Полезная информация о Пасу-Фунду
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Местное время в Пасу-Фунду
17:2011
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Пасу-Фунду
|По-английски
|Passo Fundo
|Население города
|179 529 чел.
|Аэропорт
|Пасу-Фунду PFB
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|689 м. от уровня моря
Где находится Пасу-Фунду на карте
Пасу-Фунду