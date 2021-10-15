Все экскурсии в Варне

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Варне – доступно 13 экскурсий на 2021 год, 21 ⭐ отзыв, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Варне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Болгарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Многоликий Пловдив
Индивидуальный тур
70
за 1 чел.
Многоликий Пловдив
Приглашаем Вас на 2-3 дня в удивительный город Пловдив
Еленский балкан
Индивидуальный тур
180
за 1 чел.
Еленский балкан
Наша двухдневная экскурсия словно смесь из исторической экскурсии и винного тура
Античное сердце Варны
Индивидуальная экскурсия
5
5
2ч 30м
50
за 1-8 чел.
Античное сердце Варны
Исследовать руины древнего Одессоса и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Мыс Калиакра, Балчик, монастырь Аладжа
Индивидуальный тур
150
за 1-5 чел.
Мыс Калиакра, Балчик, монастырь Аладжа
На нашей однодневной экскурсии мы посетим мыс Калиакра, Балчик, Монастырь Аладжа, Ботанический сад и...
Волшебство северного побережья Черного моря
Индивидуальная экскурсия
5
6
12ч
96
за 1-8 чел.
Волшебство северного побережья Черного моря
Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Придунайская Болгария. По следам Рима
Индивидуальный тур
70
за 1 чел.
Придунайская Болгария. По следам Рима
На наше однодневной экскурсии путь лежит в древнюю столицу Второго Болгарского царства - город...
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
10ч
170
за 1-4 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Древняя история Болгарии, редкие вина, легенды Вбитых камней и головокружительного мыса Калиакра
Велико Тырново - однодневная экскурсия
Индивидуальный тур
11ч
250
за 1-5 чел.
Велико Тырново - однодневная экскурсия
На наше однодневной экскурсии путь лежит в древнюю столицу Второго Болгарского царства - город...
Ночные миры Варны
Индивидуальная экскурсия
5
4
50
за 1-8 чел.
Ночные миры Варны
Узнать о местной жизни на прогулке по Старому городу и порту в волшебном свете фонарей
Шумен и Волшебный источник
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-5 чел.
Шумен и Волшебный источник
Невероятное путешествие вглубь эпох! Вы увидете уникальную местность: Побитые камни - природный...
Гастрономическая прогулка по Варне
Индивидуальная экскурсия
5
1
2ч 30м
50
за 1-6 чел.
Гастрономическая прогулка по Варне
Отправиться на поиски всего самого вкусного в городе
Обзорная экскурсия по Варне
Индивидуальная экскурсия
50
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Варне
Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по Варне - всего за несколько часов вы сможете осмотреть главные...
Прогулка на яхте
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-5 чел.
Прогулка на яхте
Предлагаю вам прогулку на яхте

Последние отзывы «Экскурсии Варны»

  • Отзыв на: Античное сердце Варны
    Р
    Роман
    15 октября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия. Нам не очень повезло с погодой, но Ольга быстро сумела переориентироваться и провела для нас очень интересную прогулку по музею археологи. И дети и взрослые были в восторге.
  • Отзыв на: Волшебство северного побережья Черного моря
    Н
    Наталья
    10 октября 2021
    5
    Экскурсия нам понравилась, все места где мы были очень разные и у каждого места своя уникальная энергетика. Наш гид, Страхил, с удовольствием показывал и рассказывал нам об интересных местах, чувствуется, что Страхил любит свою страну. Экскурсия проходила без спешки, мы находились в каждом месте столько времени, сколько нам хотелось. Мы остались довольны)
  • Отзыв на: Волшебство северного побережья Черного моря
    Т
    Татьяна
    20 сентября 2021
    5
    Мы увидели Болгарию с другой - "непляжной" - стороны, и нам она очень понравилась! Благодаря нашему гиду мы смогли побывать в очень красивых местах на побережье и сделать интересные фотографии.
  • Отзыв на: Волшебство северного побережья Черного моря
    С
    Светлана
    19 сентября 2021
    5
    Отличная, очень содержательные экскурсия. Страхил замечательный рассказчик, приятный собеседник и надёжный гид.
  • Отзыв на: Античное сердце Варны
    В
    Виктория
    5 сентября 2021
    5
    Ольга не только хорошо разбирается в теме екскурсии - но и в целом знаток истории и фанат своего дела- открыла такие интересные места в Варне, которые самому или в общей екскурсии - никогда не узнать. С ней было очень интересно -2.5 часа на одном дыхании пролетели. Было много полезных практичных советов гостям Варны. Спасибо
  • Отзыв на: Античное сердце Варны
    И
    Ирина
    25 августа 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия. Сама резиденция-- и парк, и дворец очень хороши. Красота, прекрасная энергетика, райское место! Возникает желание прийти ещё; И очень понравился гид-- Ольга Недорубова! Очень доброжелательна, очень позитивна, очень интересно рассказывает. Вся ее информация нужна и интересна, ничего лишнего. Большое спасибо!
  • Отзыв на: Гастрономическая прогулка по Варне
    И
    Игорь
    14 августа 2021
    5
    Все было увлекательно, познавательно и комфортно! Спасибо Ольге!
  • Отзыв на: Ночные миры Варны
    В
    Вероника
    10 октября 2019
    5
    Добрый день. Брали у Ольги две экскурсии - Ольга просто замечательная. Информация на экскурсиях не повторялась, Ольга отвечала на все наши глупые вопросы даже до покупки экскурсии, пошла на встречу по дате и времени экскурсии (у нас не было уверенности в своих планах). Информация была преподнесена понятным и интересным языком. Спасибо!
  • Отзыв на: Ночные миры Варны
    A
    A
    11 сентября 2019
    5
    Уважаемая, Ольга! Благодарю вас за прекрасную экскурсию по ночному городу Варна. Знакомство с городом было чудесным, ваш рассказ очень увлекательным. Всем рекомендую Ольгу!
  • Отзыв на: Античное и природное наследие в окрестностях Варны
    И
    Ирина
    20 августа 2019
    5
    В Болгарию мы приехали на балетный фестиваль в Камчию и страны не видели… Благодаря Юлии мы увидели необыкновенной красоты места и памятники архитектуры. Очень понравилось!
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