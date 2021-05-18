Полезная информация о Белене

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Местное время в Белене
14:3353
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаБелен
По-английскиBelem
Столица регионаБелен является столицей региона
Население города1 407 737 чел.
АэропортВал-Де-Канс BEL
Часовой поясAmerica/Belem
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Белен на карте

Белен фото города
Белен

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