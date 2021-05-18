Полезная информация о Льеже
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Местное время в Льеже
21:1724
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇪 Бельгия
|Название города
|Льеж
|По-английски
|Liege
|Население города
|182 597 чел.
|Аэропорт
|Бирсет LGG
|Часовой пояс
|Europe/Brussels
|Средняя высота
|66 м. от уровня моря
Где находится Льеж на карте
Льеж