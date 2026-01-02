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гармонично объединив историю, архитектуру и гастрономическую часть. Экскурсия получилась невероятно познавательной, живой и увлекательной. Нам было очень интересно слушать Вас, а то, что даже дети вернулись под большим впечатлением - это лучшая оценка Вашей работы! Мы получили огромное удовольствие от того, что программа была не только «вкусной», но и невероятно глубокой с точки зрения истории и характера города. Вы подарили нам незабываемые эмоции.

Отдельное спасибо за Ваши невероятно вкусные подарки. Ваша внимательность к деталям и желание сделать нашу прогулку по-настоящему особенной просто покорили нас!

Будем с теплотой вспоминать нашу прогулку и с нетерпением ждать новой встречи в Брюсселе, чтобы продолжить наше знакомство с этим удивительным городом вместе с Вами!