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Полезная информация о Бельгии

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Флаг Бельгии
Флаг Бельгии
НазваниеБельгия
Эмодзи флаг🇧🇪
Полное названиеКоролевство Бельгии
По-английскиBelgium
СтолицаБрюссель
ГородаСписок городов
ВалютаЕвро
Площадь32 545 км²
Население11 250 585 чел.
Телефонный код+32
Код ISOBE
Основной домен.BE
Соседние страны🇩🇪 Германия🇱🇺 Люксембург🇳🇱 Нидерланды🇫🇷 Франция

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Бельгия

Популярные экскурсии в Бельгии

Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
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51 отзыв
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за чел.
Вас ждёт интересная прогулка по Брюсселю в сопровождении профессионального гида, который расскажет основную информацию о городе, чем заняться, куда сх...
Брюссель
Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии.
Брюгге и Гент в один день. Жемчужины Фландрии.
4.1
7 отзывов
66
за чел.
Вас ждет путешествие на поезде из Брюсселя в средневековый музей под открытым небом – город Брюгге. Вместе, мы будем гулять по историческому центру ср...
Брюгге
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива.
Первое знакомство с Антверпеном. Дегустация пива.
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2 отзыва
200
за чел.
Вы впервые в Антверпене и теряетесь в догадках, куда пойти и что посмотреть? Тогда приходите на нашу экскурсию по историческим местам старинного город...
Антверпен
Брюссель за один день!
Брюссель за один день!
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30 отзывов
150
за чел.
Моя главная задача - за 2, 5 часа изменить ваше представление о строгом, политическом Брюсселе! Я познакомлю вас с главными достопримечательностями, т...
Брюссель
Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена.
Гастрономическое путешествие по историческому центру Антверпена.
385
за чел.
Прогуливаясь по достопримечательностям Антверпена в неспешном ритме, непередаваемо приятно зайти в какой-то момент в уютный ресторанчик, съесть что-то...
Антверпен
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