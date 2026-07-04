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Экскурсии в Несебр

Найдено 5 экскурсий в Несебр на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Пешая
2 часа
8 отзывов
Групповая
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Погрузитесь в атмосферу древнего Несебра, прогуливаясь по его улочкам и наслаждаясь местным вином. Узнайте о богатой истории города и его секретах
Начало: У главных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€30 за человека
Групповая экскурсия по Старому Несебру с аудиогидами
Пешая
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Старому Несебру с аудиогидами
Путешествие по Старому Несебру с аудиогидом позволит вам узнать о его богатой истории и культуре. Удобный формат экскурсии делает её доступной для всех
Начало: У ветряной мельницы
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€15 за человека
Фотопрогулка по старому Несебру
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 15 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Погрузитесь в историю Несебра, города сорока церквей, и насладитесь атмосферными фотосессиями среди древних улочек и морских пейзажей
Начало: В точке сбора у входа в старый Несебр
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €130 за всё до 3 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Несебра)
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Несебра)
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив древние крепости и природные чудеса. Узнайте о Кирилле и Мефодии, средневековых битвах и римских находках
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Группова Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и дегустацией вина
Пешая
2 часа
4 отзыва
Аудиогид
Группова Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и дегустацией вина
Начало: Старый Несебр Ветряная мельница
$17 за человека

Последние отзывы на экскурсии

И
Групповая экскурсия по Старому Несебру с аудиогидами
Прекрасная экскурсия. Познавательная. Не утомительная. Колоритные улочки старого города позволят насладиться самому взыскательному туристу. Рекомендуем всем! Обязательно посетить! Без сомнений! Доброжелательный и отзывчивый гид. Содержательная информация. А винная дегустация в конце порадует болгарским теплом.
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Д
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Экскурсия нам с сестрой очень понравилась! Так как в этот день были только мы вдвоём, получилась индивидуальная экскурсия, и это
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сделало прогулку ещё более комфортной и приятной.
Фёдор очень интересно рассказывал об истории Старого Несебра, делился множеством интересных фактов и отвечал на все наши вопросы. Было легко слушать, информация подавалась понятно и увлекательно.
Время пролетело незаметно, мы получили большое удовольствие и узнали много нового. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!

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Людмила
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Несебра)
Добрый день всем! 🌞 Хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Юлию за великолепную экскурсионную программу и порекомендовать ее всем
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выбирающим маршруты по солнечной Болгарии. 🌹 Все было шедеврально! 🤗😇🤗 Самые яркие эмоции, впечатления и кадры теперь с нами навсегда. 😍 Будущие экскурсии только С Юлией! 💫🔥💫 Еще раз благодарим за прекрасно проведенное время! ❤️🌹❤️

Добрый день всем! 🌞 Хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Юлию за великолепную экскурсионную программу
Добрый день всем! 🌞 Хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Юлию за великолепную экскурсионную программу
Добрый день всем! 🌞 Хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Юлию за великолепную экскурсионную программу
Добрый день всем! 🌞 Хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Юлию за великолепную экскурсионную программу+6
Добрый день всем! 🌞 Хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Юлию за великолепную экскурсионную программу
Добрый день всем! 🌞 Хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Юлию за великолепную экскурсионную программу
Добрый день всем! 🌞 Хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Юлию за великолепную экскурсионную программу
Добрый день всем! 🌞 Хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Юлию за великолепную экскурсионную программу
Добрый день всем! 🌞 Хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Юлию за великолепную экскурсионную программу
Добрый день всем! 🌞 Хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Юлию за великолепную экскурсионную программу
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М
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Отличная экскурсия! Экскурсовод Фёдор с первых минут смог заинтересовать нас рассказом об истроии Старого Несебра. Бонусом была дегустация чудесного вина в самом центре этого полуострова.
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Е
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Спасибо за увлекательное путешествие в прошлое
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П
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Если ищете экскурсию по Несебру, вам точно к Федору. Молодой увлеченный эрудированный гид, который будет рад вашим вопросам и не будет экономить свое время
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Полина
Фотопрогулка по старому Несебру
Древний город Несебр 🏰 Включён в список ЮНЕСКО ✅ Находится на Черноморском побережье Болгарии в очень живописном месте, это рай
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для всех любителей средневековых церквей в византийском стиле, древних икон 13 века и фресок 11 века. Я не первый раз в Несебре, в этот раз открыла для себя всю эту красоту внутри храмов, фрески, очень хорошо сохранившиеся до наших дней, также посетила Археологический музей с экспонатами древнеримской эпохи.
Получила так много эстетического удовольствия, конечно благодаря чудесному гиду Алексею и его интересному рассказу 🔥💯, спасибо, это была прекрасная экскурсия 🌹 Также хочу отметить, что Алексей встретил меня на машине в месте моего проживания и отвëз обратно после экскурсии 👍

Древний город Несебр 🏰 Включён в список ЮНЕСКО ✅ Находится на Черноморском побережье Болгарии в очень
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J
Группова Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и дегустацией вина
экскурсия понравилась,информация достоверная и интересно рассказана,спокойное передвижение по объектам(без суеты и беготни) с отдыхом,возможность ходить и осматривать объекты во время рассказа,очень внимательная сопровождающая Александра
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Е
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Фёдор прекрасный рассказчик и профессионал. Чувствуется увлечённость и любовь к своему делу. Очень качественная и структурированная подача материала. Узнал для себя много новых и интересных исторических фактов. Время пролетело незаметно.
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Ольга
Групповая экскурсия по Старому Несебру с аудиогидами
Интересная и познавательная экскурсия по Несебру. Сопровождающий была очень внимательна и отзывчива. Дополняла экскурсионный материал интересными, неизвестными фактами
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Всего 19 отзывов в Несебр

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Несебр

Самые популярные экскурсии в Несебр
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города;
  2. Групповая экскурсия по Старому Несебру с аудиогидами;
  3. Фотопрогулка по старому Несебру;
  4. Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Несебра);
  5. Группова Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и дегустацией вина.
Сколько стоит экскурсия по Несебр в августе 2026
Сейчас в Несебр можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 до 250. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Откройте для себя красоту Несебра в 2026 году! Наши экскурсии позволят вам восхититься достопримечательностями Болгарии и изучить все этапы на русском языке. У нас есть варианты для любого бюджета - цены начинаются от €15. Забронируйте вашу экскурсию прямо сейчас