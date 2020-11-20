Как добраться до Белена на самолёте
В Белене 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Val De Cans International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Белена
- Вал-Де-Канс BELVal De Cans International Airport
Самые дешёвые билеты в Белен из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.11.2020
|из 🇧🇷Марабы
|2 105
|5ч 35м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇧🇷Форталезы
|2 785
|2ч
|04.12.2020
|из 🇧🇷Макапы
|3 027
|55м
|09.04.2021
|из 🇧🇷Жоинвили
|3 223
|16ч 40м (⇵2)
|21.02.2021
|из 🇧🇷Сантарена
|3 253
|12ч 15м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇧🇷Алтамиры
|4 005
|1ч 5м
|12.11.2020
|из 🇧🇷Ресифи
|4 153
|2ч 35м
|20.11.2020
|из 🇧🇷Салвадора
|4 214
|8ч 35м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇷Манауса
|4 241
|13ч 35м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|4 281
|10ч 40м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇧🇷Флорианополиса
|4 562
|21ч 30м (⇵2)
|23.02.2021
|из 🇧🇷Порту-Алегри
|4 656
|8ч 10м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|4 765
|10ч (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇧🇷Куритибы
|5 051
|14ч 5м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Маринги
|5 296
|10ч 50м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇧🇷Боы-Висты
|5 484
|6ч 55м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇧🇷Натала
|5 693
|19ч 40м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇧🇷Караджаса
|5 971
|1ч 5м
|20.10.2020
|из 🇧🇷Бразилиа
|6 760
|2ч 30м
|20.10.2020
|из 🇧🇷Гоянии
|6 765
|24ч 35м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇧🇷Сан-Жозе-ду-Риу-Прету
|6 829
|13ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇷Терезины
|7 085
|6ч (⇵1)
|03.02.2021
|из 🇧🇷Навегантиса
|7 093
|10ч 5м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇧🇷Лондрины
|7 287
|18ч 10м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу
|7 608
|12ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇷Уберландии
|7 677
|14ч 5м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇧🇷Кампу-Гранди
|7 884
|15ч 30м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇧🇷Жуазейру-ду-Норти
|9 581
|10ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇧🇷Белу-Оризонти
|9 981
|17ч 10м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇧🇷Куябы
|10 522
|32ч 35м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇨🇱Сантьяго
|15 060
|15ч 50м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇧🇷Жуана-Песоы
|15 574
|19ч 10м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇫🇷Парижа
|18 915
|19ч 20м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|19 791
|19ч 30м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇵🇹Порту
|23 351
|18ч 35м (⇵2)
|21.02.2021
|из 🇮🇹Рима
|25 681
|16ч 50м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|34 667
|22ч 45м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇬🇧Глазго
|37 920
|42ч 10м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇺🇸Бостона
|38 767
|32ч 5м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|41 610
|39ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇷Парамарибо
|121 928
|31ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Белена
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Белена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белу-Оризонти, Бразилиа, Куритиба, Флорианополис и Форталеза
- 08.12.202015.12.2020
- 29.10.202030.10.2020
- 12.01.202128.01.2021
- 04.02.202108.02.2021
- 05.12.202009.12.2020
- 10.08.202115.08.2021
- 17.11.202028.11.2020
- 26.11.202002.12.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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