Индивидуальная
до 8 чел.
Одессос - античное сердце Варны
Исследовать руины древнего города и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Начало: У главного входа в Археологический музей
11 авг в 13:00
13 авг в 13:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ночные миры Варны
Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
11 авг в 20:00
13 авг в 20:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Волшебство северного побережья Черного моря
Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €180 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от €280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
На велосипедах по Варне - круглый год
Лёгкая и приятная прогулка на велосипеде по Варне. За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, увидите красивые и причудливые образцы архитектуры
Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €44 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Съешь Варну: вкусное путешествие
Пройдите по улицам Старого города Варны, узнайте о лучших кафе и ресторанах, а также исторических памятниках. Завершите день ужином у моря
Начало: В районе кафедрального собора
11 авг в 13:00
13 авг в 13:00
от €180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Варне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 01:00
10 авг в 00:00
от €65 за всё до 3 чел.
Аудиогид
Варна: аудиоэкскурсия по древнему морскому городу
Начало: Пл. «Свети Свети Кирил и Методий» 2, 9000 Христо Б
€11 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
€170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Дата посещения: 15 мар 2026
Экскурсия изумительная, очень насыщенная и разнообразная. Посетили древний скальный монастырь, летнюю резиденцию румынской королевы Марии (внучка российского императора Александра II)
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И
Рекомендую!!! Юлии огромное спасибо!
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А
Уфф, Аш кружиться голова
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А
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы и пищеры, цветы и цвета, исторические события, религии, вкусы домашней кухни и вина, солнца и хорошего настроения останутся с нами навсегда. Наши лучшие рекомендации.
+1
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Р
Весёлая и очень душевная прогулка по Варне!
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П
Огромное спасибо Андрею за классное путешествие и то, что он так здорово заботился о моих детях! Очень советую!
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О
Прекрасная экскурсия с самым классным гидом! СПАСИБО!
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Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно и с душой. Человек,
+5
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А
Мы с женой хотим выразить огромную благодарность Страхилу за замечательную экскурсию! Он — настоящий мастер своего дела, который умеет увлечь
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Т
отлично сделано, всем рекомендую, хочется ещё новых маршрутов, Варна замечательная и прекрасный о ней рассказ
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Всего 61 отзыв в Варне
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Ответы на вопросы от путешественников по Варне
Самые популярные экскурсии в Варне
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Сколько стоит экскурсия по Варне в августе 2026
Сейчас в Варне можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 11 до 280. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас на увлекательные экскурсии по Варне, где вы сможете погрузиться в атмосферу этого замечательного болгарского города. Забронируйте своё приключение уже сегодня и ощутите дух древности и современности, исследуя Варну. Наши экскурсии предоставят вам незабываемые впечатления и новые знания о Болгарии