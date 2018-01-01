Болгария – это не только море 🌊. Это горы ⛰️, а болгарские горы – это удивительное чудо: к ним хочется возвращаться снова и снова. Это сотни красивейших водопадов, вершины, с которых открываются захватывающие дух виды на десятки километров вокруг, буковые леса, горные реки, высокогорные пастбища, по которым проходят туристические маршруты, редкие растения, скалы, уходящие под самые облака. Одно из таких мест – национальный парк 🌳 Централен Балкан, расположенный в самом сердце Болгарии, охватывающий центральные и самые высокие части горного массива Стара Планина. Здесь сохраняются саморегулирующие экосистемы, водятся дикие звери и уникальные виды птиц.

Городки и села, расположенные у подножия Балканских гор, бережно хранят свою вековую историю 📖 и аутентичный стиль прошлых веков. Возраст многих домов здесь – более 200 лет, об этом свидетельствует особый стиль архитектурных деталей и, конечно, кровли, крытые вместо черепицы каменными плитами. Кстати, именно здесь зарождалось болгарское освободительное движение в 19 веке.

Маршрут

Мы отъезжаем от побережья Черного моря вглубь страны, и уже через полчаса навстречу нам встают голубые далекие горы – это Стара Планина, горный массив, который делит Болгарию на Северную и Южную части. 2, 5 часа пути на автомобиле 🚘, затем оставляем машину на паркинге у небольшого отеля в городке Калофер, и начинаем восхождение по одной из туристических троп: мы входим в Национальный парк Централен Балкан, где на многие десятки километров нет автомобильных дорог, запрещено разводить костры вне специальных туристических мест, запрещено выбрасывать мусор. Зато здесь сколько угодно свежего воздуха, кристально чистой воды горных речек и водопадов, потрясающей красоты высокогорные цветы, скалы под облаками, и можно встретить диких животных и птиц. Переход занимает 4 часа спортивным шагом, но намного интереснее двигаться неспешно, делая остановки для фотосессий – ведь мы будем подниматься вверх и вверх, через лес выйдем на высокогорные луга, затем обогнем гору, увидим с высоты целый регион внизу и несколько горных цепей вдали, а затем спустимся в прохладный буковый лес. В пути мы сделаем остановку для легкого перекуса – для этого с собой нужно захватить бутерброды, воду, сухофрукты. Затем мы выйдем из леса к хиже Рай (1500 м над уровнем моря), где подкрепимся ужином и устроимся на ночлег.

Утром мы совершим восхождение к водопаду Райско прыскало - это самый крупный и самый вертикально протяженный в Болгарии водопад, не пересыхающий круглогодично. Затем обед в хиже, и прогулка 👣 на ближайшую вершину, откуда открывается вид на сотню километров вокруг и 2 горных водопада. Здесь можно ощутить единение с природой и удивительный покой и внутреннюю гармонию.

Вторая ночевка в хиже, и ранним утром – старт обратно. Спускаемся вниз, в г. Калофер. После спуска, который займет 4-5 часов, мы подкрепимся обедом из блюд традиционной болгарской кухни 🥧 в уютном ресторанчике, затем – небольшая экскурсия ⛳ по г. Калофер. Это – колыбель болгарского освободительного движения в 19 веке. Вечером мы прибываем в г. Бургас или в то место, куда вам необходимо вернуться.