Экскурсия начинается у Королевского дворца и ведет в сердце Брюсселя. Гости узнают о многовековой истории города, увидят площадь, которую Виктор Гюго назвал самой красивой в Европе, и познакомятся с местной гастрономией. В программе также посещение собора Святых Михаила и Гудулы, крепостной стены 12 века и знаменитого «Писающего мальчика». Экскурсия завершается рекомендациями по дальнейшему отдыху в Брюсселе

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое

Перед вами раскроется многовековая история города с его королями и торговцами, монахами и фермерами, кварталами буржуа и аристократов. Вы узнаете, где Карл Маркс написал свой «Капитал», и побываете на площади, которую Виктор Гюго назвал самой красивой в Европе.

Бельгийская гастрономия

Мы расскажем, что такое муль-фрит, кубердон, спекулос, пом-кук, ватерзой, карбонад по-фламандски, и подскажем, где всё это стоит попробовать. Раскроем секреты традиционных напитков и монашеского траппистского пива.

Современная жизнь горожан

Вы познакомитесь с гедонистическим образом жизни брюссельцев. Узнаете, как сильно они любят праздники, и почувствуете пульс города.

Достопримечательности

Мы покажем известные на весь мир и маленькие семейные шоколадные дома, знаменитого «Писающего мальчика», крепостную стену 12 века, фасады в стиле ар-нуво, собор Святых Михаила и Гудулы и многое другое.

Организационные детали