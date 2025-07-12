Экскурсия по Варне - это уникальная возможность познакомиться с историей города, который существовал ещё в V тысячелетии до нашей эры.
Греческий город Одессос, основанный в 570 году до нашей эры, стал
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная история города
- 🕌 Многообразие культур
- 🏙️ Архитектурные шедевры
- 📜 Древние цивилизации
- 🌟 Современные памятники
Что можно увидеть
- Античные руины
- Архитектура XIX века
- Современные памятники
Описание экскурсииПервое поселение на территории Варны возникло ещё в V тысячелетии до нашей эры. А греческий город Одессос, который является непосредственным предшественником нынешней Варны, основан в 570 году до нашей эры. И хотя облик нынешнего центра Варны определяет в основном архитектура конца XIX-первой половины XX веков, здесь можно увидеть следы самых разных культур: античной, османской, социалистической и, конечно, современные сооружения и памятники.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Собор Успения Пресвятой Богородицы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Клавдия
12 июл 2025
