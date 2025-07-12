Мои заказы

Варна: почти вечный город

Погрузитесь в атмосферу Варны, где древние цивилизации оставили свой след в архитектуре и культуре. Откройте для себя многовековую историю
Экскурсия по Варне - это уникальная возможность познакомиться с историей города, который существовал ещё в V тысячелетии до нашей эры.

Греческий город Одессос, основанный в 570 году до нашей эры, стал
предшественником современной Варны.

Архитектура конца XIX и первой половины XX веков, а также следы античной, османской и социалистической культур делают это место поистине уникальным. Каждый уголок города рассказывает свою историю, создавая неповторимую атмосферу

4
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная история города
  • 🕌 Многообразие культур
  • 🏙️ Архитектурные шедевры
  • 📜 Древние цивилизации
  • 🌟 Современные памятники
Что можно увидеть

  • Античные руины
  • Архитектура XIX века
  • Современные памятники

Описание экскурсии

Первое поселение на территории Варны возникло ещё в V тысячелетии до нашей эры. А греческий город Одессос, который является непосредственным предшественником нынешней Варны, основан в 570 году до нашей эры. И хотя облик нынешнего центра Варны определяет в основном архитектура конца XIX-первой половины XX веков, здесь можно увидеть следы самых разных культур: античной, османской, социалистической и, конечно, современные сооружения и памятники.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Собор Успения Пресвятой Богородицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
К
Клавдия
12 июл 2025

