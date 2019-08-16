На территории современной Болгарии жили древние римляне, древние греки и фракийцы. Приглашаю вас покататься на машине времени — исследовать город Одессос, лежащий прямо под Варной.
Вы рассмотрите фракийские гробницы, византийские колонны, солдатские бани, форт и многое другое, а также узнаете о жизни людей Античности.
Вы рассмотрите фракийские гробницы, византийские колонны, солдатские бани, форт и многое другое, а также узнаете о жизни людей Античности.
Описание экскурсии
Мы заглянем в город под городом — античный Одессос под Варной
- Вы прогуляетесь по живому учебнику истории Древней Греции и Древнего Рима — Одессосу. Он был построен эллинами в 6 веке до н. э. и сейчас находится прямо под Старой Варной — на глубине меньше метра!
- Пройдёте по всему древнему Одессосу: от улицы Антима Первого через греческий квартал Варны и через Римские термы — к некрополю на площади св. Кирилла и Методия
- Я помогу увидеть структуру античного города и разобраться в сохранившихся артефактах времён Римской империи
Вы рассмотрите осколки древней истории:
- саркофаги, колонны и капители античного храма, пифосы (гигантские кувшины) для вина и для зерна
- крепостную башню сквозь пол кофейни
- акведук внутри современного здания
- канализацию Одессоса
- руины раннехристианской базилики
- форт
- солдатские и городские бани
А я расскажу, чем жили люди в древности: чему они учились, как одевались, какое вино пили и какие украшения любили.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Детям экскурсия также будет интересна, но коляска по маршруту не пройдёт
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в Археологический музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Варне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 137 туристов
Я живу в Варне с 2013 года и с удовольствием изучаю её историю. Этот город — лоскутное одеяло, тысячеслойный торт и птица Феникс. Я люблю его всем сердцем! Мне нравится
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интереснейшая по содержанию и подаче материала экскурсия. Гид Ольга расположила к себе сразу же после знакомства. Ощущение, что мы уже были знакомы давно. Легко и доступно погрузила нас в историю
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М
Было очень интересное погружение в древние времена. Заинтересовались даже дети. Прошлись по маршрутам древних резидентов Одессоса (Варны) - от некрополя (кладбища) до терм (древнего городского развлекательного центра) и порта. Маршрут составлен так, что следуя по маршрутам древности, слушатели проходят через все эпохи Варны. В общем, рекомендуем, enjoy Varna!
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И
Очень понравилась экскурсия. Сама резиденция-- и парк, и дворец очень хороши. Красота, прекрасная энергетика, райское место!!! Возникает желание прийти ещё; И очень понравился гид-- Ольга Недорубова! Очень доброжелательна, очень позитивна, очень интересно рассказывает. Вся ее информация нужна и интересна, ничего лишнего. Большое спасибо!
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В
Ольга не только хорошо разбирается в теме екскурсии - но и в целом знаток истории и фанат своего дела- открыла такие интересные места в Варне, которые самому или в общей екскурсии - никогда не узнать. С ней было очень интересно -2.5 часа на одном дыхании пролетели. Было много полезных практичных советов гостям Варны. Спасибо
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И
Ольга - очень знающий, интеллигентный и внимательный человек. В подходящем для нас темпе Ольга провела экскурсию, ответила на наши вопросы, касающиеся современной жизни в Варне. Мы получили большое удовольствие, общаясь с ней.
Обязательно обратимся к Ольге в следующий наш приезд и будем рекомендовать ее нашим друзьям.
Обязательно обратимся к Ольге в следующий наш приезд и будем рекомендовать ее нашим друзьям.
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В
Ольга прекрасный специалист. Любит свою работу. А мы открыли для себя совсем другой город. Поняли, что он практически стоит на руинах предыдущий цивилизаций, которые находятся везде, и органически переплетаются с обликом сегодняшнего города. Экскурсия просто восхитительна!
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