где вы посетите зал пленарных заседаний и, если повезет, увидите евродепутатов за работой. Я раскрою легенды и мифы о коридорах власти в Брюсселе. Город ученых, или парк Леопольд — на прогулке вы узнаете, где и почему в Брюсселе есть своя «силиконовая долина», сколько Нобелевских лауреатов тут побывали.

— на прогулке вы узнаете, где и почему в Брюсселе есть своя «силиконовая долина», сколько Нобелевских лауреатов тут побывали. Площадь Люксембург — тут вы сможете попить кофе или насладится обедом в месте с видом на Парламент. На этой площади в Брюсселе любят обедать политики и парламентарии.

Организационные детали

Необходимо иметь при себе паспорт.