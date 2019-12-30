1 отзыв оставили туристы

Политический Брюссель Я покажу вам не совсем обычный Брюссель, без кружевных площадей и пряничных домиков. Расскажу о классе людей, именуемых «еврократами», и раскрою места, где они работают и отдыхают. Итак, в программе экскурсии:
Площадь Шумана — центр Европейского квартала, где я расскажу о штаб-квартире комиссии «Берлаймонт», а также — о жизни и трудовых буднях работников Еврокомиссии.
Совет Европы — вы увидите необычное здание с двойным фасадом, где заседают министры объединенной Европы.
Парламентариум — интерактивный информационный центр, который в увлекательной форме познакомит вас с работой Евроинститутов.
Европарламент — вы не только рассмотрите снаружи этот футуристический дворец, но и побываете в зале пленарных заседаний и, если повезет, понаблюдаете за работой депутатов во время комиссий или заседаний.
Площадь Люксембург — средоточие ресторанов и кафе, любимых еврократами.
Организационные детали
Необходимо иметь при себе паспорт.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала в районе метро Шуман.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Дорогие друзья, добро пожаловать в Брюссель! Меня зовут Наталия, я живу в Брюсселе более 9 лет и часто ловлю себя на мысли, что он вызывает во мне все тот же восторг, что и в самом начале. Теперь Брюссель — мой дом, который я бесконечно люблю. Я, как историк по образованию и местный житель, помогу вам узнать этот удивительный город поближе. Стану не только вашим гидом, но и другом, который покажет известные и секретные места, поможет заглянуть в душу города и понять, чем он дышит и какие замечательные люди здесь живут. До встречи!
Остались чрезвычайно довольными от экскурсии с Натальей - "Брюссель-столица Европы". Наталия - достаточно и профессионально подготовленный гид, владеющей материалом и полнотой информации. Отдельное и огромное спасибо за возможность посетить с экскурсией здание Европарламента !!! Помимо профессионализма, Наталия - прекрасный человек и замечательный собеседник.
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
Я покажу лучшие достопримечательности Брюсселя, избегая толп туристов. Гранд Пляс и Королевские галереи с их захватывающими историями, брюссельские граффити и здания в стиле модерн — вы прогуляетесь по самым красивым старинным улочкам. А еще попробуете вкуснейший шоколад и выпьете местного пива во всемирно известном баре «Делириум». Я с радостью поделюсь с вами знаниями о Бельгии и Брюсселе и раскрою средневековую и современную жизнь великолепной европейской столицы.
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Приглашаю пройти по следам художника Питера Брейгеля старшего в современном Брюсселе. Вы погуляете по Маролю — району Брейгеля, увидите церковь, где венчался и был похоронен живописец, найдете его образы на Ратуше и улочках вокруг площади Гран-Плас. Я расскажу, что общего между картинами Брейгеля и спектаклями брюссельских кукольников Тонов и почему Жак Брель упоминает Брейгеля в песне «Пиво». А еще вы посетите фольклорную пивную и ощутите ее необыкновенно веселую, праздничную атмосферу.
Познакомиться с бельгийской школой модерна на авторской экскурсии по одному из трех ярких маршрутов
Брюссель по праву гордится наследием в стиле ар-нуво, но в историческом центре такая архитектура — редкость, поэтому путешественники мало знакомы с брюссельским модерном. На примере самых выразительных и знаменитых построек вы узнаете, как внимание к цвету, материалу и согласованности деталей определило главные черты стиля, и взглянете на город с новой стороны.
Погулять по колоритному району Лакен, посетить королевские парки и узнать о местной жизни
Приглашаю отдохнуть от шумного туристического центра Брюсселя и отправиться на душевную прогулку по старинному кварталу Лакен на севере Брюсселя. Окруженный каналом и королевскими садами, он покорит вас загадочным характером, изящной архитектурой и простой, но чудесной жизнью.
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Известные символы Бельгии — пиво, шоколад и картошка фри. Но истинные гастрономические привязанности местных гораздо шире. «Мутная вода» в тарелке здесь тоже может быть любимым блюдом! Если вы хотите погрузиться в атмосферу Брюсселя, узнать байки, рецепты и менталитет бельгийцев, если любите открывать новые вкусы и сочетания, нам по пути. Вместе мы найдём, съедим и выпьем то, что расскажет о городе и стране больше, чем любая энциклопедия. Бок о бок с настоящими брюсселэрами!
Я журналист, путешественник и хорошо представляю, что людям интересно в новом городе. За 3 часа я помогу вам составить о Брюсселе свое собственное впечатление и взять от него самое лучшее. Я расскажу вам об истории, проведу по всем must-see местам и покажу, куда бельгийцы сбегают от туристической суеты. В результате вы освоитесь в городе и легко решите, куда еще отправиться после нашей прогулки.