Е Ева От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну Экскурсия с Хашером оставила приятные впечатления. Программа компактная и охватывает основные достопримечательности Бахрейна. Машина была комфортной с кондиционером, а гид делился историей и интересными фактами о стране

Д Дарья От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну Мы остались очень довольны поездкой. Хашер — надёжный и приятный гид, который прекрасно знает свою страну. Экскурсия была хорошо организована, мы многое увидели, атмосфера была отличной. Транспорт — современный и комфортный, вода предоставлялась. Однозначно рекомендуем.

Я Яна Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни Очень хорошая и познавательная экскурсия по Бахрейну. Гид был приветливым и профессиональным. Тур позволяет увидеть страну всего за один день. Автомобиль современный, комфортный и с кондиционером. Однозначно рекомендую

Д Даниил Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни читать дальше интересной информацией об истории страны и местах, которые мы посещали. Транспорт был комфортным. Отличный вариант, чтобы познакомиться с Бахрейном за один день. Экскурсию забронировали утром, и гид сразу связался с нами, чтобы уточнить место и время встречи. Гид оказался очень опытным, делился

М Маргарита От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну Экскурсия очень понравилась. Гид был дружелюбным и отлично разбирался в теме, рассказывал интересно и понятно.

м мила Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни Поездка была просто великолепной 🙌 Наш гид Салман был очень информативным 👌 и подробно рассказывал о каждом месте. Отличный тур для тех, кто хочет увидеть Бахрейн, но ограничен во времени. Рекомендую