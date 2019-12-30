1 отзыв оставили туристы

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Брюссель — столица Европы

Погулять по Европейскому кварталу, посетить Европарламент и узнать о политической жизни города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе метро Шуман
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Наталия
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Наталия – Гид в Брюсселе
История 📖 противоречива и порой очень неожиданна.

Так, вечно вассальный Брюссель стал столицей объединенной Европы, где разместились руководящие органы ЕС, НАТО и других международных организаций.

Вы увидите связанные с ними достопримечательности 🏛️ и раскроете официальное лицо Брюсселя.
Брюссель — столица Европы
Брюссель — столица Европы

Что вас ожидает

Политический Брюссель
Я покажу вам не совсем обычный Брюссель, без кружевных площадей и пряничных домиков. Расскажу о классе людей, именуемых «еврократами», и раскрою места, где они работают и отдыхают. Итак, в программе экскурсии:

  • Площадь Шумана — центр Европейского квартала, где я расскажу о штаб-квартире комиссии «Берлаймонт», а также — о жизни и трудовых буднях работников Еврокомиссии.
  • Совет Европы — вы увидите необычное здание с двойным фасадом, где заседают министры объединенной Европы.
  • Парламентариум — интерактивный информационный центр, который в увлекательной форме познакомит вас с работой Евроинститутов.
  • Европарламент — вы не только рассмотрите снаружи этот футуристический дворец, но и побываете в зале пленарных заседаний и, если повезет, понаблюдаете за работой депутатов во время комиссий или заседаний.
  • Площадь Люксембург — средоточие ресторанов и кафе, любимых еврократами.

Организационные детали

Необходимо иметь при себе паспорт.

Брюссель — столица Европы
Брюссель — столица Европы
Брюссель — столица Европы
Брюссель — столица Европы
Брюссель — столица Европы
Брюссель — столица Европы
Брюссель — столица Европы
Брюссель — столица Европы
Брюссель — столица Европы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в районе метро Шуман.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Дорогие друзья, добро пожаловать в Брюссель! Меня зовут Наталия, я живу в Брюсселе более 9 лет и часто ловлю себя на мысли, что он вызывает во мне все тот же восторг, что и в самом начале. Теперь Брюссель — мой дом, который я бесконечно люблю. Я, как историк по образованию и местный житель, помогу вам узнать этот удивительный город поближе. Стану не только вашим гидом, но и другом, который покажет известные и секретные места, поможет заглянуть в душу города и понять, чем он дышит и какие замечательные люди здесь живут. До встречи!
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1 отзыв оставили туристы

30 декабря 2019
Остались чрезвычайно довольными от экскурсии с Натальей - "Брюссель-столица Европы". Наталия - достаточно и профессионально подготовленный гид, владеющей материалом и полнотой информации. Отдельное и огромное спасибо за возможность посетить с экскурсией здание Европарламента !!! Помимо профессионализма, Наталия - прекрасный человек и замечательный собеседник.

Наталия проводит ещё 1 экскурсию

Брюссель за один день!Брюссель за один день!Брюссель за один день!
130 за экскурсию
2.5 часа
35 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
Я покажу лучшие достопримечательности Брюсселя, избегая толп туристов. Гранд Пляс и Королевские галереи с их захватывающими историями, брюссельские граффити и здания в стиле модерн — вы прогуляетесь по самым красивым старинным улочкам. А еще попробуете вкуснейший шоколад и выпьете местного пива во всемирно известном баре «Делириум». Я с радостью поделюсь с вами знаниями о Бельгии и Брюсселе и раскрою средневековую и современную жизнь великолепной европейской столицы.

Необычные маршруты по Брюсселю

Брюссель БрейгеляБрюссель БрейгеляБрюссель Брейгеля
140 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Приглашаю пройти по следам художника Питера Брейгеля старшего в современном Брюсселе. Вы погуляете по Маролю — району Брейгеля, увидите церковь, где венчался и был похоронен живописец, найдете его образы на Ратуше и улочках вокруг площади Гран-Плас. Я расскажу, что общего между картинами Брейгеля и спектаклями брюссельских кукольников Тонов и почему Жак Брель упоминает Брейгеля в песне «Пиво». А еще вы посетите фольклорную пивную и ощутите ее необыкновенно веселую, праздничную атмосферу.
Ар-нуво БрюсселяАр-нуво БрюсселяАр-нуво Брюсселя
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Познакомиться с бельгийской школой модерна на авторской экскурсии по одному из трех ярких маршрутов
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Атмосферный БрюссельАтмосферный БрюссельАтмосферный Брюссель
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2 часа
4 отзыва
Погулять по колоритному району Лакен, посетить королевские парки и узнать о местной жизни
Приглашаю отдохнуть от шумного туристического центра Брюсселя и отправиться на душевную прогулку по старинному кварталу Лакен на севере Брюсселя. Окруженный каналом и королевскими садами, он покорит вас загадочным характером, изящной архитектурой и простой, но чудесной жизнью.
Брюссель в тарелкеБрюссель в тарелкеБрюссель в тарелке
скидка10%
€140
126 за экскурсию
3.5 часа
54 отзыва
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Известные символы Бельгии — пиво, шоколад и картошка фри. Но истинные гастрономические привязанности местных гораздо шире. «Мутная вода» в тарелке здесь тоже может быть любимым блюдом! Если вы хотите погрузиться в атмосферу Брюсселя, узнать байки, рецепты и менталитет бельгийцев, если любите открывать новые вкусы и сочетания, нам по пути. Вместе мы найдём, съедим и выпьем то, что расскажет о городе и стране больше, чем любая энциклопедия. Бок о бок с настоящими брюсселэрами!
История Брюсселя с XV века до наших днейИстория Брюсселя с XV века до наших днейИстория Брюсселя с XV века до наших дней
130 за экскурсию
3 часа
147 отзывов
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Я журналист, путешественник и хорошо представляю, что людям интересно в новом городе. За 3 часа я помогу вам составить о Брюсселе свое собственное впечатление и взять от него самое лучшее. Я расскажу вам об истории, проведу по всем must-see местам и покажу, куда бельгийцы сбегают от туристической суеты. В результате вы освоитесь в городе и легко решите, куда еще отправиться после нашей прогулки.

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