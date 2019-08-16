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Город под городом: античный Одессос под Варной

Вы прогуляетесь по живому учебнику истории Древней Греции и Древнего Рима — Одессосу, построенному эллинами в VI веке до н.э. Сейчас он находится прямо под Старой Варной, на глубине меньше метра, и показывается из-под земли всякий раз, когда в городе углубляют фундамент под современную застройку. Вы пройдете по всему древнему Одессосу — от площади Йоана Экзарха до площади Независимости, через улицу Царя Симеона Первого. Я помогу не упустить главное и разобраться в сохранившихся античных шедеврах!

Наглядная история

Я покажу нимфеум на старинном источнике, охранительную башню сквозь пол современной кофейни, древнегреческие стены в подвале английского паба и канализацию Одессоса. А еще — руины раннехристианской базилики, форт, солдатские и городские бани, римскую стену в археологическом раскопе и античные пифосы. Кроме того, расскажу, чем жили люди в древности: чему они учились, как одевались, какое вино пили и какие украшения любили.