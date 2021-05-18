Полезная информация о Баня-Луке
Что нужно знать о Баня-Луке: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Баня-Лука, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Баня-Луке
19:3225
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇦 Босния и Герцеговина
|Название города
|Баня-Лука
|По-английски
|Banja Luka
|Столица региона
|Баня-Лука является столицей региона
|Население города
|221 106 чел.
|Аэропорт
|Баня-Лука BNX
|Часовой пояс
|Europe/Sarajevo
|Средняя высота
|164 м. от уровня моря
Где находится Баня-Лука на карте
Баня-Лука