Полезная информация о Белу-Оризонти
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Местное время в Белу-Оризонти
14:3405
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Белу-Оризонти
|По-английски
|Belo Horizonte
|Столица региона
|Белу-Оризонти является столицей региона
|Население города
|2 373 224 чел.
|Аэропорты
|Танкредо-Невас CNF, Пампула PLU
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|872 м. от уровня моря
Где находится Белу-Оризонти на карте
Белу-Оризонти