Всё о Кампина-Гранде

Полезная информация о Кампина-Гранде

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Местное время в Кампина-Гранде
16:1944
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКампина-Гранде
По-английскиCampina Grande
Население города348 936 чел.
АэропортКампина-Гранди CPV
Часовой поясAmerica/Fortaleza
Средняя высота508 м. от уровня моря

Где находится Кампина-Гранде на карте

Кампина-Гранде фото города
Кампина-Гранде

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