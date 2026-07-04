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для всех любителей средневековых церквей в византийском стиле, древних икон 13 века и фресок 11 века. Я не первый раз в Несебре, в этот раз открыла для себя всю эту красоту внутри храмов, фрески, очень хорошо сохранившиеся до наших дней, также посетила Археологический музей с экспонатами древнеримской эпохи.

Получила так много эстетического удовольствия, конечно благодаря чудесному гиду Алексею и его интересному рассказу 🔥💯, спасибо, это была прекрасная экскурсия 🌹 Также хочу отметить, что Алексей встретил меня на машине в месте моего проживания и отвëз обратно после экскурсии 👍