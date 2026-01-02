Индивидуальная
до 7 чел.
История Брюсселя с XV века до наших дней
Узнайте Брюссель с новой стороны: от площади Гранд-Плас до уютных улочек с рыбными ресторанами и дизайнерскими бутиками
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Город пива и шоколада, искусства и архитектуры. Ваша экскурсия будет эффективной: всё успеете, увидите, попробуете. В вашем распоряжении мои знания и опыт
Завтра в 14:30
10 авг в 10:00
от €380 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Брюссель за один день
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя: Гранд Пляс, Королевские галереи, граффити, шоколад и пиво в баре «Делириум». Уникальная экскурсия по старинным улочкам
Начало: На Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
от €170 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Брюссель за 2 часа
Добро пожаловать в Брюссель! За 2 часа вы увидите знаменитые дворцы, попробуете шоколад и узнаете тайны города. Погрузитесь в атмосферу столицы Европы
Начало: У метро Trône
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€40 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя (в мини-группе)
Разобраться в городе-головоломке - и полюбить его
Начало: На Тронной площади
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€72 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ар-нуво Брюсселя
Индивидуальная прогулка по Брюсселю с погружением в ар-нуво. Уникальные маршруты и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: Зависит от выбранного маршрута
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Брюсселем каждый день
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте его историю и секреты. В программе: Королевский дворец, Гран-Плас, Писающий мальчик и многое другое
Начало: На Тронной площади, около Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель и короли
Прогулка по Брюсселю, где королевские дворцы, музеи и театры расскажут вам историю города и его монархов. Узнайте о бельгийских королях и их влиянии на культуру
Начало: У Королевского дворца
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
от €160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Весь Брюссель за 3 часа
Попасть под очарование средневековых площадей и модерна, дворцов, легенд, шуток и шоколада
Начало: Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€60 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Многоликий Брюссель
От Средневековья до современности - всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €190 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель
Погрузиться в мир традиционных вкусов и захватывающей атмосферы города
Начало: На площади Grand Place
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Европарламент и евроквартал Брюсселя
Откройте для себя политический центр Европы! Узнайте о жизни еврократов, посетите Европарламент и насладитесь атмосферой Брюсселя
Начало: В парке Пятидесятилетия
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Брюсселем
Увлекательная прогулка по Брюсселю: от Королевского дворца до Гран-Плас. Узнайте о местной культуре и традициях, наслаждаясь видами города
Начало: У конного памятника Леопольду II на Тронной площад...
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель Брейгеля
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, следуя по маршруту, связанному с жизнью и творчеством Питера Брейгеля старшего. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: У церкви Св. Николая
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Брюсселю с дегустацией бельгийского пива
Добро пожаловать в Брюссель! Увидим Королевский дворец, Писающего мальчика и насладимся бельгийским пивом в историческом центре
Начало: У башни Бельфор на центральной площади
3 сен в 10:30
4 сен в 10:30
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя
Разобраться в городе-головоломке - и полюбить его
Начало: На Тронной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель: сюр или реализм
Вас ждёт уникальная прогулка по Брюсселю, где сюрреализм переплетается с историей. Узнайте, как искусство Магритта и Дельво изменило облик города
Начало: На Дворцовой площади
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель
Начало: Гранд Плейс
Расписание: Кадый день в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€49 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Брюссель в тарелке
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
11 авг в 12:00
12 авг в 12:00
от €155 за всё до 8 чел.
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Начало: Рю дю Трон, Брюссель
Расписание: каждый день в 15:00
€40 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель! Групповая экскурсия
Погрузиться в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы города
Начало: На площади Grand Place
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€62 за человека
Аудиогид
Прогулка по Брюсселю с аудиогидом в вашем смартфоне
Перелистать яркие страницы истории бельгийской столицы и увидеть главные достопримечательности
Начало: У ворот Халле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Брюссель
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя: Гранд Пляс, рождественские ярмарки и знаменитый бельгийский шоколад ждут вас
Начало: На Центральном вокзале (Central station)
Завтра в 15:30
10 авг в 15:30
от €160 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Брюссель: от великих мастеров до современных тусовщиков
Начало: Королевская площадь, у статуи герцога Булонского (...
€200 за человека
Индивидуальная
Брюссель для своих: обзорная экскурсия
Откройте для себя Брюссель с его архитектурой, легендами и уникальным стилем. Прогулка по главным достопримечательностям города
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€400 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Два города: Брюссель и Антверпен за один день
Начало: Ваша локация
€750 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 2 янв 2026
Оригинально, интересно! Благодарим Евгению за содержательное повествование о культуре бельгийцев и погружение в историю Брюсселя!
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Брюссель на вкус: это было не просто вкусно, это было гениально!
Наш гурме-тур по Брюсселю превратился в настоящее гастрономическое приключение, и
Наш гурме-тур по Брюсселю превратился в настоящее гастрономическое приключение, и
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С
Экскурсия началась в 13-00 и продолжалась до позднего вечера! Полное погружение в жизнь Брюсселя, начиная от исторических фактов до местных
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Все прошло замечательно! великолепная экскурсия, наполненная историческими справками, подкрепленная комфортным передвижением и потрясающими видами города. без суеты, размеренно, увлекательно, вкусно. кажется мы объяли необъятное за несколько часов.
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В
Елена великолепный гид! Она рассказывала истории как будто мы сидим за чашкой пива с друзьями, и нам наш друг рассказывает познавательные истории. Было очень приятно, понятно а еще и вкусно!
Спасибо Елене за знакомство с Брюсселем.
Спасибо Елене за знакомство с Брюсселем.
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А
Евгения, одна из лучших гидов, которые я встречал! дешевная вовлеченная🙏🙏🙏
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Спасибо Елене. Вы увлекательный рассказчик, 3 часа пролетели как пара минут. За это время мы не только прошли весь исторический центр Брюсселя, но и успели перекусить знаменитой бельгийской картошкой фри!
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В
Приехали в Брюссель на один день, экскурсию проводил молодой парень Нвер. Очень грамотный и приятный, рассказал все интересующиеся детали и
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Александра, огромное спасибо за этот чудесный променад!
Наша семья осталась в полном восторге. Вы - настоящий профессионал, учли все наши пожелания,
Наша семья осталась в полном восторге. Вы - настоящий профессионал, учли все наши пожелания,
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A
Посетили интересные места, гид замечательный, очень интересный город и гид смог передать атмосферу Брюсселя! Отличная экскурсия.
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Всего 812 отзывов в Брюсселе
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Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю
Самые популярные экскурсии в Брюсселе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26:
Что посмотреть в Брюсселе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в августе 2026
Сейчас в Брюсселе можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 12 до 750. Туристы уже оставили гидам 812 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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