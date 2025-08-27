Групповая экскурсия по древнему Несебру с аудиогидом - это уникальная возможность познакомиться с богатой историей города-музея. Участники пройдут мимо старинных храмов, византийских руин и колоритных балканских домов.
Путешествие включает посещение таких знаковых мест, как Ветряная мельница, Церковь Святого Стефана и Базилика Святой Софии. Экскурсия завершается дегустацией местных вин, что делает её незабываемой
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобный аудиогид на русском языке
- 🏛 Посещение древних храмов и руин
- 🍷 Дегустация лучших местных вин
- 📜 Узнаете легенды и историю города
- 👣 Прогулка по колоритным улицам
Что можно увидеть
- Ветряная мельница
- Крепостные ворота
- Церковь Святого Стефана
- Неосвященный храм
- Несебрские дома
- Церковь Христа Пантократора
- Скрытый алтарь
- Базилика Святой Софии
- Действующий храм Успения Богородицы
- Позднеантичные Термы
- Церковь Святого Иоанна Крестителя
- Церковь Святого Спаса
- Несебрский вампир
Описание аудиогида
И многое другое! Кроме главных объектов вас ждут и необычные локации. Например, вы увидите остатки византийских бань 6 века. А заканчивается прогулка посещением винодельни, где вас угостят лучшими винами этого региона.
Организационные детали
- Это экскурсия с мультиязычным аудиогидом — вы можете выбрать русский язык
- В связи с особенностями маршрута экскурсия не подойдёт людям на инвалидных колясках
- Угощение входит в стоимость
- Вас будет сопровождать наш представитель — он поможет с техническими и организационными вопросами
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€13
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ветряной мельницы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — Организатор в Несебр
Провела экскурсии для 162 туристов
Здравствуйте! Мы туристическое агентство в Болгарии. Организуем однодневные автобусные и пешеходные экскурсии с аудиогидом для гостей из всех уголков мира. Ждём вас в нашей солнечной гостеприимной стране.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
27 авг 2025
Интересная и познавательная экскурсия по Несебру. Сопровождающий была очень внимательна и отзывчива. Дополняла экскурсионный материал интересными, неизвестными фактами
Н
Набдежда
4 авг 2025
У нашей группы – полное разочарование. Отзыв этот пишу для того, чтобы у других путешественников не было иллюзий и они имели представление о том, что их ожидает. Я уверена, что
Входит в следующие категории Несебр
