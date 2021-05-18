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Полезная информация о Бразилии

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Местное время в Бразилии
14:3422
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаБразилия
По-английскиBrasilia
Это столицаБразилия является столицей Бразилии
Население города2 207 718 чел.
АэропортБразилиа BSB
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота1 136 м. от уровня моря

Где находится Бразилия на карте

Бразилия фото города
Бразилия

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