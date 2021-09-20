Все экскурсии в Несебр
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Несебр – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €90. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Несебр почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Болгарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
11ч
€155
за 1-4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
Индивидуальная фото-прогулка
3ч 30м
€90
за 1-4 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки
Последние отзывы «Экскурсии Несебр»
- ИИрина20 сентября 20211) Юлия очень доброжелательный, компанейский человек и грамотный специалист, который не только много знает, но и способен с первых минут экскурсии заинтересовать и увлечь экскурсантов историей Болгарии, и удерживать их внимание все часы мероприятия. Действительно очень интересно было все время даже вреднючему 14летнему подростку. 2) Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле. Все очень удобно. 3) Юлия знает где можно хорошо отдохнуть и вкусно перекусить, где можно купить симпатичный сувенир. Все это делает экскурсию лёгкой, очень интересной и незабываемой. Большое спасибо Юлии. Очень надеемся не раз поехать с ней на экскурсию.
- ММария8 августа 2021Отличная экскурсия с великолепным, разносторонне образованным гидом. Муж, любитель истории, а я фанат деталей быта и локальных историй. И нам редко удаётся попасть на экскурсию, которая была бы интересна обоим. Так вот - это была та самая редкая экскурсия, где было интересно все. А главное, Сергей был действительно заинтересован в нас. Если мне было что-то неизвестно из исторических фактов, я спрашивала и Сергей развёрнуто отвечал. Если был особо интересен какой-то момент мы останавливались и обсуждали. Одним словом - получили удовольствие от каждого часа нашей прогулки и не заметили, как пролетело время!
- ССемён30 июля 2021Сергей весьма интересный собеседник и знает много о Несебре И старался заинтересовать детей (у нас основной аудиторией были дети младшего школьного возраста) Но к сожалению, Несебр для Сергея лишь один из многих городов, не родной и не особенный, в связи с этим экскурсия получилось поверхностной, и влюбиться в этот старый город у нас не получилось Зато Сергей дал массу других советов о других городах Болгарии и других странах
- ААнастасия25 июля 2021Очень удивились, когда увидели количество часов экскурсии по Несебру. Но, 6 часов пролетели незаметно) Сергей - отличный экскурсовод и собеседник, не ограничивается одной темой, проводит параллели и рассказывает интересные изюминки и факты. Без сухих дат. Круто, когда человек любит своё дело и отдаётся ему сполна. Во всех странах берём экскурсии и надеемся, что экскурсоводы будут как Сергей. Но, таких единицы. Поэтому, если хотите влюбится в локацию/место/страну, Сергей - именно тот человек, который поможет вам в этом.