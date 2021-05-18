Полезная информация о Габороне
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Местное время в Габороне
19:3233
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇼 Ботсвана
|Название города
|Габороне
|По-английски
|Gaborone
|Это столица
|Габороне является столицей Ботсваны
|Население города
|208 411 чел.
|Аэропорт
|Габороне GBE
|Часовой пояс
|Africa/Gaborone
|Средняя высота
|1 011 м. от уровня моря
Где находится Габороне на карте
Габороне