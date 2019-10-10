4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Живописный маршрут

Мы встретимся на бульваре княгини Марии Луизы, пройдем через сквер и площадь Атлантической солидарности, по пешеходной части бульвара Сливница и ночному парку. Немного отдохнем в порту с сияющими огнями, вернемся в центр по торговой улице Преслав и расстанемся на площади Независимости.

Варна сквозь века

Вы увидите руины античного форта, греческие колонны VI века до н.э. и небольшую солдатскую баню, слушая рассказы о жизни Восточной Римской империи. А здания девичьей гимназии и мужского колледжа напомнят о мире недавнего прошлого. Кроме того, я поделюсь шутками архитекторов советского периода и расскажу любопытные факты о современной Варне.

Энергия ночного города

Это не столько историческая, сколько атмосферная прогулка. Вы ощутите тишину и прохладу ночного парка, рассмотрите старинные здания в свете фонарей, таинственные волнолом и маяк, прикоснетесь к новому городскому символу и увидите световой шар обсерватории Коперника. Я расскажу о жизни моряков и о людях, создававших неповторимую атмосферу города. Покажу бывшую виллу итальянского консула и раскрою некоторые ее пикантные подробности.