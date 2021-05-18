Полезная информация о Баня-Луке

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Местное время в Баня-Луке
19:3225
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇦 Босния и Герцеговина
Название городаБаня-Лука
По-английскиBanja Luka
Столица регионаБаня-Лука является столицей региона
Население города221 106 чел.
АэропортБаня-Лука BNX
Часовой поясEurope/Sarajevo
Средняя высота164 м. от уровня моря

Где находится Баня-Лука на карте

Баня-Лука фото города
Баня-Лука

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