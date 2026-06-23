5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Античное и природное наследие в окрестностях Варны

Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
Индивидуальная экскурсия по окрестностям Варны включает посещение античной крепости в Бяле, дегустацию редких вин, историческую прогулку по Варне и заповедник «Вбитые камни». Завершится тур на мысе Калиакра с его захватывающими видами и легендами.

Это уникальная возможность погрузиться в античное и природное наследие Черноморского побережья Болгарии
4.9
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Античные крепости и артефакты
  • 🍇 Дегустация уникальных болгарских вин
  • 🌊 Историческая прогулка по Варне
  • 🌲 Загадочный каменный лес
  • 🌅 Восхитительные виды мыса Калиакра
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны

Что можно увидеть

  • Античная крепость в Бяле
  • Винодельня в окрестностях Бялы
  • Римские термы
  • Кафедральный храм
  • Каменный лес
  • Мыс Калиакра

Описание экскурсии

Эхо античности в Бяле

Первым делом вы посетите крошечный городок с красивыми белыми скалами, спускающимися к морю. У самого берега, на мысе Св. Атанаса, археологи несколько лет назад обнаружили античную крепость, которая служила форпостом в 6 веке до н. э. А вместе с ней — множество артефактов: фрагменты старинных якорей, монеты, изделия из золота. Все эти предметы вас будут ждать в экспозиционном зале. Вы также осмотрите врытые в землю амфоры для вина, живописные развалины жилых построек и старинных базилик с купелями. Узнаете, какие сведения о жизни ремесленников, торговцев, земледельцев и рыболовов удалось извлечь из древних раскопок, услышите, чем интересен комплекс в архитектурном и инженерном плане, и сможете сделать яркие снимки скально-морских пейзажей.

Знакомство с болгарскими винами

Представление о культуре региона было бы неполным без истории виноградарства. В окрестностях Бялы на нескольких десятках гектаров до сих пор выращивают уникальные сорта белого винограда. В небольшой винодельне вы посетите аутентичный винный погреб, где узнаете о тонкостях местного производства и продегустируете несколько вариантов традиционных сухих болгарских вин и сладких медовых настоек на травах, а также сможете приобрести бутылочку-другую вина, которое продается только здесь.

Историческая прогулка по Варне

Двигаясь дальше на север, вы доберетесь до уютной Варны. Пройдетесь по центральным улочкам, увидите римские термы и крупный кафедральный храм, построенный в конце 19 века. Я расскажу об основных исторических вехах города, где обнаружили одни из древнейших поселений на берегу Черного моря. О временах греческого и римского присутствия, византийской эпохе и османском иге, социализме и современной жизни морской столицы Болгарии. А после прогулки вы сможете пообедать в приятном ресторанчике у моря.

Природный феномен «Вбитые камни» и изумительный мыс Калиакра

Затем вы посетите «каменный лес» — место, где на 50 квадратных километрах прямо из земли «растут» удивительные каменные столбы причудливых форм и очертаний. Загадочность природного явления породила десятки гипотез, от научных до самых фантастических. На наиболее эффектном участке с самыми высокими колоннами мы поговорим о популярных версиях происхождения скальных образований и связанных с ними легендах. Здесь вы сможете, по местной традиции, загадать желание. А в завершение отправитесь на мыс Калиакра со своими старинными преданиями, насыщенной историей и видами, от которых захватывает дух!

Возможные опции

Посещение мыса Калиакры можно заменить на скальный монастырь Аладжа. Здесь речь пойдет о христианских отшельниках, которые с древних византийских времен обитали в каменных пещерах и катакомбах.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
  • Я встречу вас в отелях Бургаса, Солнечного берега, Несебра, Созополя, Приморско, Помория и после экскурсии отвезу обратно.
  • В стоимость не включен обед и входные билеты: на мыс Калиакра 1,5 евро/человека, в каменный лес — 2,5 евро/человека, в античную крепость в Бяле — 3 евро/человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Варне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 196 туристов
Меня зовут Юлия, я гид-экскурсовод. Я вожу путешественников в такие места Болгарии, которых не найти в обычных путеводителях. Со мной вы услышите истории и легенды Бургаса, познакомитесь с потрясающей и
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здоровой местной кухней, ремеслами, традициями и архитектурой. Я живу в Болгарии и изучаю ее вот уже десять лет, хорошо говорю по-болгарски, много читаю об истории страны, люблю ее поэзию и дружу с местными этнографами.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Рекомендую!!! Юлии огромное спасибо!
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О
Прекрасная экскурсия, до сих пор под впечатлением. С Юлией было легко и приятно общаться, вся информация по программе представлена интересно. День пролетел незаметно, очень рады, что так повезло с гидом! Рекомендуем на 200%, на следующий год планируем с Юлией посетить центральную неизведанную часть Болгарии 🙂
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I
Mi očeņ dovoļni ekskursijei i gidom Julijei.Jedinstvennoje predložeņije- dlja 4 čelovek mašina bila sliškom maļenkoj.Dļa takogo koļičestva čelovek trebujetsja mašina poboļše.A ostaļnoje- otļično.Sposibo. Ingrīda iz Rigi.
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Ирина
В Болгарию мы приехали на балетный фестиваль в Камчию и страны не видели… Благодаря Юлии мы увидели необыкновенной красоты места и памятники архитектуры. Очень понравилось!
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Рябова
Экскурсия понравилась Юле спасибо большое, прекрасный рассказчик и просто душевный человек. В следующем году хотелось бы вместе в горы.
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Игорь
Хорошая экскурсия. Особенно понравились "забитые камни". Обедать рекомендую в ресторане хозяйства по выращиванию мидий, очень вкусно!
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