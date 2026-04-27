Даже короткая пересадка может стать настоящим путешествием. За несколько часов вы познакомитесь со столицей Бахрейна, увидите знаковые места и объекты ЮНЕСКО. Комфортный трансфер, гибкий маршрут и максимум впечатлений без лишних забот.
Описание билетаИдеальное решение для транзита Эта транзитная экскурсия из международного аэропорта Бахрейна создана для путешественников с ограниченным временем — всего за около 4 часов вы увидите главные символы страны. Маршрут можно адаптировать под ваши пожелания даже в последнюю минуту, не беспокоясь о логистике, билетах и безопасности — всё уже включено. История, культура и наследие ЮНЕСКО В программе — Большая мечеть Аль-Фатех, одна из крупнейших мечетей мира, а также Форт Бахрейна — древняя гавань и столица цивилизации Дильмун, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы также посетите курганы Аали — уникальные погребальные комплексы, рассказывающие о 5000-летней истории острова. Экскурсия познакомит вас с современным Бахрейном — панорамами Бахрейнского залива, знаковыми небоскрёбами и фотостопом в Финансовой гавани Бахрейна, а также с историческим центром города — Баб-эль-Бахрейн и старым базаром Манамы. Это путешествие позволяет почувствовать контраст прошлого и настоящего — даже во время короткой пересадки. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпу от солнца и удобную обувь.
- Не подходит для: людей с проблемами с сердцем; людей с ограниченными возможностями передвижения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая мечеть Аль-Фатех
- Бахрейнский залив
- Финансовая гавань Бахрейна
- Всемирный торговый центр Бахрейна
- Форт Бахрейна
- Курганы Аали
- Баб-эль-Бахрейн
- Старый базар Манамы
Что включено
- Все входные билеты по программе тура
- Бутилированная вода
- Водитель / местный лицензированный гид
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парковка аэропорта Бахрейна, Мухаррак, Бахрейн
Завершение: Bahrain Airport Parking, Muharraq, Bahrain
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
