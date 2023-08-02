4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам
Варна ночью раскрывается с новой стороны: спящая и шумная, древняя и современная.
Экскурсия включает прогулку по бульвару княгини Марии Луизы, площади Атлантической солидарности и ночному парку. Вы увидите античные руины, греческие читать дальшеуменьшить
колонны и здания советского периода. Порт с сияющими огнями и световой шар обсерватории Коперника создадут неповторимую атмосферу.
Экскурсия пешеходная, без дополнительных расходов, с возможностью пить воду из минеральных источников и делать перерывы на кофе. Это идеальный способ ощутить многослойность Варны и полюбить её навсегда
Лучшие месяцы для экскурсии «Ночные миры Варны» - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а ночные прогулки комфортны и приятны. Уникальная возможность увидеть Варну в её лучшем свете.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Бульвар княгини Марии Луизы
Площадь Атлантической солидарности
Бульвар Сливница
Ночной парк
Порт
Торговая улица Преслав
Площадь Независимости
Античный форт
Греческие колонны
Солдатская баня
Девичья гимназия
Мужской колледж
Вилла итальянского консула
Световой шар обсерватории Коперника
Описание экскурсии
Живописный маршрут
Мы встретимся на бульваре княгини Марии Луизы, пройдем через сквер и площадь Атлантической солидарности, по пешеходной части бульвара Сливница и ночному парку. Немного отдохнем в порту с сияющими огнями, вернемся в центр по торговой улице Преслав и расстанемся на площади Независимости.
Варна сквозь века
Вы увидите руины античного форта, греческие колонны VI века до н. э. и небольшую солдатскую баню, слушая рассказы о жизни Восточной Римской империи. А здания девичьей гимназии и мужского колледжа напомнят о мире недавнего прошлого. Кроме того, я поделюсь шутками архитекторов советского периода и расскажу любопытные факты о современной Варне.
Энергия ночного города
Это не столько историческая, сколько атмосферная прогулка. Вы ощутите тишину и прохладу ночного парка, рассмотрите старинные здания в свете фонарей, таинственные волнолом и маяк, прикоснетесь к новому городскому символу и увидите световой шар обсерватории Коперника. Я расскажу о жизни моряков и о людях, создававших неповторимую атмосферу города. Покажу бывшую виллу итальянского консула и раскрою некоторые ее пикантные подробности.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Мы будем проходить несколько минеральных источников, из которых можно пить воду. А также практически в любой момент можно сделать небольшой перерыв на кофе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере на улице княгини Марии Луизы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Варне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 137 туристов
Я живу в Варне с 2013 года и с удовольствием изучаю её историю. Этот город — лоскутное одеяло, тысячеслойный торт и птица Феникс. Я люблю его всем сердцем! Мне нравится читать дальшеуменьшить
водить путешественников по очевидным и тайным уголкам Варны, рассказывать истории города и смотреть, как он раскрывается перед любопытными и внимательными слушателями. Каждая прогулка — это немного волшебства, мастерства, удачи и очень много впечатлений.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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10
4
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О
Ольга
Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию! Время пролетело совершенно незаметно! Мы окунулись в волшебный ночной мир Варны и открыли ее для себя с новой, удивительной стороны!
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А
Алексей
Уфф, Аш кружиться голова
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Galina
Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!
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Л
Лада
Сегодня с 4 детьми ходили на экскурсию" ночные миры Варны". Спасибо Ольге, экскурсия была адаптирована на детскую аудиторию. Мы увидели и развалины Одессо, находящиеся в стеклянном полу кафе,и здание первой читать дальшеуменьшить
школы, и пешеходную улицу с замечательным памятником рыбаку, выполняющему желания и постройки современных учебных заведений. Завершающим этапом был приморский парк, где наша гид молодой аудитории поведала историю стоящего крейсера, мы сфотографировались на фоне старого маяка, являющегося уже сейчас памятником. Финалом экскурсии было посещение смотровой площадки в порту. Переполненные впечатлениями мы вернулись в отель. Спасибо, Ольга! Будем обращаться к Вам
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В
Вероника
Добрый день. Брали у Ольги две экскурсии - Ольга просто замечательная. Информация на экскурсиях не повторялась, Ольга отвечала на все наши глупые вопросы даже до покупки экскурсии, пошла на встречу по дате и времени экскурсии (у нас не было уверенности в своих планах). Информация была преподнесена понятным и интересным языком. Спасибо!
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И
Ирина
Ольга - прекрасный рассказчик, открытый позитивный человек! Обладает большими знаниями, очень увлечена своим делом. Её энтузиазм и энергия покорили всех нас:) Очень понравилась экскурсия-прогулка и взрослым, и подросткам! С удовольствием встретились бы с Ольгой снова, надеюсь, так и будет)