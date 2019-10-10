4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о местной жизни на прогулке по Старому городу и порту в волшебном свете фонарей

Ольга
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Ольга – ваш гид
Вы увидите Варну спящей и шумной, древней и современной, открытой и таинственной.

Я покажу ее парадную сторону и спрятанные закутки, расскажу о прошлом и настоящем, помогу ощутить всю ее потрясающую многослойность и полюбить навсегда!
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в сквере на улице княгини Марии Луизы
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Ночные миры Варны
Ночные миры Варны

Что вас ожидает

Живописный маршрут
Мы встретимся на бульваре княгини Марии Луизы, пройдем через сквер и площадь Атлантической солидарности, по пешеходной части бульвара Сливница и ночному парку. Немного отдохнем в порту с сияющими огнями, вернемся в центр по торговой улице Преслав и расстанемся на площади Независимости.

Варна сквозь века
Вы увидите руины античного форта, греческие колонны VI века до н.э. и небольшую солдатскую баню, слушая рассказы о жизни Восточной Римской империи. А здания девичьей гимназии и мужского колледжа напомнят о мире недавнего прошлого. Кроме того, я поделюсь шутками архитекторов советского периода и расскажу любопытные факты о современной Варне.

Энергия ночного города
Это не столько историческая, сколько атмосферная прогулка. Вы ощутите тишину и прохладу ночного парка, рассмотрите старинные здания в свете фонарей, таинственные волнолом и маяк, прикоснетесь к новому городскому символу и увидите световой шар обсерватории Коперника. Я расскажу о жизни моряков и о людях, создававших неповторимую атмосферу города. Покажу бывшую виллу итальянского консула и раскрою некоторые ее пикантные подробности.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
  • Мы будем проходить несколько минеральных источников, из которых можно пить воду. А также практически в любой момент можно сделать небольшой перерыв на кофе.
Ночные миры Варны
Ночные миры Варны
Ночные миры Варны
Ночные миры Варны
Ночные миры Варны
Ночные миры Варны
Ночные миры Варны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в сквере на улице княгини Марии Луизы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я живу в Варне с 2013 года и с удовольствием изучаю ее историю. Этот город — лоскутное одеяло, тысячеслойный торт и птица Феникс. Я люблю его всем сердцем! Мне нравится водить путешественников по очевидным и тайным уголкам Варны, рассказывать истории города и смотреть, как он раскрывается перед любопытными и внимательными слушателями. Каждая прогулка — это немного волшебства, мастерства, удачи и очень много впечатлений.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 октября 2019
Добрый день. Брали у Ольги две экскурсии - Ольга просто замечательная. Информация на экскурсиях не повторялась, Ольга отвечала на все наши глупые вопросы даже до покупки экскурсии, пошла на встречу по дате и времени экскурсии (у нас не было уверенности в своих планах). Информация была преподнесена понятным и интересным языком. Спасибо!
11 сентября 2019
Уважаемая, Ольга! Благодарю вас за прекрасную экскурсию по ночному городу Варна. Знакомство с городом было чудесным, ваш рассказ очень увлекательным. Всем рекомендую Ольгу!
31 июля 2019
Сегодня с 4 детьми ходили на экскурсию" ночные миры Варны". Спасибо Ольге, экскурсия была адаптирована на детскую аудиторию. Мы увидели и развалины Одессо, находящиеся в стеклянном полу кафе,и здание первой школы, и пешеходную улицу с замечательным памятником рыбаку, выполняющему желания и постройки современных учебных заведений. Завершающим этапом был приморский парк, где наша гид молодой аудитории поведала историю стоящего крейсера, мы сфотографировались на фоне старого маяка, являющегося уже сейчас памятником. Финалом экскурсии было посещение смотровой площадки в порту. Переполненные впечатлениями мы вернулись в отель. Спасибо, Ольга! Будем обращаться к Вам
14 июля 2019
Прекрасный гид, отлично рассказывает, знает материал и доносит его понятно и интересно - исторические факты и нестандартные истории. Отвечала на все наши вопросы по теме и не по теме. Рекомендуем!

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