2 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года Брюссель особенно красив, а прогулки по городу и посещение пивных доставят максимальное удовольствие.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Брюсселю, посвященную великому художнику Питеру Брейгелю старшему. Прогулка начнется у церкви Св. Николая XII века, где вы увидите фонтан Слепцы и вертеп «Рождество Христа

в Брюсселе». Далее вас ждут брейгелевские образы на улочках вокруг площади Гран-Плас и встреча с Писающим мальчиком. Вы узнаете о роли кукол и марионеток в истории города и посетите район Мароль, где жил и был похоронен Брейгель. На лифте подниметесь в Верхний город, чтобы насладиться видами Саблона и Горы Искусств. В завершение экскурсии вас ждут фольклорные пивные с изумительным местным пивом и историями о фольклорных праздниках Брюсселя

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Брейгель на улицах города

Прогулка начнется у церкви Св. Николая XII века. Я покажу вам фонтан Слепцы и вертеп «Рождество Христа в Брюсселе» с персонажами картин Брейгеля. Далее мы отправимся искать брейгелевские образы на симпатичных улочках вокруг центральной площади, попутно взглянув на главную «куклу» Брюсселя — Писающего мальчика. Я расскажу, какую роль играют куклы и марионетки в истории и современной жизни города. Вы ощутите воистину брейгелевский диапазон брюссельских кукол — от самых маленьких из вертепа до гигантов праздничных шествий.

Мароль и фольклорные пивные

Вы познакомитесь с Маролем — районом Брейгеля, где он венчался, жил и был похоронен. На лифте мы поднимемся из Мароля в Верхний город, где вы посетите популярный у богемы район Саблон, увидите Музей изящных искусств и погуляете по живописной Горе Искусств. В завершение мы заглянем в одну или две фольклорные пивные при театрах марионеток, где вы сможете попробовать изумительное местное пиво. Я расскажу историю необычных питейных заведений и местных фольклорных праздников, один из которых носит имя Брейгеля.

Организационные детали

Напитки в фольклорных пивных не включены в стоимость экскурсии.