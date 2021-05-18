Всё о Форталезе

Полезная информация о Форталезе

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Местное время в Форталезе
17:1845
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаФорталеза
По-английскиFortaleza
Столица регионаФорталеза является столицей региона
Население города2 400 000 чел.
АэропортПинто Мартинс FOR
Часовой поясAmerica/Fortaleza
Средняя высота18 м. от уровня моря

Где находится Форталеза на карте

Форталеза фото города
Форталеза

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