Полезная информация о Лёвене

Что нужно знать о Лёвене: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Лёвене
22:1714
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇪 Бельгия
Название городаЛёвен
По-английскиLeuven
Население города92 892 чел.
Часовой поясEurope/Brussels
Средняя высота28 м. от уровня моря

Где находится Лёвен на карте

Популярные экскурсии в Лёвене

Лёвен — хранящий дух Фландрии
Лёвен — хранящий дух Фландрии
5
4 отзыва
120
за чел.
Прогуляться по одному из крупнейших образовательных центров Бельгии

Поиск и сравнение цен на туры