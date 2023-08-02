4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии «Ночные миры Варны» - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а ночные прогулки комфортны и приятны. Уникальная возможность увидеть Варну в её лучшем свете.

Варна ночью раскрывается с новой стороны: спящая и шумная, древняя и современная.Экскурсия включает прогулку по бульвару княгини Марии Луизы, площади Атлантической солидарности и ночному парку. Вы увидите античные руины, греческие

колонны и здания советского периода. Порт с сияющими огнями и световой шар обсерватории Коперника создадут неповторимую атмосферу. Экскурсия пешеходная, без дополнительных расходов, с возможностью пить воду из минеральных источников и делать перерывы на кофе. Это идеальный способ ощутить многослойность Варны и полюбить её навсегда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописный маршрут

Мы встретимся на бульваре княгини Марии Луизы, пройдем через сквер и площадь Атлантической солидарности, по пешеходной части бульвара Сливница и ночному парку. Немного отдохнем в порту с сияющими огнями, вернемся в центр по торговой улице Преслав и расстанемся на площади Независимости.

Варна сквозь века

Вы увидите руины античного форта, греческие колонны VI века до н. э. и небольшую солдатскую баню, слушая рассказы о жизни Восточной Римской империи. А здания девичьей гимназии и мужского колледжа напомнят о мире недавнего прошлого. Кроме того, я поделюсь шутками архитекторов советского периода и расскажу любопытные факты о современной Варне.

Энергия ночного города

Это не столько историческая, сколько атмосферная прогулка. Вы ощутите тишину и прохладу ночного парка, рассмотрите старинные здания в свете фонарей, таинственные волнолом и маяк, прикоснетесь к новому городскому символу и увидите световой шар обсерватории Коперника. Я расскажу о жизни моряков и о людях, создававших неповторимую атмосферу города. Покажу бывшую виллу итальянского консула и раскрою некоторые ее пикантные подробности.

Организационные детали