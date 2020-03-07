2 отзыва оставили туристы

Брейгель на улицах города Прогулка начнется у церкви Св. Николая XII века. Я покажу вам фонтан Слепцы и вертеп «Рождество Христа в Брюсселе» с персонажами картин Брейгеля. Далее мы отправимся искать брейгелевские образы на симпатичных улочках вокруг центральной площади, попутно взглянув на главную «куклу» Брюсселя — Писающего мальчика. Я расскажу, какую роль играют куклы и марионетки в истории и современной жизни города. Вы ощутите воистину брейгелевский диапазон брюссельских кукол — от самых маленьких из вертепа до гигантов праздничных шествий.
Мароль и фольклорные пивные Вы познакомитесь с Маролем — районом Брейгеля, где он венчался, жил и был похоронен. На лифте мы поднимемся из Мароля в Верхний город, где вы посетите популярный у богемы район Саблон, увидите Музей изящных искусств и погуляете по живописной Горе Искусств. В завершение мы заглянем в одну или две фольклорные пивные при театрах марионеток, где вы сможете попробовать изумительное местное пиво. Я расскажу историю необычных питейных заведений и местных фольклорных праздников, один из которых носит имя Брейгеля.
Организационные детали
Напитки в фольклорных пивных не включены в стоимость экскурсии.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала У церкви Св.Николая.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Это была наша вторая экскурсия с Лейлой, мы получили представление не только о творчестве Питера Брейгеля, о его жизни, и жизни в Брюсселе в частности, познакомились с архитектурой города, с особенностями национального менталитета бельгийцев. Наши экскурсии очень дополнили друг друга. Не будем пересказывать все что мы узнали, это лучше услышать из уст профессионала!) Мы получили ответы на все интересующие нас вопросы, ОЧЕНЬ рекомендуем начать знакомство с Бельгией под опытным руководством Лейлы!!! Мы в восторге!!! 🍺🍺🍺
Валентин
27 апреля 2019
Прекрасная экскурсия в прекрасном городе! Очень знающий и доброжелательный гид. Большое спасибо
Познакомиться с бельгийской школой модерна на авторской экскурсии по одному из трех ярких маршрутов
Брюссель по праву гордится наследием в стиле ар-нуво, но в историческом центре такая архитектура — редкость, поэтому путешественники мало знакомы с брюссельским модерном. На примере самых выразительных и знаменитых построек вы узнаете, как внимание к цвету, материалу и согласованности деталей определило главные черты стиля, и взглянете на город с новой стороны.
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
На прогулке по историческому центру Брюсселя мы поговорим не только о бельгийских королях, и вообще не только о монархах. Ведь все самое интересное в Брюсселе называется королевским: театры, музеи, гильдия арбалетчиков, Галереи Св. Юбера. Вы познакомитесь с дворцами, где короли жили, и церквями, где их крестили, венчали и отпевали, а также узнаете про шоколадников, пивных королей и королей-магов в рождественских вертепах.
Погулять по Европейскому кварталу, посетить Европарламент и узнать о политической жизни города
История противоречива и порой очень неожиданна. Так, вечно вассальный Брюссель стал столицей объединенной Европы, где разместились руководящие органы ЕС, НАТО и других международных организаций. Вы увидите связанные с ними достопримечательности и раскроете официальное лицо Брюсселя.
Погулять по колоритному району Лакен, посетить королевские парки и узнать о местной жизни
Приглашаю отдохнуть от шумного туристического центра Брюсселя и отправиться на душевную прогулку по старинному кварталу Лакен на севере Брюсселя. Окруженный каналом и королевскими садами, он покорит вас загадочным характером, изящной архитектурой и простой, но чудесной жизнью.
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Известные символы Бельгии — пиво, шоколад и картошка фри. Но истинные гастрономические привязанности местных гораздо шире. «Мутная вода» в тарелке здесь тоже может быть любимым блюдом! Если вы хотите погрузиться в атмосферу Брюсселя, узнать байки, рецепты и менталитет бельгийцев, если любите открывать новые вкусы и сочетания, нам по пути. Вместе мы найдём, съедим и выпьем то, что расскажет о городе и стране больше, чем любая энциклопедия. Бок о бок с настоящими брюсселэрами!
Я журналист, путешественник и хорошо представляю, что людям интересно в новом городе. За 3 часа я помогу вам составить о Брюсселе свое собственное впечатление и взять от него самое лучшее. Я расскажу вам об истории, проведу по всем must-see местам и покажу, куда бельгийцы сбегают от туристической суеты. В результате вы освоитесь в городе и легко решите, куда еще отправиться после нашей прогулки.