Выбирайте и другие экскурсии в Несебре

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для посещения, когда поток туристов снижается, а температура остаётся приятной. В остальные месяцы, хотя погода может быть менее предсказуемой, экскурсия всё равно возможна, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу.

Экскурсия начинается с посещения Чудните скали у озера Цонево, где природные образования напоминают песочный замок. Далее путь лежит к крепости Овеч, где расскажут о средневековых сражениях. В Плиске увидите базилику 9 века и узнаете о работе Кирилла и Мефодия. Мадарский конник впечатлит своим величием. Завершает поездку обед в уютном селе и посещение места раскопок с римскими артефактами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чудните скали — природный феномен Болгарии

Дорога из Бургаса (или любого курорта в окрестностях) до первого объекта займет около часа. Итак, сначала вы посетите озеро Цонево, где и находятся причудливые природные образования — Чудните скали. Их не часто можно встретить в путеводителях, но место весьма живописно, а снимки на фоне скал, напоминающих башни песочного замка, могут стать прекрасным украшением вашей фотоколлекции.

Немного о средневековых батальях

Затем я отвезу вас к каменному плато, где в средние века стояла стратегически важная крепость Овеч с мощными каменными лестницами и висячими мостами. Здесь поговорим об эпохе 12-14 веков, византийских набегах на Болгарское царство и значении ландшафта, который не раз выручал государство, спасая от наступления вражеских войск.

Плиска — древняя столица Первого Болгарского царства

Самое интересное здесь — это развалины базилики 9 века. Вы узнаете, как, построенная сразу после крещения Болгарии, она стала крупнейшим епископским центром на Балканах и получила статус болгарской «матери христианской веры». Увидите масштабные работы по воссозданию базилики, а рядом осмотрите сохранившиеся стены монастырских келий, где речь пойдет о прославленных братьях Кирилле и Мефодии, живших и работавших именно здесь над созданием кириллицы.

Мадарский конник

В завершение вы посетите еще одно удивительное место — отвесную скалу, где в память о победе над византийцами болгарский хан Тервел в начале 8 века повелел выбить в камне свое изображение в натуральный рост. Так появился Мадарский конник, который по сей день смотрит на всех с высоты в несколько десятков метров.

Обед в уютном заведении и кое-что еще

Пообедав в замечательном ресторанчике в маленьком болгарском селе, вы отправитесь в обратный путь по живописному серпантину вдоль моря. А напоследок вас ждет небольшой сюрприз. Вы побываете на месте раскопок, где совсем недавно обнаружили остатки римского присутствия, с фундаментами церквей, купелями и врытыми в землю огромными амфорами. Кроме того, здесь вы откроете сказочный вид на белые скалы и бескрайнюю морскую гладь.

Организационные детали