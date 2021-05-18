Полезная информация о Палмасе

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Местное время в Палмасе
14:3645
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПалмас
По-английскиPalmas
Столица регионаПалмас является столицей региона
Население города196 272 чел.
АэропортПальмас PMW
Часовой поясAmerica/Araguaina
Средняя высота271 м. от уровня моря

Где находится Палмас на карте

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Палмас

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