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Полезная информация о Габороне

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Местное время в Габороне
19:3233
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇼 Ботсвана
Название городаГабороне
По-английскиGaborone
Это столицаГабороне является столицей Ботсваны
Население города208 411 чел.
АэропортГабороне GBE
Часовой поясAfrica/Gaborone
Средняя высота1 011 м. от уровня моря

Где находится Габороне на карте

Габороне фото города
Габороне

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