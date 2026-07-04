Групповая
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Погрузитесь в атмосферу древнего Несебра, прогуливаясь по его улочкам и наслаждаясь местным вином. Узнайте о богатой истории города и его секретах
Начало: У главных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€30 за человека
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Старому Несебру с аудиогидами
Путешествие по Старому Несебру с аудиогидом позволит вам узнать о его богатой истории и культуре. Удобный формат экскурсии делает её доступной для всех
Начало: У ветряной мельницы
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€15 за человека
Фотопрогулка
до 15 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Погрузитесь в историю Несебра, города сорока церквей, и насладитесь атмосферными фотосессиями среди древних улочек и морских пейзажей
Начало: В точке сбора у входа в старый Несебр
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Несебра)
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив древние крепости и природные чудеса. Узнайте о Кирилле и Мефодии, средневековых битвах и римских находках
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Группова Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и дегустацией вина
Начало: Старый Несебр Ветряная мельница
$17 за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Прекрасная экскурсия. Познавательная. Не утомительная. Колоритные улочки старого города позволят насладиться самому взыскательному туристу. Рекомендуем всем! Обязательно посетить! Без сомнений! Доброжелательный и отзывчивый гид. Содержательная информация. А винная дегустация в конце порадует болгарским теплом.
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Д
Экскурсия нам с сестрой очень понравилась! Так как в этот день были только мы вдвоём, получилась индивидуальная экскурсия, и это
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Добрый день всем! 🌞 Хотим еще раз поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Юлию за великолепную экскурсионную программу и порекомендовать ее всем
+6
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М
Отличная экскурсия! Экскурсовод Фёдор с первых минут смог заинтересовать нас рассказом об истроии Старого Несебра. Бонусом была дегустация чудесного вина в самом центре этого полуострова.
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Е
Спасибо за увлекательное путешествие в прошлое
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П
Если ищете экскурсию по Несебру, вам точно к Федору. Молодой увлеченный эрудированный гид, который будет рад вашим вопросам и не будет экономить свое время
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Древний город Несебр 🏰 Включён в список ЮНЕСКО ✅ Находится на Черноморском побережье Болгарии в очень живописном месте, это рай
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J
экскурсия понравилась,информация достоверная и интересно рассказана,спокойное передвижение по объектам(без суеты и беготни) с отдыхом,возможность ходить и осматривать объекты во время рассказа,очень внимательная сопровождающая Александра
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Е
Фёдор прекрасный рассказчик и профессионал. Чувствуется увлечённость и любовь к своему делу. Очень качественная и структурированная подача материала. Узнал для себя много новых и интересных исторических фактов. Время пролетело незаметно.
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Интересная и познавательная экскурсия по Несебру. Сопровождающий была очень внимательна и отзывчива. Дополняла экскурсионный материал интересными, неизвестными фактами
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Всего 19 отзывов в Несебр
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Ответы на вопросы от путешественников по Несебр
Самые популярные экскурсии в Несебр
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Сколько стоит экскурсия по Несебр в августе 2026
Сейчас в Несебр можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 до 250. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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