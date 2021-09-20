Отзыв на: Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса И Ирина 5 1) Юлия очень доброжелательный, компанейский человек и грамотный специалист, который не только много знает, но и способен с первых минут экскурсии заинтересовать и увлечь экскурсантов историей Болгарии, и удерживать их внимание все часы мероприятия. Действительно очень интересно было все время даже вреднючему 14летнему подростку. 2) Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Все очень удобно. 3) Юлия знает где можно хорошо отдохнуть и вкусно перекусить, где можно купить симпатичный сувенир. Все это делает экскурсию лёгкой, очень интересной и незабываемой. Большое спасибо Юлии. Очень надеемся не раз поехать с ней на экскурсию.

М Мария 5 Отличная экскурсия с великолепным, разносторонне образованным гидом. Муж, любитель истории, а я фанат деталей быта и локальных историй. И нам редко удаётся попасть на экскурсию, которая была бы интересна обоим. Так вот - это была та самая редкая экскурсия, где было интересно все. А главное, Сергей был действительно заинтересован в нас. Если мне было что-то неизвестно из исторических фактов, я спрашивала и Сергей развёрнуто отвечал. Если был особо интересен какой-то момент мы останавливались и обсуждали. Одним словом - получили удовольствие от каждого часа нашей прогулки и не заметили, как пролетело время!

С Семён 4 Сергей весьма интересный собеседник и знает много о Несебре И старался заинтересовать детей (у нас основной аудиторией были дети младшего школьного возраста) Но к сожалению, Несебр для Сергея лишь один из многих городов, не родной и не особенный, в связи с этим экскурсия получилось поверхностной, и влюбиться в этот старый город у нас не получилось Зато Сергей дал массу других советов о других городах Болгарии и других странах