Все экскурсии в Брюсселе
15 экскурсий в Брюсселе, 479 отзывов, скидки до 15%, цены от €20 до €195. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Брюсселе много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Бельгии как можно лучше
История Брюсселя с XV века до наших дней
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Я журналист, путешественник и хорошо представляю, что людям интересно в новом городе. За 3 часа я помогу вам составить о Брюсселе свое собственное впечатление и взять от него самое лучшее. Я расскажу вам об истории, проведу по всем must-see местам и покажу, куда бельгийцы сбегают от туристической суеты. В результате вы освоитесь в городе и легко решите, куда еще отправиться после нашей прогулки.
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Узнать и полюбить город за 2 часа
Королевский и ремесленнический, Брюссель удивляет контрастами архитектурных стилей и духом разных эпох. Вы откроете для себя разные грани города, узнаете, что в нём можно охарактеризовать эпитетом «самый» и что тут есть такого, чего больше нигде не найти. Калейдоскоп из величественных и забавных памятников и фонтанов, роскошных дворцов, прилавков антикварных рынков и комиксов на исторических стенах ждёт вас в Брюсселе вместе с рассказом о жизни города в прошлом и сегодня.
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Охватить главные достопримечательности столицы Европы в центре и за его пределами
Брюссель устроен сложно, и уловить его облик сразу практически невозможно. Эта прогулка поможет вам понять город и увидеть его уголки, куда редко доезжают обычные туристы. Я проведу вас от Гран-Пляс до антикварного района Саблон, расскажу об истоках ар-нуво и постараюсь сделать так, чтобы Брюссель стал для вас настоящим открытием!
скидка15%
€140€119 за экскурсию
3.5 часа
Брюссель в тарелке
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Известные символы Бельгии — пиво, шоколад и картошка фри. Но истинные гастрономические привязанности местных гораздо шире. «Мутная вода» в тарелке здесь тоже может быть любимым блюдом! Если вы хотите погрузиться в атмосферу Брюсселя, узнать байки, рецепты и менталитет бельгийцев, если любите открывать новые вкусы и сочетания, нам по пути. Вместе мы найдём, съедим и выпьем то, что расскажет о городе и стране больше, чем любая энциклопедия. Бок о бок с настоящими брюсселэрами!
Брюссель за один день!
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
Я покажу лучшие достопримечательности Брюсселя, избегая толп туристов. Гранд Пляс и Королевские галереи с их захватывающими историями, брюссельские граффити и здания в стиле модерн — вы прогуляетесь по самым красивым старинным улочкам. А еще попробуете вкуснейший шоколад и выпьете местного пива во всемирно известном баре «Делириум». Я с радостью поделюсь с вами знаниями о Бельгии и Брюсселе и раскрою средневековую и современную жизнь великолепной европейской столицы.
Атмосферный Брюссель
Погулять по колоритному району Лакен, посетить королевские парки и узнать о местной жизни
Приглашаю отдохнуть от шумного туристического центра Брюсселя и отправиться на душевную прогулку по старинному кварталу Лакен на севере Брюсселя. Окруженный каналом и королевскими садами, он покорит вас загадочным характером, изящной архитектурой и простой, но чудесной жизнью.
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!
Погулять по руинам старинного аббатства Виллер-ла-Виль и разгадать секреты бельгийской души
Съездить в Бельгию и не побывать в Валлонии — значит, узнать страну только наполовину. Ведь именно в этом скромном, но удивительно красивом регионе скрывается исконный дух Бельгии: вы насладитесь очарованием местных деревушек, исследуете древнее аббатство и услышите о жизни валлонцев.
Многоликий Брюссель
От Средневековья до современности — всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
На экскурсии со мной вы увидите Брюссель фламандским средневековым городом с неописуемо красивыми готическими церквями и ратушей или новым королевством с прекрасными классическими дворцами или современной столицей Европейского союза и Штаб квартиры НАТО.
Брюссель — столица Европы
Погулять по Европейскому кварталу, посетить Европарламент и узнать о политической жизни города
История противоречива и порой очень неожиданна. Так, вечно вассальный Брюссель стал столицей объединенной Европы, где разместились руководящие органы ЕС, НАТО и других международных организаций. Вы увидите связанные с ними достопримечательности и раскроете официальное лицо Брюсселя.
Брюссель и короли
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
На прогулке по историческому центру Брюсселя мы поговорим не только о бельгийских королях, и вообще не только о монархах. Ведь все самое интересное в Брюсселе называется королевским: театры, музеи, гильдия арбалетчиков, Галереи Св. Юбера. Вы познакомитесь с дворцами, где короли жили, и церквями, где их крестили, венчали и отпевали, а также узнаете про шоколадников, пивных королей и королей-магов в рождественских вертепах.
Брюссель Брейгеля
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Приглашаю пройти по следам художника Питера Брейгеля старшего в современном Брюсселе. Вы погуляете по Маролю — району Брейгеля, увидите церковь, где венчался и был похоронен живописец, найдете его образы на Ратуше и улочках вокруг площади Гран-Плас. Я расскажу, что общего между картинами Брейгеля и спектаклями брюссельских кукольников Тонов и почему Жак Брель упоминает Брейгеля в песне «Пиво». А еще вы посетите фольклорную пивную и ощутите ее необыкновенно веселую, праздничную атмосферу.
Брюссель в шоколаде
Познакомиться с производством шоколадной фабрики и побывать на мастер-классе бельгийских шоколатье
Шоколадные дворцы, шоколадный кролик, шоколадный мальчик, шоколадная страна — приглашаю вас не только погрузиться в средневековый Брюссель, но и узнать, как делается самый вкусный сувенир, который вы когда-либо привозили из путешествия. Мастер-класс позволит воочию увидеть традиционные технологии шоколатье, снять на видео настоящие реки и фонтаны горячего десерта, а после сделать свои трюфели и конфеты, плитки и шоколадные фигурки.
Ар-нуво Брюсселя
Познакомиться с бельгийской школой модерна на авторской экскурсии по одному из трех ярких маршрутов
Брюссель по праву гордится наследием в стиле ар-нуво, но в историческом центре такая архитектура — редкость, поэтому путешественники мало знакомы с брюссельским модерном. На примере самых выразительных и знаменитых построек вы узнаете, как внимание к цвету, материалу и согласованности деталей определило главные черты стиля, и взглянете на город с новой стороны.
Добро пожаловать в Брюссель!
Познакомиться с историей, архитектурой и традициями города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите все знаковые достопримечательности бельгийской столицы, разгадаете ее тайны и расшифруете загадочные символы на фасадах домов. Попробуете местные блюда и ощутите легкую, изысканную и немного сумасшедшую атмосферу Брюсселя.
Брюссель для детей
Открыть загадочное «сердце Европы»: экскурсия с интересными заданиями, вопросами и историями
Мальчишек и девчонок вместе с родителями приглашаем весело погулять и раскрыть тайны и загадки Брюсселя! Каждый маленький участник получит папку с интересными задачками, вопросами, картинками и историями, чтобы знакомство с городом проходило интересно, а в юных головах закрепились новые знания.