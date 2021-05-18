Полезная информация о Бразилии
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Местное время в Бразилии
14:3422
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Бразилия
|По-английски
|Brasilia
|Это столица
|Бразилия является столицей Бразилии
|Население города
|2 207 718 чел.
|Аэропорт
|Бразилиа BSB
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|1 136 м. от уровня моря
Где находится Бразилия на карте
Бразилия
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