Полезная информация о Боснии и Герцеговине
Что нужно знать о Боснии и Герцеговине: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Боснии и Герцеговины
|Название
|Босния и Герцеговина
|По-английски
|Bosnia and Herzegovina
|Столица
|Сараево
|Города
|Список городов
|Валюта
|bam
|Площадь
|51 129 км²
|Население
|3 802 000 чел.
|Телефонный код
|+387
|Код ISO
|BA
|Основной домен
|.BA
|Соседние страны
|🇷🇸 Сербия🇭🇷 Хорватия🇲🇪 Черногория
Где находятся Босния и Герцеговина на карте
Босния и Герцеговина