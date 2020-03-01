Выбирайте и другие экскурсии в Несебре

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История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы

Юлия
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Юлия – ваш гид
Вы рассмотрите «песочный замок» Чудните скали, а в старинной крепости услышите о тонкостях сопротивления средневековым захватчикам.

Побываете на том самом месте, где Кирилл и Мефодий работали над знаменитой азбукой.

А также узнаете о «матери христианской веры» на Балканах и увидите недавние находки из мира Древнего Рима.
155 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса

Что вас ожидает

Чудните скали — природный феномен Болгарии
Дорога из Бургаса (или любого курорта в окрестностях) до первого объекта займет около часа. Итак, сначала вы посетите озеро Цонево, где и находятся причудливые природные образования — Чудните скали. Их не часто можно встретить в путеводителях, но место весьма живописно, а снимки на фоне скал, напоминающих башни песочного замка, могут стать прекрасным украшением вашей фотоколлекции.

Немного о средневековых батальях
Затем я отвезу вас к каменному плато, где в средние века стояла стратегически важная крепость Овеч с мощными каменными лестницами и висячими мостами. Здесь поговорим об эпохе 12-14 веков, византийских набегах на Болгарское царство и значении ландшафта, который не раз выручал государство, спасая от наступления вражеских войск.

Плиска — древняя столица Первого Болгарского царства
Самое интересное здесь — это развалины базилики 9 века. Вы узнаете, как, построенная сразу после крещения Болгарии, она стала крупнейшим епископским центром на Балканах и получила статус болгарской «матери христианской веры». Увидите масштабные работы по воссозданию базилики, а рядом осмотрите сохранившиеся стены монастырских келий, где речь пойдет о прославленных братьях Кирилле и Мефодии, живших и работавших именно здесь над созданием кириллицы.

Мадарский конник
В завершение вы посетите еще одно удивительное место — отвесную скалу, где в память о победе над византийцами болгарский хан Тервел в начале 8 века повелел выбить в камне свое изображение в натуральный рост. Так появился Мадарский конник, который по сей день смотрит на всех с высоты в несколько десятков метров.

Обед в уютном заведении и кое-что еще
Пообедав в замечательном ресторанчике в маленьком болгарском селе, вы отправитесь в обратный путь по живописному серпантину вдоль моря. А напоследок вас ждет небольшой сюрприз. Вы побываете на месте раскопок, где совсем недавно обнаружили остатки римского присутствия, с фундаментами церквей, купелями и врытыми в землю огромными амфорами. Кроме того, здесь вы откроете сказочный вид на белые скалы и бескрайнюю морскую гладь.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
  • Я встречу вас в отелях Бургаса, Солнечного берега, Несебра, Созополя, Приморско, Помория и других курортов в окрестностях Бургаса, а также из Обзора и Бялы. И после экскурсии отвезу обратно.
  • Я могу заехать за вами в Золотые пески, но трансфер займет больше времени, поэтому этот вариант возможен за дополнительную плату и по предварительной договоренности.
  • В стоимость не включен обед и входные билеты в парк «Мадарский конник» — 2,5 евро с человека.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия, я гид-экскурсовод. Я вожу путешественников в такие места Болгарии, которых не найти в обычных путеводителях. Со мной вы услышите истории и легенды Бургаса, познакомитесь с потрясающей и здоровой местной кухней, ремеслами, традициями и архитектурой. Я живу в Болгарии и изучаю ее вот уже десять лет, хорошо говорю по-болгарски, много читаю об истории страны, люблю ее поэзию и дружу с местными этнографами.
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