5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия по окрестностям Варны включает посещение античной крепости в Бяле, дегустацию редких вин, историческую прогулку по Варне и заповедник «Вбитые камни». Завершится тур на мысе Калиакра с его захватывающими видами и легендами. Это уникальная возможность погрузиться в античное и природное наследие Черноморского побережья Болгарии

Описание экскурсии

Эхо античности в Бяле

Первым делом вы посетите крошечный городок с красивыми белыми скалами, спускающимися к морю. У самого берега, на мысе Св. Атанаса, археологи несколько лет назад обнаружили античную крепость, которая служила форпостом в 6 веке до н. э. А вместе с ней — множество артефактов: фрагменты старинных якорей, монеты, изделия из золота. Все эти предметы вас будут ждать в экспозиционном зале. Вы также осмотрите врытые в землю амфоры для вина, живописные развалины жилых построек и старинных базилик с купелями. Узнаете, какие сведения о жизни ремесленников, торговцев, земледельцев и рыболовов удалось извлечь из древних раскопок, услышите, чем интересен комплекс в архитектурном и инженерном плане, и сможете сделать яркие снимки скально-морских пейзажей.

Знакомство с болгарскими винами

Представление о культуре региона было бы неполным без истории виноградарства. В окрестностях Бялы на нескольких десятках гектаров до сих пор выращивают уникальные сорта белого винограда. В небольшой винодельне вы посетите аутентичный винный погреб, где узнаете о тонкостях местного производства и продегустируете несколько вариантов традиционных сухих болгарских вин и сладких медовых настоек на травах, а также сможете приобрести бутылочку-другую вина, которое продается только здесь.

Историческая прогулка по Варне

Двигаясь дальше на север, вы доберетесь до уютной Варны. Пройдетесь по центральным улочкам, увидите римские термы и крупный кафедральный храм, построенный в конце 19 века. Я расскажу об основных исторических вехах города, где обнаружили одни из древнейших поселений на берегу Черного моря. О временах греческого и римского присутствия, византийской эпохе и османском иге, социализме и современной жизни морской столицы Болгарии. А после прогулки вы сможете пообедать в приятном ресторанчике у моря.

Природный феномен «Вбитые камни» и изумительный мыс Калиакра

Затем вы посетите «каменный лес» — место, где на 50 квадратных километрах прямо из земли «растут» удивительные каменные столбы причудливых форм и очертаний. Загадочность природного явления породила десятки гипотез, от научных до самых фантастических. На наиболее эффектном участке с самыми высокими колоннами мы поговорим о популярных версиях происхождения скальных образований и связанных с ними легендах. Здесь вы сможете, по местной традиции, загадать желание. А в завершение отправитесь на мыс Калиакра со своими старинными преданиями, насыщенной историей и видами, от которых захватывает дух!

Возможные опции

Посещение мыса Калиакры можно заменить на скальный монастырь Аладжа. Здесь речь пойдет о христианских отшельниках, которые с древних византийских времен обитали в каменных пещерах и катакомбах.

Организационные детали