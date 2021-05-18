Полезная информация о Форталезе
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Местное время в Форталезе
17:1845
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Форталеза
|По-английски
|Fortaleza
|Столица региона
|Форталеза является столицей региона
|Население города
|2 400 000 чел.
|Аэропорт
|Пинто Мартинс FOR
|Часовой пояс
|America/Fortaleza
|Средняя высота
|18 м. от уровня моря
Где находится Форталеза на карте
Форталеза