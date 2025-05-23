За один насыщенный день вы увидите Бахрейн во всём его многообразии — от современных городских пейзажей до суровой и загадочной пустыни. Вас ждёт гармоничное сочетание истории, культуры и природы в комфортном формате небольшой группы. Отличный способ почувствовать страну, не спеша и без перегрузки.
Панорама Бахрейна за один день Эта экскурсия создана для тех, кто хочет увидеть Бахрейн целостно — его прошлое, настоящее и природные контрасты. В течение дня вы познакомитесь с культурным наследием страны, узнаете о древних цивилизациях и почувствуете ритм современной столицы. От города к пустыне Маршрут объединяет урбанистические пейзажи и просторы пустыни, позволяя увидеть, как гармонично сочетаются традиции и современность. Вас ждут живописные остановки, фотостопы и лёгкий, ненапряжённый формат путешествия в небольшой группе. Завершение тура проходит в индивидуальном ритме — со свободным временем, возможностью прогуляться, отдохнуть или продолжить знакомство с городом самостоятельно. Это идеальный вариант для первого знакомства с Бахрейном — насыщенно, комфортно и без спешки. Важная информация:
Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая мечеть Аль-Фатех
- Бахрейнский залив
- Бахрейнский форт
- Верблюжья ферма
- Международный автодром Бахрейна
- Первая нефтяная скважина
- Джебель-эль-Духан
- Дерево жизни
- Традиционная кофейня и ресторан
- Баб-эль-Бахрейн
- Рынок Манамы
- Бесплатный трансфер от отеля в Манаме
- Транспорт с кондиционером
- Местный гид из Бахрейна
- Бесплатные напитки и вода
- Бесплатный безлимитный интернет на борту
- Входные билеты на все перечисленные достопримечательности
- Личные расходы
Начало: Ваш отель
Завершение: Рынок Манама / Баб-эль-Бахрейн
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Основано на 4 отзывах
Очень хорошая и познавательная экскурсия по Бахрейну. Гид был приветливым и профессиональным. Тур позволяет увидеть страну всего за один день. Автомобиль современный, комфортный и с кондиционером. Однозначно рекомендую
Экскурсию забронировали утром, и гид сразу связался с нами, чтобы уточнить место и время встречи. Гид оказался очень опытным, делился интересной информацией об истории страны и местах, которые мы посещали. Транспорт был комфортным. Отличный вариант, чтобы познакомиться с Бахрейном за один день.
Поездка была просто великолепной 🙌 Наш гид Салман был очень информативным 👌 и подробно рассказывал о каждом месте. Отличный тур для тех, кто хочет увидеть Бахрейн, но ограничен во времени. Рекомендую
Очень увлекательная экскурсия
