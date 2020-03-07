2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Брейгель на улицах города

Прогулка начнется у церкви Св. Николая XII века. Я покажу вам фонтан Слепцы и вертеп «Рождество Христа в Брюсселе» с персонажами картин Брейгеля. Далее мы отправимся искать брейгелевские образы на симпатичных улочках вокруг центральной площади, попутно взглянув на главную «куклу» Брюсселя — Писающего мальчика. Я расскажу, какую роль играют куклы и марионетки в истории и современной жизни города. Вы ощутите воистину брейгелевский диапазон брюссельских кукол — от самых маленьких из вертепа до гигантов праздничных шествий.

Мароль и фольклорные пивные

Вы познакомитесь с Маролем — районом Брейгеля, где он венчался, жил и был похоронен. На лифте мы поднимемся из Мароля в Верхний город, где вы посетите популярный у богемы район Саблон, увидите Музей изящных искусств и погуляете по живописной Горе Искусств. В завершение мы заглянем в одну или две фольклорные пивные при театрах марионеток, где вы сможете попробовать изумительное местное пиво. Я расскажу историю необычных питейных заведений и местных фольклорных праздников, один из которых носит имя Брейгеля.