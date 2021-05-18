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Полезная информация о Белу-Оризонти

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Местное время в Белу-Оризонти
14:3405
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаБелу-Оризонти
По-английскиBelo Horizonte
Столица регионаБелу-Оризонти является столицей региона
Население города2 373 224 чел.
АэропортыТанкредо-Невас CNF, Пампула PLU
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота872 м. от уровня моря

Где находится Белу-Оризонти на карте

Белу-Оризонти фото города
Белу-Оризонти

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