5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это уникальная возможность погрузиться в античное и природное наследие Черноморского побережья Болгарии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Античные крепости и артефакты
- 🍇 Дегустация уникальных болгарских вин
- 🌊 Историческая прогулка по Варне
- 🌲 Загадочный каменный лес
- 🌅 Восхитительные виды мыса Калиакра
Что можно увидеть
- Античная крепость в Бяле
- Винодельня в окрестностях Бялы
- Римские термы
- Кафедральный храм
- Каменный лес
- Мыс Калиакра
Описание экскурсии
Эхо античности в Бяле
Первым делом вы посетите крошечный городок с красивыми белыми скалами, спускающимися к морю. У самого берега, на мысе Св. Атанаса, археологи несколько лет назад обнаружили античную крепость, которая служила форпостом в 6 веке до н. э. А вместе с ней — множество артефактов: фрагменты старинных якорей, монеты, изделия из золота. Все эти предметы вас будут ждать в экспозиционном зале. Вы также осмотрите врытые в землю амфоры для вина, живописные развалины жилых построек и старинных базилик с купелями. Узнаете, какие сведения о жизни ремесленников, торговцев, земледельцев и рыболовов удалось извлечь из древних раскопок, услышите, чем интересен комплекс в архитектурном и инженерном плане, и сможете сделать яркие снимки скально-морских пейзажей.
Знакомство с болгарскими винами
Представление о культуре региона было бы неполным без истории виноградарства. В окрестностях Бялы на нескольких десятках гектаров до сих пор выращивают уникальные сорта белого винограда. В небольшой винодельне вы посетите аутентичный винный погреб, где узнаете о тонкостях местного производства и продегустируете несколько вариантов традиционных сухих болгарских вин и сладких медовых настоек на травах, а также сможете приобрести бутылочку-другую вина, которое продается только здесь.
Историческая прогулка по Варне
Двигаясь дальше на север, вы доберетесь до уютной Варны. Пройдетесь по центральным улочкам, увидите римские термы и крупный кафедральный храм, построенный в конце 19 века. Я расскажу об основных исторических вехах города, где обнаружили одни из древнейших поселений на берегу Черного моря. О временах греческого и римского присутствия, византийской эпохе и османском иге, социализме и современной жизни морской столицы Болгарии. А после прогулки вы сможете пообедать в приятном ресторанчике у моря.
Природный феномен «Вбитые камни» и изумительный мыс Калиакра
Затем вы посетите «каменный лес» — место, где на 50 квадратных километрах прямо из земли «растут» удивительные каменные столбы причудливых форм и очертаний. Загадочность природного явления породила десятки гипотез, от научных до самых фантастических. На наиболее эффектном участке с самыми высокими колоннами мы поговорим о популярных версиях происхождения скальных образований и связанных с ними легендах. Здесь вы сможете, по местной традиции, загадать желание. А в завершение отправитесь на мыс Калиакра со своими старинными преданиями, насыщенной историей и видами, от которых захватывает дух!
Возможные опции
Посещение мыса Калиакры можно заменить на скальный монастырь Аладжа. Здесь речь пойдет о христианских отшельниках, которые с древних византийских времен обитали в каменных пещерах и катакомбах.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
- Я встречу вас в отелях Бургаса, Солнечного берега, Несебра, Созополя, Приморско, Помория и после экскурсии отвезу обратно.
- В стоимость не включен обед и входные билеты: на мыс Калиакра 1,5 евро/человека, в каменный лес — 2,5 евро/человека, в античную крепость в Бяле — 3 евро/человека.