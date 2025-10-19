Несебр - это место, где пересекаются эпохи и культуры. Групповая экскурсия проведет через узкие улочки, крепостные стены и руины церквей.
Участники узнают о древних фракийцах, византийцах и болгарах, посетят археологический музей и насладятся видами на море. Завершением станет дегустация местного вина, что добавит особый колорит в путешествие. Этот тур - идеальный способ провести день в компании истории и культуры
Участники узнают о древних фракийцах, византийцах и болгарах, посетят археологический музей и насладятся видами на море. Завершением станет дегустация местного вина, что добавит особый колорит в путешествие. Этот тур - идеальный способ провести день в компании истории и культуры
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Несебра
- 🍷 Попробовать местное вино
- 🌊 Полюбоваться морскими пейзажами
- 🏰 Посетить древние крепости
- 🕌 Исследовать старинные храмы
- 🗺️ Прогуляться по узким улочкам
Время начала: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Что можно увидеть
- Крепостная стена
- Археологический музей
- Руины церкви Святых Апостолов
- Термы 6 века
- Каменная ветряная мельница
- Церковь Успения Богородицы
Описание экскурсии
Вы увидите много достопримечательностей, среди которых:
- Крепостная стена, которая охраняла жителей города от вражеских набегов
- Открытая площадка археологического музея с интересными экспонатами
- Руины церкви Святых Апостолов, где позднее была мечеть, а потом — начальная школа
- Термы 6 века, где совершали спа-процедуры знатные представители Византийской, а затем и Османской империи
- Каменная ветряная мельница 17 века — одна из шести, некогда располагавшихся по периметру города
- Церковь Успения Богородицы 19 века, построенная в ознаменование освобождения болгар от османского ига
И узнаете:
- Как менялся Несебр под влиянием разных эпох и народов
- Почему раньше его земли были гораздо больше
- Что сегодня находится на месте языческих капищ
- Почему этот город называют жемчужиной Болгарии
- Можем ли мы сегодня свободно пройти на территории, с которыми когда-то враждовал Несебр
- Правда ли, что в Средние века здесь продавали буквально всё — от иголки до невольника
А ещё:
Прогулку завершим дегустацией местных вин и погружением в атмосферу старинного города. Вы убедитесь, что в Болгарии есть грамотное вино — нужно только знать места.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на широкий круг путешественников — от деток до профессуры
- Дегустация вина включена в стоимость
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фёдор — ваш гид в Несебр
Провёл экскурсии для 52 туристов
Рад приветствовать любителей путешествий и интересных историй! Меня зовут Фёдор, я дипломированный историк, культуролог, педагог и блогер. Всю профессиональную карьеру, помимо преподавания, работаю экскурсоводом. Последние несколько лет живу в Болгарии. С удовольствием уделю время и внимание каждому неравнодушному к истории! До встречи на моих авторских экскурсиях!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
19 окт 2025
Отличная экскурсия! Экскурсовод Фёдор с первых минут смог заинтересовать нас рассказом об истроии Старого Несебра. Бонусом была дегустация чудесного вина в самом центре этого полуострова.
Е
Елена
13 окт 2025
Спасибо за увлекательное путешествие в прошлое
П
Павел
28 сен 2025
Если ищете экскурсию по Несебру, вам точно к Федору. Молодой увлеченный эрудированный гид, который будет рад вашим вопросам и не будет экономить свое время
Е
Евгений
10 сен 2025
Фёдор прекрасный рассказчик и профессионал. Чувствуется увлечённость и любовь к своему делу. Очень качественная и структурированная подача материала. Узнал для себя много новых и интересных исторических фактов. Время пролетело незаметно.
С
Светлана
12 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, особенно экскурсовод Федор 👍👍👍. Это была действительно авторская экскурсия. Мы первый раз в Болгарии и узнали много информации не только по теме экскурсии, но и вообще про жизнь в стране, особенности страны. Спасибо 👍
Натали
7 июл 2025
Были на экскурсии в конце июня 2025. Фёдор ответил на все вопросы заранее. Могу с уверенностью сказать он великолепный рассказчик!и смог удерживать внимание детей 10 и 12 лет! . Жаль,
Н
Наталия
12 июн 2025
Замечательный экскурсовод!!!
Всем рекомендую.
Всем рекомендую.
Входит в следующие категории Несебр
Похожие экскурсии из Несебр
Фотопрогулка
до 15 чел.
Индивидуальная фото-прогулка в Несебре
Погрузитесь в историю Несебра, города сорока церквей, и насладитесь атмосферными фотосессиями среди древних улочек и морских пейзажей
Начало: В точке сбора у входа в старый Несебр
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €130 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии: Варна и Бургас
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив древние крепости и природные чудеса. Узнайте о Кирилле и Мефодии, средневековых битвах и римских находках
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Групповая экскурсия по Старому Несебру
Путешествие по Старому Несебру с аудиогидом позволит вам узнать о его богатой истории и культуре. Удобный формат экскурсии делает её доступной для всех
Начало: У ветряной мельницы
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
7 янв в 09:00
8 янв в 09:00
€13 за человека