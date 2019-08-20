5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Древняя история Болгарии, редкие вина, легенды Вбитых камней и головокружительного мыса Калиакра

Юлия
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Юлия – ваш гид
Черноморское побережье Болгарии — настоящий клондайк для любителей античных развалин, красивых пейзажей и нераскрытых природных загадок.

На раскопках недавно обнаруженной крепости в Бяле вы узнаете, какие сведения о жизни древних поселений открыли найденные артефакты.

Познакомитесь с многовековой культурой виноградарства и продегустируете редкие вина.

Пройдетесь по историческим вехам морской столицы — Варны.

В заповеднике «Вбитые камни» услышите разные версии происхождения каменного леса — от научных до фантастических.

А в завершение посетите мыс Калиакра с восхитительными панорамами и, конечно, своими легендами.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны

Что вас ожидает

Эхо античности в Бяле
Первым делом вы посетите крошечный городок с красивыми белыми скалами, спускающимися к морю. У самого берега, на мысе Св. Атанаса, археологи несколько лет назад обнаружили античную крепость, которая служила форпостом в 6 веке до н.э. А вместе с ней — множество артефактов: фрагменты старинных якорей, монеты, изделия из золота. Все эти предметы вас будут ждать в экспозиционном зале. Вы также осмотрите врытые в землю амфоры для вина, живописные развалины жилых построек и старинных базилик с купелями. Узнаете, какие сведения о жизни ремесленников, торговцев, земледельцев и рыболовов удалось извлечь из древних раскопок, услышите, чем интересен комплекс в архитектурном и инженерном плане, и сможете сделать яркие снимки скально-морских пейзажей.

Знакомство с болгарскими винами
Представление о культуре региона было бы неполным без истории виноградарства. В окрестностях Бялы на нескольких десятках гектаров до сих пор выращивают уникальные сорта белого винограда. В небольшой винодельне вы посетите аутентичный винный погреб, где узнаете о тонкостях местного производства и продегустируете несколько вариантов традиционных сухих болгарских вин и сладких медовых настоек на травах, а также сможете приобрести бутылочку-другую вина, которое продается только здесь.

Историческая прогулка по Варне
Двигаясь дальше на север, вы доберетесь до уютной Варны. Пройдетесь по центральным улочкам, увидите римские термы и крупный кафедральный храм, построенный в конце 19 века. Я расскажу об основных исторических вехах города, где обнаружили одни из древнейших поселений на берегу Черного моря. О временах греческого и римского присутствия, византийской эпохе и османском иге, социализме и современной жизни морской столицы Болгарии. А после прогулки вы сможете пообедать в приятном ресторанчике у моря.

Природный феномен «Вбитые камни» и изумительный мыс Калиакра
Затем вы посетите «каменный лес» — место, где на 50 квадратных километрах прямо из земли «растут» удивительные каменные столбы причудливых форм и очертаний. Загадочность природного явления породила десятки гипотез, от научных до самых фантастических. На наиболее эффектном участке с самыми высокими колоннами мы поговорим о популярных версиях происхождения скальных образований и связанных с ними легендах. Здесь вы сможете, по местной традиции, загадать желание. А в завершение отправитесь на мыс Калиакра со своими старинными преданиями, насыщенной историей и видами, от которых захватывает дух!

Возможные опции
Посещение мыса Калиакры можно заменить на скальный монастырь Аладжа. Здесь речь пойдет о христианских отшельниках, которые с древних византийских времен обитали в каменных пещерах и катакомбах.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
  • Я встречу вас в отелях Бургаса, Солнечного берега, Несебра, Созополя, Приморско, Помория и после экскурсии отвезу обратно.
  • В стоимость не включен обед и входные билеты: на мыс Калиакра 1,5 евро/человека, в каменный лес — 2,5 евро/человека, в античную крепость в Бяле — 3 евро/человека.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Античное и природное наследие в окрестностях Варны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия, я гид-экскурсовод. Я вожу путешественников в такие места Болгарии, которых не найти в обычных путеводителях. Со мной вы услышите истории и легенды Бургаса, познакомитесь с потрясающей и здоровой местной кухней, ремеслами, традициями и архитектурой. Я живу в Болгарии и изучаю ее вот уже десять лет, хорошо говорю по-болгарски, много читаю об истории страны, люблю ее поэзию и дружу с местными этнографами.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ирина
20 августа 2019
В Болгарию мы приехали на балетный фестиваль в Камчию и страны не видели...Благодаря Юлии мы увидели необыкновенной красоты места и памятники архитектуры. Очень понравилось!
14 августа 2019
Экскурсия понравилась
Юле спасибо большое, прекрасный рассказчик и просто душевный человек. В следующем году хотелось бы вместе в горы.
19 июля 2019
Mi očeņ dovoļni ekskursijei i gidom Julijei.Jedinstvennoje predložeņije- dlja 4 čelovek mašina bila sliškom maļenkoj.Dļa takogo koļičestva čelovek trebujetsja mašina poboļše.A ostaļnoje- otļično.Sposibo. Ingrīda iz Rigi.
9 июля 2019
Хорошая экскурсия. Особенно понравились "забитые камни". Обедать рекомендую в ресторане хозяйства по выращиванию мидий, очень вкусно!
21 июня 2019
Прекрасная экскурсия, до сих пор под впечатлением. С Юлией было легко и приятно общаться, вся информация по программе представлена интересно. День пролетел незаметно, очень рады, что так повезло с гидом! Рекомендуем на 200%, на следующий год планируем с Юлией посетить центральную неизведанную часть Болгарии 🙂

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