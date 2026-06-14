Выбирайте и другие экскурсии в Несебре

Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Несебра)
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив древние крепости и природные чудеса. Узнайте о Кирилле и Мефодии, средневековых битвах и римских находках
Экскурсия начинается с посещения Чудните скали у озера Цонево, где природные образования напоминают песочный замок. Далее путь лежит к крепости Овеч, где расскажут о средневековых сражениях. В Плиске увидите базилику 9 века и узнаете о работе Кирилла и Мефодия. Мадарский конник впечатлит своим величием. Завершает поездку обед в уютном селе и посещение места раскопок с римскими артефактами
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для посещения, когда поток туристов снижается, а температура остаётся приятной. В остальные месяцы, хотя погода может быть менее предсказуемой, экскурсия всё равно возможна, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Чудните скали
Крепость Овеч
Базилика в Плиске
Мадарский конник
Описание экскурсии
Чудните скали — природный феномен Болгарии
Дорога из Бургаса (или любого курорта в окрестностях) до первого объекта займет около часа. Итак, сначала вы посетите озеро Цонево, где и находятся причудливые природные образования — Чудните скали. Их не часто можно встретить в путеводителях, но место весьма живописно, а снимки на фоне скал, напоминающих башни песочного замка, могут стать прекрасным украшением вашей фотоколлекции.
Немного о средневековых батальях
Затем я отвезу вас к каменному плато, где в средние века стояла стратегически важная крепость Овеч с мощными каменными лестницами и висячими мостами. Здесь поговорим об эпохе 12-14 веков, византийских набегах на Болгарское царство и значении ландшафта, который не раз выручал государство, спасая от наступления вражеских войск.
Плиска — древняя столица Первого Болгарского царства
Самое интересное здесь — это развалины базилики 9 века. Вы узнаете, как, построенная сразу после крещения Болгарии, она стала крупнейшим епископским центром на Балканах и получила статус болгарской «матери христианской веры». Увидите масштабные работы по воссозданию базилики, а рядом осмотрите сохранившиеся стены монастырских келий, где речь пойдет о прославленных братьях Кирилле и Мефодии, живших и работавших именно здесь над созданием кириллицы.
Мадарский конник
В завершение вы посетите еще одно удивительное место — отвесную скалу, где в память о победе над византийцами болгарский хан Тервел в начале 8 века повелел выбить в камне свое изображение в натуральный рост. Так появился Мадарский конник, который по сей день смотрит на всех с высоты в несколько десятков метров.
Обед в уютном заведении и кое-что еще
Пообедав в замечательном ресторанчике в маленьком болгарском селе, вы отправитесь в обратный путь по живописному серпантину вдоль моря. А напоследок вас ждет небольшой сюрприз. Вы побываете на месте раскопок, где совсем недавно обнаружили остатки римского присутствия, с фундаментами церквей, купелями и врытыми в землю огромными амфорами. Кроме того, здесь вы откроете сказочный вид на белые скалы и бескрайнюю морскую гладь.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
Я встречу вас в отелях Бургаса, Солнечного берега, Несебра, Созополя, Приморско, Помория и других курортов в окрестностях Бургаса, а также из Обзора и Бялы. И после экскурсии отвезу обратно.
Я могу заехать за вами в Золотые пески, но трансфер займет больше времени, поэтому этот вариант возможен за дополнительную плату и по предварительной договоренности.
В стоимость не включен обед и входные билеты в парк «Мадарский конник» — 2,5 евро с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Несебр
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 196 туристов
Меня зовут Юлия, я гид-экскурсовод. Я вожу путешественников в такие места Болгарии, которых не найти в обычных путеводителях. Со мной вы услышите истории и легенды Бургаса, познакомитесь с потрясающей и читать дальшеуменьшить
здоровой местной кухней, ремеслами, традициями и архитектурой. Я живу в Болгарии и изучаю ее вот уже десять лет, хорошо говорю по-болгарски, много читаю об истории страны, люблю ее поэзию и дружу с местными этнографами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Людмила
Добрый день всем! 🌞 Хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Юлию за великолепную экскурсионную программу и порекомендовать ее всем выбирающим маршруты по солнечной Болгарии. 🌹 Все было шедеврально! 🤗😇🤗 Самые яркие эмоции, впечатления и кадры теперь с нами навсегда. 😍 Будущие экскурсии только С Юлией! 💫🔥💫 Еще раз благодарим за прекрасно проведенное время! ❤️🌹❤️
+2
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо!
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Ирина
1) Юлия очень доброжелательный, компанейский человек и грамотный специалист, который не только много знает, но и способен с первых минут экскурсии заинтересовать и увлечь экскурсантов историей Болгарии, и удерживать их читать дальшеуменьшить
внимание все часы мероприятия. Действительно очень интересно было все время даже вреднючему 14летнему подростку. 2) Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Все очень удобно. 3) Юлия знает где можно хорошо отдохнуть и вкусно перекусить, где можно купить симпатичный сувенир. Все это делает экскурсию лёгкой, очень интересной и незабываемой. Большое спасибо Юлии. Очень надеемся не раз поехать с ней на экскурсию.
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