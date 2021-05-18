Всё о Пасу-Фунду

Полезная информация о Пасу-Фунду

Что нужно знать о Пасу-Фунду: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Пасу-Фунду, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пасу-Фунду
17:2011
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПасу-Фунду
По-английскиPasso Fundo
Население города179 529 чел.
АэропортПасу-Фунду PFB
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота689 м. от уровня моря

Где находится Пасу-Фунду на карте

Пасу-Фунду фото города
Пасу-Фунду

Когда лучше лететь в Пасу-Фунду

Расписание авиа-рейсов