Перед вами раскроется многовековая история города с его королями и торговцами, монахами и фермерами, кварталами буржуа и аристократов. Вы узнаете, где Карл Маркс написал свой «Капитал», и побываете на площади, которую Виктор Гюго назвал самой красивой в Европе.
Бельгийская гастрономия
Мы расскажем, что такое муль-фрит, кубердон, спекулос, пом-кук, ватерзой, карбонад по-фламандски, и подскажем, где всё это стоит попробовать. Раскроем секреты традиционных напитков и монашеского траппистского пива.
Современная жизнь горожан
Вы познакомитесь с гедонистическим образом жизни брюссельцев. Узнаете, как сильно они любят праздники, и почувствуете пульс города.
Достопримечательности
Мы покажем известные на весь мир и маленькие семейные шоколадные дома, знаменитого «Писающего мальчика», крепостную стену 12 века, фасады в стиле ар-нуво, собор Святых Михаила и Гудулы и многое другое.
Организационные детали
После прогулки мы поможем вам составить программу дальнейших развлечений и поделимся местными лайфхаками
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тронной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Криста — ваша команда гидов в Брюсселе
Провели экскурсии для 14079 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
усиливая их впечатления и эмоции.
Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!». Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа.
Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
5 окт 2025
Евгения отлично провела экскурсию, очень правильно выстроила маршрут, 4 часа пролетели незаметно, прошли все знаковые места. Евгения охотно отвечала на любые вопросы, делилась своим мнением и рекомендациями. Больше спасибо, рекомендую
В
Виктор
14 июн 2025
Очень крутой гид. Полина, я точно, когда приеду еще раз увижусь с Вами. Много где был и много кого слушал, но Полина выше всяких похвал. Спасибо большое!!!
А
Алия
8 июн 2025
Хочу поблагодарить Полину за замечательную экскурсию! Благодаря её увлекательному рассказу и теплому подходу я посмотрела на Брюссель совершенно по-новому и дала этому городу ещё один шанс. Обязательно вернусь, чтобы открыть для себя и другие уголки Бельгии!
Елизавета
5 мая 2025
Сегодня состоялась наша экскурсия по Брюсселю, которая бесповоротно влюбила нас в этот город и все благодаря прекрасному и замечательному гиду Полине, которую не хотелось отпускать, а хотелось слушать еще и
еще) Очень советуем и рекомендуем данную экскурсию для знакомства с городом, но также уверены, что она откроет уже знающим Брюссель путешественникам много нового. В телефоне сотня фотографий и видео, а эмоций и впечатлений на всю жизнь) Маршрут продуман до мелочей, узнали всю историю страны, теперь знаем про всех королей Бельгии, где пить самое вкусное пиво, есть картошку и где покупать шоколад. Огромное спасибо!!