Полезная информация о Бельгии
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Флаг Бельгии
|Название
|Бельгия
|Эмодзи флаг
|🇧🇪
|Полное название
|Королевство Бельгии
|По-английски
|Belgium
|Столица
|Брюссель
|Города
|Список городов
|Валюта
|Евро
|Площадь
|32 545 км²
|Население
|11 250 585 чел.
|Телефонный код
|+32
|Код ISO
|BE
|Основной домен
|.BE
|Соседние страны
|🇩🇪 Германия🇱🇺 Люксембург🇳🇱 Нидерланды🇫🇷 Франция
Где находится Бельгия на карте
Бельгия
Популярные экскурсии в Бельгии
4.8
51 отзыв
€
20
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Вас ждёт интересная прогулка по Брюсселю в сопровождении профессионального гида, который расскажет основную информацию о городе, чем заняться, куда сх...
4.1
7 отзывов
€
66
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Вас ждет путешествие на поезде из Брюсселя в средневековый музей под открытым небом – город Брюгге. Вместе, мы будем гулять по историческому центру ср...
5
2 отзыва
€
200
за чел.
Вы впервые в Антверпене и теряетесь в догадках, куда пойти и что посмотреть? Тогда приходите на нашу экскурсию по историческим местам старинного город...
5
30 отзывов
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150
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Моя главная задача - за 2, 5 часа изменить ваше представление о строгом, политическом Брюсселе! Я познакомлю вас с главными достопримечательностями, т...
€
385
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Прогуливаясь по достопримечательностям Антверпена в неспешном ритме, непередаваемо приятно зайти в какой-то момент в уютный ресторанчик, съесть что-то...