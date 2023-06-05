2 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, следуя по маршруту, связанному с жизнью и творчеством Питера Брейгеля старшего. Уникальные места и истории ждут вас
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Брюсселю, посвященную великому художнику Питеру Брейгелю старшему. Прогулка начнется у церкви Св. Николая XII века, где вы увидите фонтан Слепцы и вертеп «Рождество Христа читать дальшеуменьшить
в Брюсселе».
Далее вас ждут брейгелевские образы на улочках вокруг площади Гран-Плас и встреча с Писающим мальчиком.
Вы узнаете о роли кукол и марионеток в истории города и посетите район Мароль, где жил и был похоронен Брейгель. На лифте подниметесь в Верхний город, чтобы насладиться видами Саблона и Горы Искусств.
В завершение экскурсии вас ждут фольклорные пивные с изумительным местным пивом и историями о фольклорных праздниках Брюсселя
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года Брюссель особенно красив, а прогулки по городу и посещение пивных доставят максимальное удовольствие.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь Св. Николая
Фонтан Слепцы
Ратуша
Писающий мальчик
Музей изящных искусств
Гора Искусств
Описание экскурсии
Брейгель на улицах города
Прогулка начнется у церкви Св. Николая XII века. Я покажу вам фонтан Слепцы и вертеп «Рождество Христа в Брюсселе» с персонажами картин Брейгеля. Далее мы отправимся искать брейгелевские образы на симпатичных улочках вокруг центральной площади, попутно взглянув на главную «куклу» Брюсселя — Писающего мальчика. Я расскажу, какую роль играют куклы и марионетки в истории и современной жизни города. Вы ощутите воистину брейгелевский диапазон брюссельских кукол — от самых маленьких из вертепа до гигантов праздничных шествий.
Мароль и фольклорные пивные
Вы познакомитесь с Маролем — районом Брейгеля, где он венчался, жил и был похоронен. На лифте мы поднимемся из Мароля в Верхний город, где вы посетите популярный у богемы район Саблон, увидите Музей изящных искусств и погуляете по живописной Горе Искусств. В завершение мы заглянем в одну или две фольклорные пивные при театрах марионеток, где вы сможете попробовать изумительное местное пиво. Я расскажу историю необычных питейных заведений и местных фольклорных праздников, один из которых носит имя Брейгеля.
Организационные детали
Напитки в фольклорных пивных не включены в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Св. Николая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейла — ваш гид в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 175 туристов
Я живу в Брюсселе с 2004 года. Коллекционирую старинные открытки с видами Брюсселя. Пишу о нём в своём блоге. Можно сказать, что я брюссельский краевед.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Отличная экскурсия, очень логичная и хорошо структурированная. Лейла показала нам и Брюссель глазами Брейгеля, и Брейгеля глазами брюссельцев. Заявленная продолжительность экскурсии нас слегка напугала, но, как выяснилось, напрасно: мы не читать дальшеуменьшить
только гуляли по городу и слушали интересные истории, но и выпили пива в атмосферной пивной, и продегустировали хрустящее печенье спекулос - его пекли и во времена Брейгеля. Экскурсия понравится как знатокам творчества Брейгеля, так и любителям стрит-арта, истории, фольклора, кукол, кукольного театра и всего необычного.
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Анна
Это была наша вторая экскурсия с Лейлой, мы получили представление не только о творчестве Питера Брейгеля, о его жизни, и жизни в Брюсселе в частности, познакомились с архитектурой города, с читать дальшеуменьшить
особенностями национального менталитета бельгийцев. Наши экскурсии очень дополнили друг друга. Не будем пересказывать все что мы узнали, это лучше услышать из уст профессионала!) Мы получили ответы на все интересующие нас вопросы, ОЧЕНЬ рекомендуем начать знакомство с Бельгией под опытным руководством Лейлы!!! Мы в восторге!!! 🍺🍺🍺
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Д
Дмитрий
Лейла провела для нас две экскурсии в Брюсселе:"Брюссель и короли" и "Брюссель Брейгеля". Экскурсии очень хорошо дополняли друг друга и у нас сложилось цельное впечатление о Брюсселе. Лейла очень увлечённый и искренне любящий город человек. Мы узнали очень много нового и лучше поняли сложный и разнообразный Брюссель.
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Саша
Мы приехали в Брюссель на 5 дней и выбрали экскурсию с Лейлой в качестве нашево первого знакомства с городом. И мы не ошиблись. Лейла не только познакомила нас с Брейгелем но и показала нам город со всеми его секретными тупиками, архитектурными секретами и увлекательной историей. Надеемся встретиться снова:)
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А
Алекс
Взяло время прийти в себя после вашей сногсшибательной экскурсии. Хочется выразить вам восторг и восхищение. Большое спасибо за столь содержательное объяснение. Мы открыли для себя Брюссель с весьма неожиданной и приятной стороны. Здоровья вам и удачи! 🌹🌹🌹
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Наталия
На мой взгляд экскурсия очень мало информативна, совершенно неоправданно затянута. Только начало экскурсии внутри церкви святого Николая у вертепа заняло больше 30 минут. Вместо Брейгеля нам рассказывалось о куклах. На читать дальшеуменьшить
всю экскурсию 2 часов было бы предостаточно. При этом Лейла приятный человек, обладающий обширными знаниями. Мы задали много "побочных" вопросов, на которые она ответила. Но сама идея и структура экскурсии мне не понравилась. Возможно, на другой экскурсии осталось бы лучшее впечатление. Если вы не любите нудно и медленно, выберите что-то другое.