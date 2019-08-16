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Исследовать руины древнего Одессоса и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад

Ольга
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Ольга – ваш гид
Вы пройдете по всей территории Одессоса — одной из провинций Восточной Римской империи, лежащей прямо под Старой Варной.

Увидите фракийские гробницы, византийские колонны, солдатские бани, форт и узнаете занимательные факты о жизни людей в древности.
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Встреча у главного входа в Археологический музей
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Античное сердце Варны
Античное сердце Варны

Что вас ожидает

Город под городом: античный Одессос под Варной
Вы прогуляетесь по живому учебнику истории Древней Греции и Древнего Рима — Одессосу, построенному эллинами в VI веке до н.э. Сейчас он находится прямо под Старой Варной, на глубине меньше метра, и показывается из-под земли всякий раз, когда в городе углубляют фундамент под современную застройку. Вы пройдете по всему древнему Одессосу — от площади Йоана Экзарха до площади Независимости, через улицу Царя Симеона Первого. Я помогу не упустить главное и разобраться в сохранившихся античных шедеврах!

Наглядная история
Я покажу нимфеум на старинном источнике, охранительную башню сквозь пол современной кофейни, древнегреческие стены в подвале английского паба и канализацию Одессоса. А еще — руины раннехристианской базилики, форт, солдатские и городские бани, римскую стену в археологическом раскопе и античные пифосы. Кроме того, расскажу, чем жили люди в древности: чему они учились, как одевались, какое вино пили и какие украшения любили.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
  • Детям экскурсия также будет интересна, но коляска по маршруту не пройдет.
Античное сердце Варны
Античное сердце Варны
Античное сердце Варны
Античное сердце Варны
Античное сердце Варны
Античное сердце Варны
Античное сердце Варны
Античное сердце Варны
Античное сердце Варны
Античное сердце Варны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у главного входа в Археологический музей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я живу в Варне с 2013 года и с удовольствием изучаю ее историю. Этот город — лоскутное одеяло, тысячеслойный торт и птица Феникс. Я люблю его всем сердцем! Мне нравится водить путешественников по очевидным и тайным уголкам Варны, рассказывать истории города и смотреть, как он раскрывается перед любопытными и внимательными слушателями. Каждая прогулка — это немного волшебства, мастерства, удачи и очень много впечатлений.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 августа 2019
Интереснейшая по содержанию и подаче материала экскурсия. Гид Ольга расположила к себе сразу же после знакомства. Ощущение, что мы уже были знакомы давно. Легко и доступно погрузила нас в историю Варны без лишних перегрузок конкретными датами буквально до самой глубины веков. Увидели воочию по каким пластам истории ходим. Где-то прикоснулись руками, где-то занырнули глазами. Отдохнули в кофейне с лучшим кофе в Варне (на самом деле!), прогулялись по таким улочкам Варны, куда сами бы и не забрели. А так как мы путешествуем самостоятельно, то Ольга дала много толковых советов как и где нам интересно провести время.
Чудесная и познавательная прогулка пролетела легко и душевно. Экскурсия новая, разработана самим гидом, обязательна для посещения!!! Оля, ждем новой встречи с вами! Вы замечательная!👍👍👍

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