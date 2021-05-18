Полезная информация о Кашиас-ду-Суле
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Местное время в Кашиас-ду-Суле
17:1909
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Кашиас-ду-Сул
|По-английски
|Caxias do Sul
|Население города
|381 270 чел.
|Аэропорт
|Каксиас-Ду-Сул CXJ
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|787 м. от уровня моря
Где находится Кашиас-ду-Сул на карте
Кашиас-ду-Сул