Всё о Боснии и Герцеговине

Полезная информация о Боснии и Герцеговине

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Флаг Боснии и Герцеговины
Флаг Боснии и Герцеговины
НазваниеБосния и Герцеговина
По-английскиBosnia and Herzegovina
СтолицаСараево
ГородаСписок городов
Валютаbam
Площадь51 129 км²
Население3 802 000 чел.
Телефонный код+387
Код ISOBA
Основной домен.BA
Соседние страны🇷🇸 Сербия🇭🇷 Хорватия🇲🇪 Черногория

Где находятся Босния и Герцеговина на карте

Босния и Герцеговина фото страны
Босния и Герцеговина

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