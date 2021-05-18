Полезная информация о Палмасе
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Местное время в Палмасе
14:3645
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Палмас
|По-английски
|Palmas
|Столица региона
|Палмас является столицей региона
|Население города
|196 272 чел.
|Аэропорт
|Пальмас PMW
|Часовой пояс
|America/Araguaina
|Средняя высота
|271 м. от уровня моря
Где находится Палмас на карте
Палмас