Мои заказы

Билеты онлайн без очередей в Манаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Манаме на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
4 часа
4 отзыва
Билеты
Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
Начало: Ваш отель
$80 за билет
От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
5 часов
3 отзыва
Билеты
От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
Начало: Ваш отель
$95 за билет
Транзитная экскурсия по Бахрейну - главные достопримечательности за 4 часа
4.5 часа
Билеты
Транзитная экскурсия по Бахрейну - главные достопримечательности за 4 часа
Начало: Bahrain Airport Parking, Muharraq, Bahrain
«Маршрут можно адаптировать под ваши пожелания даже в последнюю минуту, не беспокоясь о логистике, билетах и безопасности — всё уже включено»
$450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ева
    23 октября 2025
    От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
    Экскурсия с Хашером оставила приятные впечатления. Программа компактная и охватывает основные достопримечательности Бахрейна. Машина была комфортной с кондиционером, а гид делился историей и интересными фактами о стране
  • Д
    Дарья
    2 сентября 2025
    От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
    Мы остались очень довольны поездкой. Хашер — надёжный и приятный гид, который прекрасно знает свою страну. Экскурсия была хорошо организована, мы многое увидели, атмосфера была отличной. Транспорт — современный и комфортный, вода предоставлялась. Однозначно рекомендуем.
  • Я
    Яна
    23 мая 2025
    Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
    Очень хорошая и познавательная экскурсия по Бахрейну. Гид был приветливым и профессиональным. Тур позволяет увидеть страну всего за один день. Автомобиль современный, комфортный и с кондиционером. Однозначно рекомендую
  • Д
    Даниил
    30 апреля 2025
    Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
    Экскурсию забронировали утром, и гид сразу связался с нами, чтобы уточнить место и время встречи. Гид оказался очень опытным, делился
    читать дальше

    интересной информацией об истории страны и местах, которые мы посещали. Транспорт был комфортным. Отличный вариант, чтобы познакомиться с Бахрейном за один день.

  • М
    Маргарита
    17 апреля 2025
    От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
    Экскурсия очень понравилась. Гид был дружелюбным и отлично разбирался в теме, рассказывал интересно и понятно.
  • м
    мила
    7 апреля 2025
    Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
    Поездка была просто великолепной 🙌 Наш гид Салман был очень информативным 👌 и подробно рассказывал о каждом месте. Отличный тур для тех, кто хочет увидеть Бахрейн, но ограничен во времени. Рекомендую
  • в
    владимир
    16 октября 2024
    Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
    Очень увлекательная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни;
  2. От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну;
  3. Транзитная экскурсия по Бахрейну - главные достопримечательности за 4 часа.
Сколько стоит экскурсия по Манаме в декабре 2025
Сейчас в Манаме в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 450. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Босния и Герцеговина 🇧🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Билеты», 7 ⭐ отзывов, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль