Всё о Кашиас-ду-Суле

Полезная информация о Кашиас-ду-Суле

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Местное время в Кашиас-ду-Суле
17:1909
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКашиас-ду-Сул
По-английскиCaxias do Sul
Население города381 270 чел.
АэропортКаксиас-Ду-Сул CXJ
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота787 м. от уровня моря

Где находится Кашиас-ду-Сул на карте

Кашиас-ду-Сул фото города
Кашиас-ду-Сул

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