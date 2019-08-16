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Лариса читать дальше уменьшить Варны без лишних перегрузок конкретными датами буквально до самой глубины веков. Увидели воочию по каким пластам истории ходим. Где-то прикоснулись руками, где-то занырнули глазами. Отдохнули в кофейне с лучшим кофе в Варне (на самом деле!), прогулялись по таким улочкам Варны, куда сами бы и не забрели. А так как мы путешествуем самостоятельно, то Ольга дала много толковых советов как и где нам интересно провести время.

Чудесная и познавательная прогулка пролетела легко и душевно. Экскурсия новая, разработана самим гидом, обязательна для посещения!!! Оля, ждем новой встречи с вами! Вы замечательная! 👍👍👍 Интереснейшая по содержанию и подаче материала экскурсия. Гид Ольга расположила к себе сразу же после знакомства. Ощущение, что мы уже были знакомы давно. Легко и доступно погрузила нас в историю Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина Было очень интересное погружение в древние времена. Заинтересовались даже дети. Прошлись по маршрутам древних резидентов Одессоса (Варны) - от некрополя (кладбища) до терм (древнего городского развлекательного центра) и порта. Маршрут составлен так, что следуя по маршрутам древности, слушатели проходят через все эпохи Варны. В общем, рекомендуем, enjoy Varna! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Очень понравилась экскурсия. Сама резиденция-- и парк, и дворец очень хороши. Красота, прекрасная энергетика, райское место!!! Возникает желание прийти ещё; И очень понравился гид-- Ольга Недорубова! Очень доброжелательна, очень позитивна, очень интересно рассказывает. Вся ее информация нужна и интересна, ничего лишнего. Большое спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктория Ольга не только хорошо разбирается в теме екскурсии - но и в целом знаток истории и фанат своего дела- открыла такие интересные места в Варне, которые самому или в общей екскурсии - никогда не узнать. С ней было очень интересно -2.5 часа на одном дыхании пролетели. Было много полезных практичных советов гостям Варны. Спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Игорь Ольга - очень знающий, интеллигентный и внимательный человек. В подходящем для нас темпе Ольга провела экскурсию, ответила на наши вопросы, касающиеся современной жизни в Варне. Мы получили большое удовольствие, общаясь с ней.

Обязательно обратимся к Ольге в следующий наш приезд и будем рекомендовать ее нашим друзьям. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет