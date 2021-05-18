Полезная информация о Кампина-Гранде
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Местное время в Кампина-Гранде
16:1944
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Кампина-Гранде
|По-английски
|Campina Grande
|Население города
|348 936 чел.
|Аэропорт
|Кампина-Гранди CPV
|Часовой пояс
|America/Fortaleza
|Средняя высота
|508 м. от уровня моря
Где находится Кампина-Гранде на карте
Кампина-Гранде