Полудневная экскурсия по Бахрейну с комфортным трансфером от отеля — идеальный способ познакомиться со страной.
Вас ждут объекты ЮНЕСКО, исторические рынки, величественная мечеть, пустыня с королевскими верблюдами и морская прогулка с видами на Манаму. Баланс истории, культуры и живых впечатлений.
Вас ждут объекты ЮНЕСКО, исторические рынки, величественная мечеть, пустыня с королевскими верблюдами и морская прогулка с видами на Манаму. Баланс истории, культуры и живых впечатлений.
Описание билетаИстория Бахрейна — от древних цивилизаций до наших дней Экскурсия начинается с трансфера от отеля и знакомства с богатым прошлым страны. Вы посетите Калат-аль-Бахрейн — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с историей более 4000 лет, а затем отправитесь к Баб-эль-Бахрейн-Сук — «Воротам Бахрейна», ведущим на традиционный рынок Манамы в самом центре города. Культура, вера и пустынные традиции Следующая остановка — Исламский центр Ахмеда аль-Фатеха, одна из крупнейших мечетей в мире, впечатляющая своими масштабами и архитектурой. После этого маршрут ведёт в пустыню, на Королевскую верблюжью ферму, где вы сможете покормить детёнышей и понаблюдать за дружелюбными верблюдами королевской семьи. Морские пейзажи и национальное наследие Экскурсия продолжается прогулкой на лодке с панорамными видами на Манаму и старую столицу Мухаррак. Завершает программу Национальный музей Бахрейна, где представлены древние гробницы, торговые суда и уникальные артефакты, раскрывающие историю и культуру страны — от древности до современности. Важная информация:
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.
- Не допускается: курение в автомобиле, курение в помещении.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Калат-аль-Бахрейн (Бахрейнский форт)
- Баб-эль-Бахрейн
- Рынок Манамы (Баб-эль-Бахрейн-Сук)
- Исламский центр Ахмеда аль-Фатеха (Большая мечеть Аль-Фатех)
- Королевская верблюжья ферма
- Манама (панорамы с воды)
- Мухаррак (панорамы с воды)
- Национальный музей Бахрейна
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно в Манаме
- Wi-Fi на борту
- Услуги гида
- Бутилированная вода
- Входные билеты на все объекты по программе
- Все сборы и налоги
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные отклонения от маршрута
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок
- Не допускается: курение в автомобиле, курение в помещении
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Е
Экскурсия с Хашером оставила приятные впечатления. Программа компактная и охватывает основные достопримечательности Бахрейна. Машина была комфортной с кондиционером, а гид делился историей и интересными фактами о стране
Д
Мы остались очень довольны поездкой. Хашер — надёжный и приятный гид, который прекрасно знает свою страну. Экскурсия была хорошо организована, мы многое увидели, атмосфера была отличной. Транспорт — современный и комфортный, вода предоставлялась. Однозначно рекомендуем.
М
Экскурсия очень понравилась. Гид был дружелюбным и отлично разбирался в теме, рассказывал интересно и понятно.
