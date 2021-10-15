Отзыв на: Античное сердце Варны Р Роман 5 Прекрасная экскурсия. Нам не очень повезло с погодой, но Ольга быстро сумела переориентироваться и провела для нас очень интересную прогулку по музею археологи. И дети и взрослые были в восторге.

Отзыв на: Волшебство северного побережья Черного моря Н Наталья 5 Экскурсия нам понравилась, все места где мы были очень разные и у каждого места своя уникальная энергетика. Наш гид, Страхил, с удовольствием показывал и рассказывал нам об интересных местах, чувствуется, что Страхил любит свою страну. Экскурсия проходила без спешки, мы находились в каждом месте столько времени, сколько нам хотелось. Мы остались довольны)

Отзыв на: Волшебство северного побережья Черного моря Т Татьяна 5 Мы увидели Болгарию с другой - "непляжной" - стороны, и нам она очень понравилась! Благодаря нашему гиду мы смогли побывать в очень красивых местах на побережье и сделать интересные фотографии.

Отзыв на: Волшебство северного побережья Черного моря С Светлана 5 Отличная, очень содержательные экскурсия. Страхил замечательный рассказчик, приятный собеседник и надёжный гид.

Отзыв на: Античное сердце Варны В Виктория 5 Ольга не только хорошо разбирается в теме екскурсии - но и в целом знаток истории и фанат своего дела- открыла такие интересные места в Варне, которые самому или в общей екскурсии - никогда не узнать. С ней было очень интересно -2.5 часа на одном дыхании пролетели. Было много полезных практичных советов гостям Варны. Спасибо

Отзыв на: Античное сердце Варны И Ирина 5 Очень понравилась экскурсия. Сама резиденция-- и парк, и дворец очень хороши. Красота, прекрасная энергетика, райское место! Возникает желание прийти ещё; И очень понравился гид-- Ольга Недорубова! Очень доброжелательна, очень позитивна, очень интересно рассказывает. Вся ее информация нужна и интересна, ничего лишнего. Большое спасибо!

Отзыв на: Гастрономическая прогулка по Варне И Игорь 5 Все было увлекательно, познавательно и комфортно! Спасибо Ольге!

Отзыв на: Ночные миры Варны В Вероника 5 Добрый день. Брали у Ольги две экскурсии - Ольга просто замечательная. Информация на экскурсиях не повторялась, Ольга отвечала на все наши глупые вопросы даже до покупки экскурсии, пошла на встречу по дате и времени экскурсии (у нас не было уверенности в своих планах). Информация была преподнесена понятным и интересным языком. Спасибо!

Отзыв на: Ночные миры Варны A A 5 Уважаемая, Ольга! Благодарю вас за прекрасную экскурсию по ночному городу Варна. Знакомство с городом было чудесным, ваш рассказ очень увлекательным. Всем рекомендую Ольгу!