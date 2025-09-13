Погрузитесь в историю Несебра, города сорока церквей, и насладитесь атмосферными фотосессиями среди древних улочек и морских пейзажей
Несебр - это город, который пережил множество эпох и сохранил уникальные памятники архитектуры. На фотопрогулке можно увидеть знаменитые церкви, морскую набережную и античный амфитеатр. Каждый уголок этого города - идеальное место для атмосферных фотографий. Путешествие начинается от вашего отеля и продолжается на автомобиле, завершаясь морской прогулкой. Откройте для себя старый Несебр через объектив камеры и создайте незабываемые воспоминания
Лучшее время для фото-прогулки по старому Несебру - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а море создает идеальные условия для прогулок и фотосессий. Май и сентябрь также подходят для посещения, когда температура воздуха комфортная, а туристов меньше. В остальное время года, хотя и возможно насладиться атмосферой города, стоит учитывать более прохладную погоду и ограниченные часы солнечного света.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церкви Несебра
Морская набережная
Античный амфитеатр
Описание фото-прогулки
Город сорока церквей
На экскурсии по Несебру вы узнаете, как во времена наивысшего расцвета Болгарского государства этот клочек земли, со всех сторон омываемый морем и лишь тонким перешейком соединенный с материком, стал городом сорока церквей. Я расскажу вам, в какие эпохи они были построены и почему о Несебре лучше узнавать через историю об этих церквях. Порт, морская набережная, античный амфитеатр, уютные и живописные уголки старинных улочек в окружении архаичных домов, а также некоторая изолированность от материка — все это создает идеальные условия для атмосферных фотопрогулок.
Морское путешествие
Если по ходу прогулки вы захотите подкрепиться или просто выпить чашечку кофе с видом на море, я порекомендую вам лучшие места с самыми эффектными видами и правильным меню. А завершит экскурсию прогулка на кораблике до Солнечного берега или Святого Власа.
Организационные детали
Место начала экскурсии — перед вашим отелем в Бургасе, Солнечном Береге, Созополе, Приморско, Равде или других окрестных местах, откуда до Несебра мы доедем на автомобиле. По завершению экскурсии мы можем вернуться к месту встречи.
Продолжительность экскурсии 2,5-3 часа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В точке сбора у входа в старый Несебр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Несебр
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 710 туристов
Здравствуйте! Вместе с коллегами-единомышленниками я веду экскурсии по Болгарии и соседним странам (Греции и Турции). Местом отправления экскурсий обычно является город Бургас, но при необходимости мы можем подъехать за вами читать дальшеуменьшить
в любое место на побережье или в Бургасской области: Солнечный берег, Святой Влас, Несебр, Созополь, Приморско, Царево и т. д.
Среди нас есть гиды, которые могут провести экскурсии на русском, болгарском, английском и польском языках. Все автомобили, на которых проводятся экскурсии в хорошем техническом состоянии, с работающим кондиционером.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Полина
Древний город Несебр 🏰 Включён в список ЮНЕСКО ✅ Находится на Черноморском побережье Болгарии в очень живописном месте, это рай для всех любителей средневековых церквей в византийском стиле, древних икон читать дальшеуменьшить
13 века и фресок 11 века. Я не первый раз в Несебре, в этот раз открыла для себя всю эту красоту внутри храмов, фрески, очень хорошо сохранившиеся до наших дней, также посетила Археологический музей с экспонатами древнеримской эпохи. Получила так много эстетического удовольствия, конечно благодаря чудесному гиду Алексею и его интересному рассказу 🔥💯, спасибо, это была прекрасная экскурсия 🌹 Также хочу отметить, что Алексей встретил меня на машине в месте моего проживания и отвëз обратно после экскурсии 👍
Вам был полезен этот отзыв?
А
Ася
Экскурсия в Несебр была очень впечатляющей и запоминающей. История города, его древняя уникальная архитектура, церкви и храмы -все поразило и взволновало. Восхитилась росписями в церкви Св. Стефания. Потрясла сила веры и читать дальшеуменьшить
духа православных. Особое спасибо гиду Алексею. Он очень ненавязчиво рассказывал, отвечал интересно на мои многочисленные вопросы. Очень подкупили его внимание и забота. Благодарю Вас,Алексей и До новых встреч в Болгарии ¨! Анаcтасия
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Несебр
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка по старому Несебру»