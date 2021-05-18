Полезная информация о Льеже

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Местное время в Льеже
21:1724
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇪 Бельгия
Название городаЛьеж
По-английскиLiege
Население города182 597 чел.
АэропортБирсет LGG
Часовой поясEurope/Brussels
Средняя высота66 м. от уровня моря

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