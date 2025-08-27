Мои заказы

Групповая экскурсия по Старому Несебру с аудиогидами

Путешествие по Старому Несебру с аудиогидом позволит вам узнать о его богатой истории и культуре. Удобный формат экскурсии делает её доступной для всех
Групповая экскурсия по древнему Несебру с аудиогидом - это уникальная возможность познакомиться с богатой историей города-музея. Участники пройдут мимо старинных храмов, византийских руин и колоритных балканских домов.

Путешествие включает посещение таких знаковых мест, как Ветряная мельница, Церковь Святого Стефана и Базилика Святой Софии. Экскурсия завершается дегустацией местных вин, что делает её незабываемой
4
2 отзыва

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Удобный аудиогид на русском языке
  • 🏛 Посещение древних храмов и руин
  • 🍷 Дегустация лучших местных вин
  • 📜 Узнаете легенды и историю города
  • 👣 Прогулка по колоритным улицам
Ближайшие даты:
7
янв8
янв9
янв10
янв11
янв14
янв15
янв
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Ветряная мельница
  • Крепостные ворота
  • Церковь Святого Стефана
  • Неосвященный храм
  • Несебрские дома
  • Церковь Христа Пантократора
  • Скрытый алтарь
  • Базилика Святой Софии
  • Действующий храм Успения Богородицы
  • Позднеантичные Термы
  • Церковь Святого Иоанна Крестителя
  • Церковь Святого Спаса
  • Несебрский вампир

Описание аудиогида

И многое другое! Кроме главных объектов вас ждут и необычные локации. Например, вы увидите остатки византийских бань 6 века. А заканчивается прогулка посещением винодельни, где вас угостят лучшими винами этого региона.

Организационные детали

  • Это экскурсия с мультиязычным аудиогидом — вы можете выбрать русский язык
  • В связи с особенностями маршрута экскурсия не подойдёт людям на инвалидных колясках
  • Угощение входит в стоимость
  • Вас будет сопровождать наш представитель — он поможет с техническими и организационными вопросами

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€13
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ветряной мельницы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — Организатор в Несебр
Провела экскурсии для 162 туристов
Здравствуйте! Мы туристическое агентство в Болгарии. Организуем однодневные автобусные и пешеходные экскурсии с аудиогидом для гостей из всех уголков мира. Ждём вас в нашей солнечной гостеприимной стране.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
Ольга
Ольга
27 авг 2025
Интересная и познавательная экскурсия по Несебру. Сопровождающий была очень внимательна и отзывчива. Дополняла экскурсионный материал интересными, неизвестными фактами
Н
Набдежда
4 авг 2025
У нашей группы – полное разочарование. Отзыв этот пишу для того, чтобы у других путешественников не было иллюзий и они имели представление о том, что их ожидает. Я уверена, что
читать дальше

есть люди, которым вполне подходит предложенный формат. Этот формат нам вообще не подошел. Если бы мы заранее знали, как это будет, то экскурсию в таком формате мы бы не бронировали. Экскурсия называется «групповая экскурсия по старому Несебру с аудиогидами». Из названия у нас возникло представление, что нас будет вести компетентный гид с историческим образованием, и он же будет говорить непосредственно с нами и будет рассказывать нам экскурсию и отвечать на наши вопросы по истории этого прекрасного города и около него, а мы будем иметь возможность слышать живой (!) рассказ экскурсовода, даже если вокруг шумно и мы стоим поодаль от него, благодаря радиосвязи с ним через аудиоустройство. Таков был наш опыт подобных экскурсий в других странах. В Несебре для нас открылся новый вариант экскурсии: выдаются аудиогиды как в музеях уже с записанным монотонным текстом, и милая дама водит нас по Несебру и в определённой географической точке сообщает нам, какой номер набрать и прослушать в аудиогиде. Во-первых, монотонная информация из аудиогида не воспринимается вообще. Во-вторых, вопрос по теме не задашь, так как компетенция милой дамы - выполнять функцию Google maps и говорить в каком месте нажимать кнопку. Образование у милой дамы точно есть, но вряд ли оно историческое. Мы ей дали фидбэк, что она свою работу в качестве Google Maps выполнила прекрасно, но мы ожидали живого и компетентного в истории этой местности гида. Экскурсия завершилась пробой местных вин. Надеюсь, наш отзыв кому-то пойдёт на пользу.

Входит в следующие категории Несебр

